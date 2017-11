VfB-Trainer Hannes Wolf Die zweite echte Liebe

Kurz vor Ende der Fragerunde vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund holt ein Reporter noch einmal aus. Er, Hannes Wolf, sei ja vor einigen Jahren als Amateurtrainer noch mit der Straßenbahn zum Fußballplatz gefahren. Heute säße er hier als Bundesligatrainer. Müsse er sich da nicht manchmal zwicken?

Es ist eine Frage, die Fragen aufwirft. Wäre sie so auch Julian Nagelsmann gestellt worden? Oder früher Thomas Tuchel? Der Bundesliga-Job als glücklicher Traum, aus dem der junge Emporkömmling schnell aufwachen könnte?

Wolf, 36, reagiert so, wie er es seit gut einem Jahr als Trainer des VfB Stuttgart gerne macht. Er lächelt - die Antwort aber ist deutlich. "Das war ja eine ganz andere Lebensphase. Ich war Student. Die meisten leben doch mit 36 anders als mit 25." Und: Er sei ja schon sieben Jahre Profitrainer gewesen in Dortmund, bevor er nach Stuttgart kam. Vom eventuell unwirklichen Aufstieg will Wolf nichts wissen: "Jeden Schritt hätte es ohne den davor nicht gegeben." Auf das Zwicken geht er nicht ein.

Der VfB hat jetzt einen "Menschenfänger"

Hinter dem freundlichen Blick kann er auf Schärfe verzichten und dennoch für Klarheit sorgen. Die, die ihn als Trainer näher kennen, sagen, dass er so ganz ohne Strenge auskomme. Die "Süddeutsche Zeitung" nennt ihn einen "Menschenfänger".

Die Straßenbahn war also schnell Geschichte. Auf einer Sportlergala 2009 in Dortmund, bei der er ausgezeichnet wurde, lernte Wolf, damals in Diensten des ASC Dortmund, nicht nur seine heutige Frau kennen, auch Jürgen Klopp wurde dort auf ihn aufmerksam. Der damalige BVB-Trainer war beeindruckt von Wolfs Ansprache, holte sich dessen Telefonnummer und besorgte ihm kurz darauf einen Job bei der Borussia. Seit 2014 wurde Wolf zweimal Meister mit der U17 und einmal mit der U19.

War der Tag der Preisverleihung also der wichtigste Tag seines Lebens? Auch hier weicht er aus. Ohne die harte Arbeit zuvor wäre er doch gar nicht ausgezeichnet worden. Nach dem Wiederaufstieg mit dem VfB im Mai dieses Jahres, seiner vierten Meisterschaft in Folge, bedankte er sich zuallererst bei den Jugendspielern und Wegbegleitern in Dortmund, ohne die sein persönlicher Aufstieg nicht möglich gewesen wäre.

Wolf, der in Bochum geboren wurde und in Dortmund aufwuchs, spricht gerne von einer Reise, wenn er Zeitabläufe erklärt, die beim BVB nennt er "verrückt". Der Aufstieg mit dem VfB war "die Reise in Richtung Bundesliga". Und jede Reise besteht für Wolf aus vielen Schritten. Ans Schicksal glaubt er nicht.

"Besonderes Spiel" gegen den BVB

In Stuttgart landete er mitten in der Hinrunde im Zweitliga-Alltag. "Nach zwei Tagen musste ich eine Aufstellung machen. Ich kannte gerade einmal die Namen." Er kämpfte sich hinein, in all den "Druck und Turbulenzen, aufsteigen zu müssen". Er nennt die 14 Monate "fantastisch".

Und nun, die nächsten Schritte? Natürlich will Wolf die Liga halten, derzeit ist der VfB Zwölfter. Doch das Restprogramm der Hinrunde ist knifflig, nicht nur aufgrund des "besonderen Spiels" (Wolf) gegen seinen alten Verein, Borussia Dortmund, an diesem Freitag (20.30 Uhr Eurosport-Player, Liveticker SPIEGEL ONLINE), auch die Bayern und Hoffenheim warten noch. Dabei denkt er über die möglichen Punkte hinaus. Wolf wünscht sich "eine Kultur, in der sich Spieler sehr gut entwickeln können. Dass wir mit jeder Transferperiode und in der täglichen Arbeit immer etwas besser werden."

Unter Wolf hat sich Verteidiger Benjamin Pavard, 21, in die französische Nationalmannschaft gespielt, Außenverteidiger Emiliano Insúa lief nach sechs Jahren wieder für die argentinische Auswahl auf. Solche Geschichten und die Gewissheit, dass dieser Trainer auch unter größtem Druck Lösungen findet, hat in Stuttgart eine Stimmung geschaffen, die seit Armin Veh und der Meisterschaft 2007 nicht mehr zu spüren war. Die Menschen haben größere Sorgen, dass der Trainer irgendwann freiwillig geht, als dass er - wie so oft beim VfB - gefeuert wird. Für Wolf stimmt in Stuttgart, was für Joachim Löw bundesweit gilt: Kritik ist inzwischen fast schon unartig.

Spekulationen über Rückkehr nach Dortmund

Wolf spürt die Zuneigung - und gibt sie zurück. "Ich hoffe, wir können noch lange bleiben", sagt er. Dabei hört auch er nicht nur in diesen Tagen die Fragen: Wann kehrt Wolf zum BVB zurück? Er schließt nichts aus, wieso sollte er? Aber Wolf weiß, dass es ihm gut getan hat, sich im etwas weniger exponierten Stuttgart zu entwickeln. Gleichzeitig ist er auch selbstbewusst genug zu wissen, dass er sich gegenüber den hochgelobten Jungtrainern um Nagelsmann und Domenico Tedesco, die unter deutlich besseren Bedingungen arbeiten, nicht verstecken muss. Die anfällige Defensive der vergangenen Saison hat er mittlerweile stabilisiert, und: Der VfB spielt so variabel, wie es sich Kritiker von BVB-Trainer Peter Bosz wünschen, der sein 4-3-3 bevorzugt.

Nagelsmann hat seine Vorliebe für die Bayern jüngst öffentlich gemacht, Wolf hütet sich, über Dortmund ähnliches zu sagen. Was er sagt: "Mit Dortmund können wir uns nicht vergleichen."

In einer Stuttgarter Zeitung war in dieser Woche sinngemäß zu lesen, dass Wolf den BVB und den VfB im Verhältnis so liebe wie seine erste und zweite Tochter. "Ein krasser Vergleich", sagt er. Deswegen sei das Zitat auch nicht zur Veröffentlichung bestimmt gewesen. Die Zeitung druckte es dennoch. Wie sauer Wolf war, ist offen. Er lächelt und sagt: "Schon interessant."