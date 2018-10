Bruno Labbadia (Dezember 2010 bis August 2013)

Die bislang letzte Lösung, die in Stuttgart einigermaßen langfristig funktionierte: Auf dem Relegationsrang übernahm er den VfB, schaffte den Klassenerhalt und führte den Klub in der Folgesaison auf Rang sechs. Nach einem Fehlstart in die Saison 2013 musste auch er gehen.