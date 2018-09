Die Simpsons sind bekannt dafür, die Realität in schonungsloser Art zu persiflieren. In einer berühmten Szene nehmen sich die Macher den Fußball vor: Während eines Spiels passen sich die Verteidiger derart lange den Ball zu, bis das genervte Publikum den Platz stürmt.

Der VfB Stuttgart setzte beim 0:2 gegen RB Leipzig diese Persiflage in die Realität um. VfB-Verteidiger passte zu VfB-Verteidiger, der passte zurück zum Torhüter, der passte wieder zum Verteidiger. 28 Pässe am Stück spielte der VfB in der 20. Minute, ohne einmal die eigene Hälfte zu verlassen. Nach über einer Minute endete diese Querpass-Orgie mit einem langen Schlag von Sechser Dennis Aogo. Der Ball landete im Seitenaus.

Diese Szene versinnbildlicht die Krise des VfB Stuttgart. In der vergangenen Rückrunde stürmten sie unter Trainer Tayfun Korkut noch mit atemberaubend schnellem Fußball an die Spitze der Tabelle. Nun spielen sie Fußball, über den sich die Simpsons schon vor zwanzig Jahren lustig gemacht haben.

Eigentlich sieht Korkuts Spielidee anders aus. Ball im Mittelfeld erobern, direkt in die Spitze passen: Das war Stuttgarts Erfolgsformel der Rückrunde. Die Doppelsechs im 4-4-2-System soll den Ball gewinnen. Nach der Balleroberung soll es schnell gehen: Die Außenstürmer rücken in die Mitte, sie sollen wiederum Stürmer Mario Gómez bedienen. Der 78-fache Nationalspieler hat seine Stärken im Konterspiel sowie als Wühler im Strafraum.

Genau diese Spielidee funktioniert in dieser Saison nicht. Stuttgarts bisherige Gegner fokussierten sich selbst auf das Konterspiel und überspielten das Mittelfeld mit langen Bällen. Gegen Mainz (0:1), Freiburg (3:3) und Düsseldorf (0:0) fand Stuttgart nicht zum eigenen Spiel. Selbst RB Leipzig zog sich beim 2:0-Erfolg hinter die Mittellinie zurück und überließ Stuttgart den Ball.

Stuttgarts schwaches Umschaltspiel hängt nicht nur mit den Gegnern zusammen. Der SPIX belegt, wie sehr Stuttgarts Schlüsselspieler ihrer Form hinterherhinken. Dennis Aogo? Erobert im zentralen Mittelfeld kaum Bälle (SPIX Balleroberung: 30). Vorbereiter Thommy? Legte gegen Leipzig keinen einzigen Torschuss auf und brachte insgesamt nur vier Pässe in der gegnerischen Hälfte zum Mitspieler (SPIX Chancenkreation: 4). Gómez? Kam in drei von fünf Saisonspielen auf einen SPIX unter 10.

Korkuts Problem: Es gibt keine Alternativen, weder taktisch noch personell. Gegen Leipzig nahm er Abstand vom gewohnten 4-4-2-System, der VfB agierte aus einer Raute mit Thommy als Zehner hinter zwei Spitzen. Offensiv fehlte den Angreifern jegliche Bindung an das Spiel, wie die 28 Pässe in der eigenen Hälfte eindrucksvoll belegen.

Defensiv offenbarte Stuttgart im neuen System Lücken auf den Flügeln. Korkuts Systemwechsel spülte zwei Zugänge in die Startelf. Doch weder Rechtsverteidiger Pablo Maffeo (SPIX: 10) noch Linksverteidiger Borna Sosa (SPIX: 4) überzeugten. Ein prominenter Neuling kam gar nicht erst zum Einsatz: Gonzalo Castro. Korkut testete ihn in den ersten Spielen sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel. Auf keiner Position überzeugte er.

Die schlechte Integration der Neuen wirft nicht nur ein Schlaglicht auf den Trainer. Auch Sportvorstand Michael Reschke steht wegen seiner Transferpolitik in der Kritik. Tatsächlich fehlt der Mannschaft ein spielstarker Sechser, der den Aufbau leitet. Aogo war gegen Leipzig mit dieser Rolle überfordert. Der giftige Argentinier Santiago Ascacíbar überzeugt mit seiner Aggressivität im Spiel gegen den Ball (SPIX Balleroberung gegen Leipzig: 87), nicht aber im Spielaufbau (SPIX: 28). So kreierte der VfB aus dem Spielaufbau höchstens Momente Simpson'esker Komik, nicht aber Torgefahr.

Stuttgart macht es den Gegnern damit leicht. Sie wissen: Wir können Stuttgart ruhig den Ball überlassen, der VfB spielt ohnehin nur ungefährliche Querpässe. Der nächste Gegner heißt Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr, live im SPIEGEL ONLINE Live-Ticker). Ob die überraschend stark in die Saison gestarteten Bremer Korkut den Gefallen tun, Räume für Konter zu öffnen? Unwahrscheinlich. Gut möglich, dass Stuttgart wieder neue Rekorde aufstellt: für die meisten Pässe ohne Raumgewinn.