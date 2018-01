Stuttgarts Trennung von Trainer Wolf Opfer der Unruhe

An diesem Samstag, beim 0:2 gegen Schalke, hat Hannes Wolf sein letztes Spiel als Trainer des VfB Stuttgart geleitet. Am kommenden Samstag, im wichtigen Duell mit Abstiegskonkurrent Wolfsburg, könnte bereits sein Nachfolger auf der Bank sitzen. Wer das sein wird, ist noch unklar. Sicher ist nur: Er ist um seine Aufgabe nicht zu beneiden.

Verliert der VfB, heißt es, der Trainerwechsel sei verpufft. Gewinnt er, dürfte die Frage aufkommen, ob die Mannschaft das nicht auch mit Hannes Wolf geschafft hätte. Mit dessen Rauswurf haben sich die Stuttgarter Verantwortlichen selbst unter Druck gesetzt. Denn der Trainerwechsel wirft Fragen auf.

Der VfB, der das erste der bisherigen drei Rückrundenspiele gegen Berlin gewonnen hatte, stand seit dem ersten Spieltag nicht mehr auf einem Abstiegsrang. Selbst jetzt, nach dem gruseligen Spiel in Mainz und der durchwachsenen Leistung gegen Schalke, trennen ihn noch drei Punkte vom Relegationsrang. Gegen Schalke haben in dieser Spielzeit erst vier Mannschaften gewonnen. Und Stuttgart ist Aufsteiger. Letzteres sorgt im Schwäbischen allerdings nicht bei jedem für Demut, sondern für eine seltsame Unruhe, die auch Teile des Umfelds gepackt hat.

Die Stimmung ist weit schlechter als die Lage

Dort ist die Lesart sehr populär, wonach sowohl der Aufstieg als auch die bisherigen sechs Saisonsiege Glückstreffer, die Niederlagen aber hochverdient gewesen seien. In Stuttgart hätte wahrscheinlich sogar Routinier Jupp Heynckes Schwierigkeiten, in Ruhe zu arbeiten. Zumal es außerhalb des VfB-Äquators nicht viele Menschen gibt, die behaupten, dass Köln, Bremen, Mainz, Freiburg, Wolfsburg oder der HSV derzeit deutlich besser wären als die Schwaben. Anders gesagt: Während der VfB in der Abstiegssaison 2015/2016 viel zu lange brauchte, um zu merken, wie bedrohlich die Lage war, ist es diesmal umgekehrt: Die Stimmung ist weit schlechter, als sie es sein müsste.

Noch bedenklicher: Der Verein scheint wieder abzukommen von einem Weg, der alternativlos ist, wenn man im Profifußball erfolgreich sein will. Dieser Weg beruht auf einer strikten Aufgabentrennung von wirtschaftlichem und sportlichem Bereich. Man kann nur hoffen, dass Sportdirektor Michael Reschke, ein bestens vernetzter, ausgewiesener Fußballfachmann, auch derjenige ist, der die sportlich relevanten Entscheidungen eigenverantwortlich trifft. Wobei auch er sich einen groben Fauxpas ankreiden lassen muss.

Welche Rolle spielt VfB-Präsident Dietrich?

Was Reschke nach der Mainz-Niederlage öffentlich erklärte ("Wir müssen uns in dieser Woche zusammensetzen, um uns taktische und spielerische Änderungen zu überlegen"), konnte man nur so verstehen, als brauche der Trainer Nachhilfe. Auch wenn Reschke versichert, genau das nicht gemeint zu haben - erst danach begannen die öffentlichen Diskussionen über den Coach. Nun, acht Tage später, ist Wolf beurlaubt. Nur fünfeinhalb Monate, nachdem mit Reschke-Vorgänger Jan Schindelmeiser der andere Architekt des sofortigen Wiederaufstiegs gehen musste.

Dem wurde neben atmosphärischen Faktoren die Verpflichtung von Holger Badstuber zum Vorwurf gemacht. Schindelmeiser dürfte aktuell mit einer Mischung aus Groll und Belustigung beobachten, welche Wertschätzung "sein" Transfer heute in Stuttgart genießt. Wenn Badstuber fehlt - was bei dem zugegebenermaßen verletzungsanfälligen Verteidiger in sechs von 20 Spielen der Fall war - spielt der VfB in Sachen Defensivverhalten und Spieleröffnung in einer anderen Liga. Nämlich nicht mehr in der ersten.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, wer sich intern vehement gegen Badstuber ausgesprochen hatte: nämlich der VfB-Präsident. Wolfgang Dietrich ist studierter Betriebswirt, das ist eine gute Voraussetzung, um wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen zu können. Doch eine Tätigkeit in einem Softwareunternehmen qualifiziert nicht unbedingt dazu, die Qualität eines Verteidigers oder die fachliche Eignung eines Trainers zu beurteilen. Wirtschaftsleute, die in den Fußball reinreden, können ebenso zum Problem werden wie Fußballfachleute, die sich zu wirtschaftlichen Fragen äußern. In beiden Fällen regiert der Bauch.