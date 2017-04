VfB Stuttgart vor dem Wiederaufstieg "98 Prozent werden nicht reichen"

Es war offensichtlich, dass der Trainer des VfB Stuttgart eine Fluchtmöglichkeit suchte. "Das war ein guter Schritt", hatte Hannes Wolf über den 3:1 (2:0)-Sieg im Spitzenspiel gegen Aufstiegskonkurrent Union Berlin gesagt. Er hatte ein "auf dem Weg" hinterhergeschoben und die Zuhörer im Presseraum des Stuttgarter Stadions warteten nun auf dieses eine Wort.

Es hing im Raum wie die Fernseher, die die Tabelle der Zweiten Liga zeigten. Stuttgart thronte dort mit 60 Punkten an der Spitze, Union Berlin stand auf Platz vier, sechs Punkte dahinter. Dazwischen bei 57 Punkten: Braunschweig und Hannover. Also: Aufstieg, das war es doch, was Wolf nun sagen würde, "auf dem Weg zum Aufstieg". Wolf atmete durch, dann sagte er: "Auf dem Weg, den wir gerade gehen." Die Spannung war weg, Hannes Wolf hatte sich frei gedribbelt.

Den Schlendrian kennen sie in Stuttgart

Wenige Meter weiter stand Stuttgarts Sportdirektor Jan Schindelmeiser und spielte den argumentativen Doppelpass mit seinem Trainer. "Es ist noch nichts passiert", predigte er und wusste doch, dass dieser Satz vielmehr klang wie: Es ist so einiges passiert.

Aufgepeitscht von 60.000 Zuschauern, hatte der VfB gegen die Berliner, die laut Wolf "vor neun Spielen schon gefühlt aufgestiegen" waren, zu einem wichtigen Zeitpunkt der Saison die Leistung gezeigt, die sie in Stuttgart gerne einpacken und in die erste Liga mitnehmen würden. "Ein sehr, sehr gutes", nannte Stürmer Simon Terodde dieses Spiel, das seine Mannschaft von Beginn an dominiert hatte und in dem er beim zwischenzeitlichen 2:0 sein bereits 20. Saisontor erzielte - einsame Ligaspitze.

Vom vielleicht besten Auftritt der Saison war vereinzelt die Rede. Richtig festlegen wollte sich jedoch niemand. Zu groß war die Angst, es mit der Euphorie zu übertreiben. Den Schlendrian kennen sie in Stuttgart nur allzu gut. In der vergangenen Saison stürzte das hoch veranlagte Team nach einer Siegesserie im Frühjahr und der Hoffnung auf Europa urplötzlich bis in die Zweite Liga. Auch zum Jahresbeginn 2017 waren auf fünf Siege in Folge fünf Spiele ohne Sieg gefolgt.

Was kann den jetzt VfB noch stoppen?

Nach dem nun wieder dritten Sieg in Folge, nach der La-Ola-Welle und dem Euphorie-Klassiker "Oh, wie ist das schön" passen sie auf beim VfB, bei dem die Stimmungen schneller wechseln als das Aprilwetter. Aber natürlich wissen sie, dass das Abenteuer Zweite Liga an diesem Montagabend eine Kurve in Richtung Happy End nahm. Was das Team in dieser Verfassung noch stoppen könnte, wurde Christian Gentner gefragt. "Wir selbst", antwortete der Kapitän.

DPA Stuttgarts Ebenezer Ofori (v.l.), Daniel Ginczek und Simon Terodde bejubeln den Treffer zum 3:1

Der 31-Jährige ist zentraler Spieler eines kleinen Gerüsts, das eine Mannschaft prägt, die sich ansonsten in einem ständigen Veränderungsprozess befindet. Der Kader ist so tief wie der Talkessel, in dem die Schwabenmetropole liegt, was dazu führt, dass es eine Stammtaktik, geschweige denn eine Stammelf, nicht gibt. Neben Torhüter Mitch Langerak, Verteidiger Timo Baumgartl, Gentner und Stürmer Terodde wechselt Wolf je nach Gegner und Trainingseindruck fleißig durch.

Gegen Berlin waren mit Alexandru Maxim, dem Torschützen zum 1:0, und dem 18-jährigen Josip Brekalo, dem Vorbereiter zum 2:0, zwei Spieler entscheidend, die in dieser Rückrunde einige Partien von der Tribüne aus verfolgt hatten. Und für das 3:1 sorgte Daniel Ginczek, der vor dem Abstieg und einer Verletzungspause noch als Nationalstürmer gehandelt worden war und nun wegen Teroddes Lauf von der Bank kommen muss.

Es gehört zu den größten Leistungen des jungen Trainers, dass er im ausgeglichen besetzten Ensemble die Stimmung auch in den hinteren Reihen hoch hält. Und es gehört zu den Leistungen seines Sportvorstands Schindelmeiser, dass Wolf auch in den hinteren Reihen handlungsschnelle Spieler findet, die ihm wie gegen Berlin die Möglichkeit geben, den für ihn so wichtigen Mix aus "Ballspielern und Passspielern" zu finden und daraus "das Element Tempo" (Schindelmeiser) zu kreieren.

Die "jungen Wilden" des VfB

Der frühere Hoffenheim-Manager Schindelmeiser, nach langer Auszeit seit dem Sommer wieder zurück im Profifußball, hat den Stempel "junge Wilde" wieder auf dem Schreibtisch platziert. Das Durchschnittsalter seiner acht Neuzugänge in dieser Saison liegt bei knapp über 20. Nach seinem Wechsel im Januar wurde zuletzt der Ghanaer Ebenezer Ofori, 21, im defensiven Mittelfeld zur prägenden Figur.

Die riskanteste Personalie in einer Saison, in der der sofortige Wiederaufstieg eigentlich Pflicht ist, war jedoch eine andere: Trainer Wolf, der einst von Jürgen Klopp nach Dortmund geholt wurde und dort drei Deutsche Meisterschaften mit BVB-Jugendteams gefeiert hatte, bekam im vergangenen September seinen ersten Profivertrag. Wie bei seinen Spielertransfers scheint Schindelmeiser mit seinem nachhaltigen Jugendkurs jedoch Erfolg zu haben - auch wenn er selbst darüber nicht reden will. Denn: "Wer meint, ab jetzt reichen 98 Prozent, dem sage ich: Wird nicht reichen."