Allofs-Aus in Wolfsburg Zukunft verbaut

Zuletzt war nicht mehr zu übersehen, dass Klaus Allofs keine Zukunft mehr beim VfL Wolfsburg haben würde. Normalerweise nimmt er bei Bundesligaspielen auf der Trainerbank Platz, so zeigt er Nähe zur Mannschaft und zum Trainer. Doch beim jüngsten 0:5 in München saß Allofs weit weg auf der Tribüne.

Die Spieler sollen sich gegen den Manager ausgesprochen haben. Und auch der Aufsichtsrat ist zu der Auffassung gelangt, dass es mit Allofs nicht weitergeht. Nach vier Jahren endet sein Wirken beim ambitionierten Klub aus Niedersachsen.

Wenn ein Trainer oder ein Verantwortlicher gehen muss, weil es schlecht läuft, vergisst man leicht die guten Aspekte der Zusammenarbeit. Die hat es bei Allofs und dem VfL ohne Zweifel gegeben. Nach seinem Amtsantritt beruhigte er den von den Magath-Jahren traumatisierten Klub und formte die Wolfsburger mit Trainer Dieter Hecking und dank der luxuriösen Zuschüsse von Volkswagen zu einem Herausforderer des FC Bayern - zumindest für einen Sommer.

Im vergangenen Jahr wurde der VfL Vizemeister und Pokalsieger, zog in die Champions League ein, schlug später Manchester United und Real Madrid. Doch der Erfolg war nicht von Dauer. Denn Allofs lag bei Personalentscheidungen daneben, er hat sich bei der Zusammenstellung der Mannschaft verbaut.

Schürrle, Kruse, Draxler - hochkarätige Flops

Im anspruchsvollen Wolfsburger Umfeld ließ er sich blenden von großen Namen. Er holte André Schürrle, Max Kruse und Julian Draxler und übersah dabei, dass hinter diesen Namen junge Männer stecken, die fußballerisch und in Sachen Einstellung wankelmütig sind, trotz guter Anlagen.

Schürrle und Kruse sind schon wieder weg, Draxler wird den VfL wohl im Winter verlassen. Alleine schon, weil es mittlerweile genügend Wolfsburg-Fans gibt, die ihm mit großer Freude ein Umzugsunternehmen zahlen würden, wenn man sie bitten würde. Er hat es sich mit dem Anhang verscherzt mit seinem Versuch, im Sommer seinen Weggang zu erzwingen.

Allofs war immer gut darin, zu überraschen. Er übertraf Erwartungen, die es gar nicht gab. In seiner Zeit in Bremen wurde Werder ein Dauergast in der Champions League, über Jahre spielte der Verein über den eigenen Möglichkeiten und über den eigenen Ansprüchen. In Wolfsburg gehören hohe Erwartungen dank Volkswagen zur DNA des Klubs, der Verein will sich in der Bundesligaspitze und im Europapokal etablieren. Diese Erwartungen konnte Allofs nicht erfüllen.

Der Abwärtstrend seit der Vizemeisterschaft und dem Pokalsieg im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass es ihm nicht liegt, einen Verein an die Spitze zu führen, dort dauerhaft zu halten und immer noch weiterzuentwickeln.

Allofs geriet auch wegen seines Beraters und Football Leaks unter Druck

Vor zwei Monaten trennte sich der VfL von Trainer Hecking, was folgerichtig war angesichts der sportlichen Krise, doch die Trennung täuschte darüber hinweg, dass die Probleme tiefer liegen. Dass sie mit Allofs und seinen unglücklichen Personalentscheidungen zu tun haben.

Dafür ist auch Valérien Ismaël ein Beispiel. Er wurde erst zur Interimslösung und dann dauerhaft zum Trainer gemacht - aus Mangel an Alternativen, so hatte es den Anschein. Der neue Mann konnte die Misere nicht stoppen, in sieben Spielen gab es einen Sieg und fünf Niederlagen für den VfL. Der jüngste Totalschaden in München illustriert ganz gut, wie es in diesen Wochen um die Wolfsburger bestellt ist.

Neben der schlechten sportlichen Entwicklung hatte Allofs zuletzt ein paar Störgeräusche zu verantworten. Vor ein paar Wochen musste er die Zusammenarbeit mit seinem Lieblingsberater Giacomo Petralito beenden, der in einem Trainingslager unhaltbare politische Aussagen getätigt haben soll und auch sonst keinen guten Ruf genießt.

Auch in den Football Leaks taucht Allofs aus. Solche Meldungen kann VfL-Mutterschiff Volkswagen nicht gebrauchen, gerade in Zeiten, in denen das eigene Image dramatisch beschädigt ist wegen der Abgasaffäre.