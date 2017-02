Ismaël-Nachfolger Jonker "Er weiß, wie hier die Türen aufgehen"

Sorgen um das Selbstbewusstsein von Andries Jonker, dem neuen Trainer des VfL Wolfsburg, muss man sich keine machen. Das wurde schnell klar bei seinem ersten Auftritt im Mediensaal der Arena am Mittellandkanal. Gut gelaunt berichtete der 54 Jahre alte Niederländer, dass ihm seine Vorgesetzten beim FC Arsenal, dessen Nachwuchs er zuletzt geleitet hatte, zum Abschied "exzellente Arbeit" bescheinigt hätten, und dass er Glückwünsche von Arsenals Trainer Arséne Wenger und von seinem früheren Weggefährten Louis van Gaal bekommen habe für die Anstellung in Wolfsburg. "Ich hatte immer die Möglichkeit, schöne Jobs anzunehmen", sagte Jonker.

Sein neuer Job beim VfL ist kompliziert. Er muss eine hoch veranlagte, im Moment aber dramatisch verunsicherte Mannschaft fit machen für den Abstiegskampf. Die Wolfsburger liegen weit hinter den eigenen Ansprüchen, sind durch das jüngste 1:2 gegen den SV Werder auf den 14. Platz abgerutscht und haben nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Statt um den Einzug in den Europapokal geht es für den Volkswagen-Klub um den Klassenerhalt.

Zwei Trainer hat der VfL schon verschlissen in dieser Saison. Im Oktober musste Dieter Hecking gehen. Sein Nachfolger Valérien Ismaël hielt sich nur vier Monate. 16 Punkte aus 15 Spielen, das ist die traurige Ausbeute des Ex-Profis. Jetzt soll es Jonker richten - mit extravaganter Unterstützung. Zu seinem Trainer-Team gehört der als Arsenal-Profi und Unterwäsche-Modell bekannt gewordene Schwede Fredrik Ljungberg.

"Wir haben ein kleines Problem zu lösen"

Jonker diente mehreren Klubs in den Niederlanden und auch dem nationalen Verband, war Co-Trainer unter van Gaal beim FC Barcelona und beim FC Bayern. In München übernahm er zum Ende der Saison 2010/2011 für fünf Spiele übergangsweise die Hauptverantwortung. Seine Bilanz in dieser Zeit: vier Siege, ein Unentschieden. Und zuletzt dann Arsenal. Seine neue Aufgabe geht er entspannt an. "Wir haben ein kleines Problem zu lösen."

Wolfsburg ist nicht neu für Jonker. Von 2012 bis 2014 war er Co-Trainer beim VfL und kennt aus dieser Zeit Spieler wie Robin Knoche, Diego Benaglio, Ricardo Rodríguez oder Paul Seguin. In seiner Zeit in London war er regelmäßig im Austausch mit dem VfL, vor allem mit dem neuen Sportchef Olaf Rebbe. Wegen dieses engen Kontakts gingen die Verhandlungen schnell. Innerhalb von Stunden musst Jonker am Sonntag über das Angebot aus Wolfsburg entscheiden.

"Er weiß, wie hier die Türen aufgehen und kennt den VfL im Innersten", sagte Rebbe über Jonkers Vorkenntnisse. Der neue Trainer gestand allerdings auch, dass er von den Spielen seines alten, neuen Arbeitgebers zuletzt wenig mitbekommen habe. Die Gründe für die aktuelle Misere kenne er ebenfalls nicht. "Ich frage mich: wie kann das sein? Was ist da los?", sagte Jonker. Das muss er jetzt rausfinden - und dann schnell etwas ändern.

Sportchef Rebbe pries den neuen Mann ausdrücklich als "Wunschlösung". Ganz so, als wolle er vorsorglich Zweifel an Jonkers Eignung als hauptverantwortlicher Übungsleiter zerstreuen. Tatsächlich kommt die Verpflichtung des Niederländers überraschend und birgt erhebliche Risiken. Jonker mag herum gekommen sein in der Welt - viel Erfahrung als Cheftrainer hat er nicht. Meistens stand er in der zweiten Reihe. Er dürfte eine Weile brauchen, um sich an die neue Aufgabe zu gewöhnen. Doch die Zeit drängt: Der Spielplan beschert Jonker zum Einstand Auswärtsspiele gegen Mainz und Leipzig.

Der neue Mann muss der Mannschaft schnell Stabilität verleihen. Wie er das genau anstellen will, weiß er noch nicht. "Erstmal mache ich mir ein Bild, danach geht es an die Arbeit", sagte er - und schritt dann gleich auf den Übungsplatz hinter der Wolfsburger Arena zu seiner ersten Einheit als Cheftrainer des VfL.