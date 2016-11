Fußball-Bundesliga VfL Wolfsburg drohen offenbar Millionen-Kürzungen

Dem VfL Wolfsburg drohen wegen der VW-Krise offenbar Einsparungen in Millionenhöhe. Das berichten die "Bild"-Zeitung und der "kicker". Demnach soll es bereits Gespräche zwischen dem Automobilhersteller Volkswagen und dem Bundesligisten geben. Die "Bild"-Zeitung schreibt von "etwa 20 bis 30 Millionen Euro", die dem VfL künftig weniger zur Verfügung stehen würden. Derzeit sollen dem Klub rund 100 Millionen Euro pro Saison zur Verfügung stehen.

VW hatte jüngst angekündigt, 23.000 Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen. Zudem einigte sich der Konzern im Dieselskandal mit den US-Behörden auf einen Vergleich in Höhe von 15,2 Milliarden Euro. Damit räumte Volkswagen einen großen Teil seiner Rechtslasten in den USA aus.

Der VfL Wolfsburg hat sich zu den Gerüchten bislang noch nicht geäußert. Wenn die Berichte stimmen sollten, dann dürfte die Zeit der teuren Millionen-Einkäufe vorbei sein. In den vergangenen Jahren waren namhafte Zugänge wie Luiz Gustavo, Kevin De Bruyne, André Schürrle, Julian Draxler oder Mario Gomez verpflichtet worden. Der angeblich neue Plan des VfL: vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen. Laut "kicker" sei noch keine "interne Ansage" in Wolfsburg erfolgt, es zweifle aber kaum noch jemand an der Umsetzung.

Manager Klaus Allofs hatte bereits am vergangenen Sonntag bei Sport1 mögliche Einsparungen angedeutet. "Man wird sehen müssen, welche Ziele Volkswagen hat: Fußball am Standort oder Bundesliga-Spitze?", hatte Allofs im "Doppelpass" gesagt: "Wenn man Champions League spielen möchte, muss man eine gewisse Summe einsetzen." Derzeit liegt der VfL in der Bundesliga-Tabelle nur auf dem 14. Platz.