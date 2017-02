Wolfsburg-Sieg gegen Hoffenheim Frisch gewaschen

Die Ausgangslage: Ein Jahr und einen Tag ist es her, dass Julian Nagelsmann Cheftrainer von Hoffenheim wurde. Der inzwischen 29-Jährige machte aus dem akuten Abstiegskandidaten einen akuten Kandidaten auf das Erreichen der Europapokalplätze: Mit einem Sieg gegen Wolfsburg hätte 1899 auf Tabellenplatz drei springen können. Bei Wolfsburg hält der Lauf ebenso an, nur ist es ein negativer. Nach dem Aus im Pokal bei den Bayern hieß es nun, sich Luft auf die immer besser werdenden Hamburger zu verschaffen.

Das Ergebnis: 2:1 (0:1).

Die Aufstellungen: Wolfsburgs Trainer Válerien Ismaël hatte im Pokal gegen Bayern mit seiner Aufstellung für eine Überraschung gesorgt, indem er etliche Stars zunächst auf der Bank ließ. Nun aber durften Mario Gomez und Yunus Malli von Beginn an spielen, anders als Daniel Didavi. Hoffenheim muss weiter ohne den gesperrten Sandro Wagner auskommen, aber der Klub hat ja noch den - zumindest nach SPIX-Kriterien - besten deutschen Mittelstürmer: Mark Uth.

Wolfsburg: Benaglio - Knoche, Luiz Gustavo, Ricardo Rodriguez - Bazoer - Vieirinha, Seguin, Arnold, Gerhardt - Gomez, Malli

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Rudy - Kaderabek, Demirbay, Amiri, Zuber - Uth, Kramaric

Die erste Hälfte: Für Uth war die Partie schon nach 23 Minuten vorbei, der Hoffenheimer musste mit Verdacht auf Rippenprellung ausgewechselt werden, nachdem er mit Wolfsburgs Torhüter Diego Benaglio zusammengeprallt war. Kerem Demirbay traf in der 16. Minute mit einem direkten Freistoß die Latte, zehn Minuten später passte er in die Gasse zu Steven Zuber, und der Mittelfeldspieler traf zum 1:0.

Vorbilder des Spiels: Während die VfL-Männer eine ihrer schlechteren Halbzeiten in einer ohnehin schon schwachen Saison beendet hatten, meldeten die Agenturen erfreuliche Nachrichten für Wolfsburgs Fußballer. Die Damenmannschaft des Klubs hatte in Jena vorgemacht, wie es geht. Sie lag 0:1 beim FF USV (Frauenfußball Universitätssportverein Jena) zurück, drehte die Partie aber in einen 2:1. Damit eroberte das Team zum Abschluss der Hinrunde den zweiten Platz.

DPA Steven Zuber bejubelt das 1:0

Die zweite Hälfte: Die zweiten 45 Minuten waren zwei Klassen besser als die ersten - vor allem aus Sicht der Wolfsburger. Das lag in erster Linie an Didavi. Der zuletzt lange verletzte Mittelfeldspieler kam nach der Pause in die Partie und sorgte gleich für die bis dahin besten Szenen der Wolfsburger. Erst köpfte er nach einem Eckball knapp über das Tor, dann legte er Mario Gomez eine gute Chance auf. Der Nationalspieler vergab zwar, doch Maximilian Arnold glich kurz darauf per Distanzschuss aus (50. Minute). Nach einem Kopfballzuspiel von Robin Knoche wuchtete Didavi den Ball zum 2:1 ins Tor. Torschütze Arnold sagte nach dem Spiel bei Sky, Trainer Ismaël sei in der Pause laut geworden und habe dem Team eine "Kopfwäsche" verpasst.

18 – Die TSG 1899 Hoffenheim verspielte in der BL 2016/17 bereits 18 Punkte nach Führung (6U, 2N) – mehr als jedes andere Team. Verschenkt. pic.twitter.com/cE3IsP3Kwu — OptaFranz (@OptaFranz) 12. Februar 2017

Abschied des Spiels: Bis zu dieser Partie befand sich Hoffenheim in einer Statistik in allerbester Gesellschaft. Außer 1899 hatten aus den großen fünf europäischen Ligen nur zwei andere Teams erst eine einzige Niederlage hinnehmen müssen - Bayern München und Real Madrid.

Antreiber des Spiels: Die starke erste Hälfte der Hoffenheim war geprägt von Kerem Demirbay. Der 23-Jährige, den Hoffenheim vor der Saison aus Düsseldorf verpflichtete und der einst beim Hamburger SV nicht den Durchbruch geschafft hatte, gehört in dieser Spielzeit zu den überragenden Spielern in Nagelsmanns Team. Auf drei Tore und sechs Assists kommt der Mittelfeldspieler nach seinem starken Pass vor dem 1:0 nun. Auf Seiten der Wolfsburger musste der beste Mann 45 Minuten zusehen, wie sein Team sich schwer tat. Daniel Didavi, schon bei Nürnberg und Stuttgart immer wieder von Verletzungen geplagt, musste in dieser Saison wegen einer Knie-Operation und anschließender Komplikationen lange aussetzen. In München spielte er nach seiner Einwechslung schon stark, gegen Hoffenheim teilweise überragend.

AFP Daniel Didavi trifft zum 2:1

Reaktionen des Spiels: Wolfsburgs Torhüter Diego Benaglio hatte zuvor schon gut zwei Schüsse von Nadiem Amiri und Demirbay pariert, in der 66. Minute tauchte dann nach starkem Zuspiel von Marco Terrazzino der ebenfalls eingewechselte Adam Szalai auf. Der Schuss des Ungarn wurde noch abgefälscht und flog in hohem Boden über Benaglio, der schon zu Boden gegangen war. Doch der Schweizer riss noch dem Arm empor und bremste den Ball ab, Jakub Blaszczykowski klärte endgültig per Fallrückzieher.

Zehn Minuten später hatte auf der Gegenseite Oliver Baumann seinen großen Auftritt. Der Hoffenheim-Keeper war von Gomez aus spitzem Winkel getunnelt worden, der Ball trudelte in Richtung Tor. Baumann krabbelte hinterher und rettete in letzter Sekunde auf der Linie. Nicht elegant, aber effektiv.