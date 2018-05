Nationaltorhüterin Almuth Schult hat den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg mit zwei gehaltenen Strafstößen den vierten Pokalsieg in Folge gesichert. Nach torlosen 120 Minuten musste im Kölner Rhein-Energie-Stadion das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen, bei dem sich die Titelverteidigerinnen 3:2 durchsetzten.

Die Münchnerinnen Melanie Behringer und Lucie Vonkova scheiterten dabei an Schult, Kristin Demann traf nur die Latte. Für die Wolfsburgerinnen verwandelte Mittelfeldspielerin Caroline Hansen den entscheidenden Strafstoß.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten, konnte der VfL Wolfsburg in den zweiten 45 Minuten mehr Spielanteile für sich verbuchen. Wolfsburgs Top-Torjägerin Pernille Harder vergab die größte Möglichkeit zur Führung in der 88. Minute, als sie freistehend vor Münchens Torfrau Manuela Zinsberger scheiterte. In der Verlängerung feierte auf Seiten des FC Bayern Simone Laudehr nach halbjähriger Verletzungspause ihr Comeback.

Die Münchnerinnen verpassten durch die Niederlage ihren zweiten Pokalerfolg seit 2012, für die Wölfinnen war es der insgesamt fünfte Titel. Nachdem das Team von Trainer Stephan Lerch bereits am vergangenen Bundesligaspieltag durch ein 2:0 gegen die SGS Essen den vierten Deutschen Meistertitel perfekt gemacht hat, steht bereits am kommenden Dienstag in Kiew das nächste Highlight an: Dann trifft der VfL im Finale der Champions League auf Olympique Lyon.

Sollte auch diese Partie gewonnen werden, wäre das erste Triple der Wolfsburgerinnen seit der Saison 2012/2013 perfekt.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München 3:2 (0:0, 0:0) n.E.

Elfmeterschießen:

Behringer verschießt

1:0 Kerschowski

Demann verschießt

Jakabfi verschießt

1:1 Islacker

Mc Leod verschießt

Vonkova verschießt

2:1 Harder

2:2 Laudehr

3:2 Hansen

Wolfsburg: Schult - Blässe (66. Kerschowski), Fischer, Goeßling, Maritz - S. Gunnarsdottir - Dickenmann (106. Jakabfi), Harder, Claudia Neto (91. Wedemeyer), C. Hansen - Pajor (118. McLeod)

München: Zinsberger - Wenninger, Demann, Faißt, Maier - Behringer - Däbritz (102. Islacker), Roord (64. Skorvankova) - Leupolz (88. Laudehr) - Rolfö, Ni. Rolser (117. Vonkova)

Schiedsrichterin: Sandra Stolz

Gelbe Karten: Maritz, S. Gunnarsdottir, Wedemeyer, Jakabfi / -Maier

Zuschauer: 14.692