Bundesliga Schmidt tritt als Wolfsburg-Trainer zurück

Trainer Martin Schmidt und Bundesligist VfL Wolfsburg haben sich nach nur fünf Monaten getrennt. Das hat der Klub auf seiner Homepage bestätigt.

Der Schweizer habe seine Entscheidung dem Verein am Montagvormittag mitgeteilt. "Martin Schmidt will mit seinem Rücktritt den Weg freimachen, damit der VfL mit einem neuen Cheftrainer schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern kann", sagte Sportdirektor Olaf Rebbe. "Wir hätten dieses Ziel nur allzu gerne mit ihm selbst erreicht, aber wir konnten ihn nicht von seiner Entscheidung abbringen. Diese entschlossene Haltung gilt es jetzt zu respektieren, wenngleich ich zugeben muss, dass mich dieser Schritt enttäuscht."

Alle Informationen zum Rücktritt von Martin Schmidt gibt es hier ➡https://t.co/KnnhjUTTzt | #VfLWolfsburg pic.twitter.com/L94SiW8k1h — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 19. Februar 2018

Nach nur fünf Siegen aus 22 Pflichtspielen habe der 50 Jahre alte Schweizer um die Auflösung seines Arbeitsverhältnisses gebeten. Der ehemalige Mainzer Coach hatte beim VfL einen Vertrag bis 2019. Er hatte am 18. September 2017 in Wolfsburg die Nachfolge von Andries Jonker angetreten. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz ist Wolfsburg aktuell 14. in der Tabelle.