Jonker-Nachfolger Martin Schmidt offenbar neuer Wolfsburg-Trainer

Martin Schmidt soll den Trainerposten beim VfL Wolfsburg übernehmen. Das berichten "Kicker" und die Deutsche Presse-Agentur übereinstimmend. Es heißt, der Tabellen-14. erzielte mit dem früheren Mainzer Coach eine Einigung über die Nachfolge des zuvor beurlaubten Andries Jonker.

Den Berichten zufolge soll der 50-Jährige bereits das Training am Montag leiten. Schon am Dienstag wartet die erste Prüfung auf Schmidt: Dann trifft der VfL auf Werder Bremen (20.30 Uhr), am Freitag muss der Klub zum Auswärtsspiel nach München (20.30 Uhr, beide Partien im Liveticker von SPIEGEL ONLINE).

Schmidt hatte zuvor Mainz 05 trainiert. Der Schweizer war dort von Februar 2015 bis zum Ende der Vorsaison tätig. Nach Platz 15 im abgelaufenen Spieljahr wurde der Vertrag mit Schmidt vorzeitig aufgelöst.

Wolfsburg hatte am Vormittag nach vier Spieltagen den ersten Trainerwechsel der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga vollzogen, der Verein steht bisher bei vier Punkten. Für Jonker ist damit nach sieben Monaten und 19 Pflichtspielen in Wolfsburg Schluss. Der 54 Jahre alte Niederländer hatte den Meister von 2009 Ende Februar von Vorgänger Valérien Ismaël übernommen und in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig den Abstieg verhindert.