Videobeweis bei Dortmunds Niederlage gegen Bayern Die Ferse hebt das Abseits auf

Die Aufklärung kam verspätet, doch sie kam: Nachdem der in Deutschland erstmals eingesetzte Videoassistent zunächst aufgrund einer technischen Panne ohne kalibrierte Linien auskommen musste, reichte die Deutsche Fußball-Liga später Bilder nach, die belegten, dass vor dem 1:1 durch Robert Lewandowski im Supercup gegen Borussia Dortmund alles korrekt abgelaufen war.

Die Bilder zeigten, dass der Dortmunder Verteidiger Lukas Piszczek seine Ferse zu langsam nach vorne gerückt hatte. Lewandowskis Vorlagengeber Joshua Kimmich stand nicht im Abseits, als ihm der Ball zugespielt wurde. Dennoch muss man wohl von einer verunglückten Premiere für den Videobeweis in Deutschland reden, der für hitzige Debatten in den sozialen Netzwerken sorgte.

Der Videobeweis soll ja klare, nachvollziehbare Ergebnisse liefern. Doch aufgrund der fehlenden Linien musste der Videoassistent Tobias Stieler seine Entscheidung unter erschwerten Bedingungen treffen. Er lag richtig und verhinderte damit, dass der erste Einsatz nicht gleich eine Fehlentscheidung lieferte.

Den BVB und seine Anhänger dürfte diese späte Aufklärung angesichts der Niederlage im Elfmeterschießen gegen die Münchner kaum trösten. Mit dem neuen Trainer Peter Bosz will man in dieser Saison möglichst nahe an die Bayern heranrücken. Im Supercup wäre es auch fast gelungen, den großen Konkurrenten zu bezwingen.

Doch nicht nur Piszczeks Ferse verhinderte einen Sieg, sondern auch die Defensivaktionen anderer Akteure, etwa die des 18 Jahre alten Zugangs Dan-Axel Zagadou. Dass er für den verletzten Kapitän Marcel Schmelzer und den ebenfalls verletzten Erik Durm einspringen musste, hatte den Begriff "Notlösung" verdient.

Zwei Wochen vor dem Start in die Bundesliga sah es bei Borussia Dortmund dennoch in manchen Phasen so aus, als habe die Mannschaft nach einem knappen Monat des Trainings unter Bosz schon verstanden, wie sich der Niederländer den Fußball vorstellt. Aggressiv und taktisch sauber stürmten die Dortmunder auf die Bayern bei deren Spielaufbau zu.

Auch der FC Bayern ist angreifbar

So entstand auch das 1:0 durch den US-Amerikaner Christian Pulisic. "Mit dem hohen Pressing, wie Christian den Ball erobert und dann auch das Tor macht, das ist genau das, was der Trainer von uns erwartet", sagte Torwart Roman Bürki, der allerdings auch die Schattenseiten erlebte.

Weil er selbst im Strafraum blieb und die Viererkette bis zur Mittellinie aufrückte, entstand ein freier Raum für die Münchner. "Das war zu leicht für die Bayern", sagte Bosz. Weite Pässe in den Raum sorgten vor allem zwischen der 15. und 45. Minute häufig für Gefahr im Dortmunder Strafraum. Bosz führte dies vor allem auf viele Ballverluste zurück, die zu wenig Zeit gelassen hätten, um sich besser zu positionieren.

"In der zweiten Hälfte wurde es besser, weil wir kompakter standen", sagte Bosz. Was ist also möglich für die Borussia in dieser Saison? Jede Mannschaft, auch der FC Bayern, sei "angreifbar", sagte Bosz. Allerdings würden die Münchner gewiss noch besser, was aber auch für den BVB gelte.

Wann spielt Götze wieder?

Und dann war da noch die Frage nach einem, der fehlte: Wann Mario Götze denn wieder spielen könne, fragte Katrin Müller-Hohenstein. Der Angreifer, der nach seiner überstandenen Stoffwechselstörung die Vorbereitung mitgemacht hatte, fehlte am Samstag wegen Rückenproblemen. Das dürfte schnell gehen, sagte Bosz, der noch anfügte: "Mario ist einen halben Schritt zurückgegangen, jetzt muss er zweieinhalb nach vorne machen."

Weiterentwickeln muss sich das ganze Dortmunder Gesamtgefüge, in dem Tempo der Schlüssel ist. In der Offensive haben sie dank Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé und Christian Pulisic einen Überschuss, in der Abwehr und derzeit auch im defensiven Mittelfeld mit Nuri Sahin eher ein Defizit. Peter Bosz hat in den kommenden Wochen die schwierige Aufgabe, bei laufendem Betrieb alles auf die Fersenlänge genau richtig einzustellen.

Borussia Dortmund - FC Bayern 4:5 i.E. (2:2, 1:1)

1:0 Pulisic (12.)

1:1 Lewandowski (18.)

2:1 Aubameyang (71.)

2:2 Bürki (88./Eigentor)

Elfmeterschießen:

0:1 Lewandowski trifft

1:1 Dembélé trifft

1:2 Ribéry trifft

2:2 Philipp trifft

2:2 Kimmich verschießt

3:2 Aubameyang trifft

3:3 Rudy trifft

3:3 Rode verschießt

3:4 Vidal trifft

4:4 Castro trifft

4:5 Süle trifft

4:5 Bartra verschießt

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou (77. Passlack) - Sahin - Castro, Dahoud (46. Rode) - Dembélé, Pulisic (90. Philipp) - Aubameyang

München: Ulreich - Kimmich, Martínez (60. Süle), Hummels, Rafinha - Rudy, Tolisso (Sanches 84.) - Müller (67. Coman), Vidal, Ribéry - Lewandowski

Gelbe Karten: Sokratis, Zagadou, Rode - Lewandowski, Vidal

Schiedsrichter: Zwayer

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)