Videobeweis beim Confed Cup "Eine Minute ist schon rasend schnell"

Sportlich mag man vom Confed Cup halten, was man will, dass der Wettbewerb in diesem Jahr aber auf jeden Fall seinen interessanten Momente hat, liegt am Videobeweis.

In Russland wird die neue Technik getestet, in der Bundesliga ist sie ab der kommenden Saison im Einsatz. Die Deutsche Fußball Liga rechnet im Schnitt mit zwei bis drei Situationen, bei denen der Videobeweis zum Einsatz kommen wird - pro Spieltag. Beim Confed Cup ist die Quote derzeit deutlich höher, schon nach drei Partien gibt es reichlich Diskussionsstoff, jeweils ging es um die Frage: Abseits - oder nicht?

Laut Regelbuch der Fifa ist das Einsatzgebiet der Videoschiedsrichter grundsätzlich auf vier Szenarien begrenzt, in denen der Unparteiische um die Unterstützung von drei Experten, die in einem separaten Raum an fünf Monitoren die TV-Bilder sichten, ersuchen kann:

•bei Toren,

bei Elfmeterentscheidungen,

bei Platzverweisen,

bei Gelben oder Roten Karten, die versehentlich einem falschen Spieler gezeigt wurden.

In den Confed-Cup-Partien zwischen Portugal und Mexiko (2:2) sowie Kamerun und Chile (0:2) kam es am Sonntag gleich zu vier Situationen, in denen der Videoschiedsrichter den Spielverlauf maßgeblich beeinflusste. Für den Europameister hatte André Gomes nach 20 Minuten getroffen, die portugiesischen Spieler jubelten, als Schiedsrichter Nestor Pitana signalisierte, dass er die Szene vom Videoassistenten überprüfen lassen möchte. Nach 56 Sekunden Wartezeit stand dann fest: Das Tor gilt nicht, bei der Hereingabe zuvor standen gleich mehrere Portugiesen deutlich im Abseits.

Als Cédric Soares kurz vor Ende zum 2:1 traf, waren die portugiesischen Spieler schon vorsichtiger und warteten die finale Entscheidung ab, um mit ihren Feierlichkeiten zu beginnen. Und das durften sie dann auch, nach Sichtung der Fernsehbilder konnte kein Regelverstoß festgestellt werden. Allerdings dauerte es gut zwei Minuten, bis die Portugiesen Gewissheit hatten.

Finale Entscheidung liegt beim Schiedsrichter auf dem Platz

Zu lang, war der Tenor in den Sozialen Netzwerken. Der ehemalige Bundesligaschiedsrichter Knut Kircher sieht das anders. "Ich finde, eine Minute ist schon rasend schnell", sagte der 48-Jährige dem SPIEGEL. Immerhin müsse dem Videoschiedsrichter eine mögliche Regelwidrigkeit in Realgeschwindigkeit auffallen, dessen technischer Assistent daraufhin "die Kameraeinstellung wählen und vor- und zurückspulen, um die richtige Stelle aus dem richtigen Winkel zu finden. Bei Abseits können dann noch Kalibrierungslinien eingebaut werden." Anschließend nimmt auch noch die Begründung seiner Entscheidung gegenüber dem Schiedsrichter auf dem Feld einige Augenblicke in Anspruch.

Wie auch im Austausch mit seinen Linienrichtern obliegt die finale Entscheidung ausnahmslos dem Unparteiischen auf dem Rasen. Von außen überstimmt werden kann er nicht. Für besonders knifflige Fälle stehe ihm ein Bildschirm am Spielfeldrand bereit, erklärt Kircher, der aber einschränkte: "Erst die Praxis wird uns lehren, wie oft der Monitor zum Einsatz kommt."

Auch in der zweiten Begegnung am Sonntag fiel dem Videoreferee eine Hauptrolle zu. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit steckte Chiles Arturo Vidal auf Eduardo Vargas durch, der im Anschluss Kameruns Keeper überwand. Auch die Chilenen freuten sich zu früh. Die Unparteiischen vor den Bildschirmen wollten gesehen haben, dass der Hoffenheimer Vargas im Moment des Zuspiels Zentimeter im Abseits gestanden hatte. In Szenen, die auch mit technischen Hilfsmitteln nicht zweifelsfrei aufzuklären sind, soll nach Fifa-Vorschriften jedoch eigentlich die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters Bestand haben.

Unmittelbar vor dem Abpfiff hatte Chile dann ein zweites Mal bange Augenblicke zu überstehen. Im Nachschuss erhöhte Vargas auf 2:0, doch ein Linienrichter hatte wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Fahne gehoben. Nach Konsultation des Videoschiedsrichters wurde die Entscheidung schließlich zurückgenommen, der Treffer zählte.

Dass das Schiedsrichtergespann auf dem Platz an Autorität einbüßt, wenn es von den Videoreferees korrigiert wird, glaubt Kircher indes nicht: "Der Schiedsrichter wird eher gestärkt, wenn er sagt: Ich lass' es noch einmal durch die Monitore laufen - und danach ist die Entscheidung korrekt."