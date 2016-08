Hilfsmittel im Fußball: Videobeweis feiert Länderspieldebüt

Der Fußball-Weltverband Fifa hat bekannt gegeben, dass der Videobeweis erstmals im Rahmen eines internationalen Spiels zum Einsatz kommen wird. Das Freundschaftsspiel zwischen Italien und Frankreich in Bari am 1. September wurde für die Premiere ausgewählt.

Seit Juli testet die internationale Regelkommission Ifab den Videobeweis zur Klärung strittiger Spielsituationen unter anderem in der dritten US-amerikanischen Liga. Auch für die deutsche Bundesliga sind bereits zwei Testphasen terminiert worden. In der aktuellen Saison wird zunächst offline getestet - ohne aktiven Eingriff des Video-Assistenten in das Spielgeschehen. Diese Phase soll zunächst der Schulung von Video-Assistenten und Schiedsrichtern dienen.

Ab der Spielzeit 2017/18 sind dann bei allen Bundesligaspielen Live-Tests geplant, die unmittelbare Auswirkungen auf die Bewertung von Situationen haben können. Der Schiedsrichter soll jedoch weiterhin die letzte Entscheidung treffen.

Grundsätzlich sollen durch den Videobeweis vier spielentscheidende Situation durch den Video-Assistenten überprüft werden können: Tor, Elfmeter, Platzverweis und Spielerverwechslung bei Gelber und Roter Karte.