Debatte um Videobeweis Weniger Fehler, aber nicht mehr Gerechtigkeit

Gerechtigkeit beschreibt laut Duden ein Verhalten, "das jedem gleichermaßen sein Recht gewährt". Gleichermaßen. Ohne Unterschiede.

Wenn es um den Videobeweis im Fußball geht, dann ist die Rede oft von Gerechtigkeit. Die Neuerung mache den Sport gerechter, indem sie die Anzahl falscher Entscheidungen des Schiedsrichters reduziert. Diese Ansicht gibt es auch in unserer Redaktion. Aber die Argumentation enthält einen Fehler.

Nur zwei Dinge beurteilen dabei wohl alle Beobachter gleich:

Durch den Videobeweis gibt es weniger Fehlentscheidungen.

Ein möglichst gerechtes Spiel ist wünschenswert.

Aber bedeuten weniger Fehlentscheidungen automatisch mehr Gerechtigkeit? Ganz und gar nicht.

Die absolute Anzahl der Fehlentscheidungen zu reduzieren, kann nicht das endgültige Ziel des Videobeweises sein. Es ist ein Mittel zum Zweck auf dem Weg zu einem gerechten Spiel, in dem beide Mannschaften gleichermaßen von Fehlern verschont bleiben. Das kann allerdings keine praktikable Form des Videobeweises leisten. Teilweise ist der Eingriff sogar kontraproduktiv.

Zu viele Szenen verfälschen das Spiel

Ein Beispiel: Ein Spieler von Mannschaft A sieht eine unberechtigte Rote Karte. Der Videoschiedsrichter korrigiert die Entscheidung. Dann muss ein Spieler von Mannschaft B unberechtigterweise mit Gelb-Rot vom Platz. Nun darf der Videoschiedsrichter nicht eingreifen, für Gelbe Karten - auch für eine zweite - ist die Option nicht vorgesehen, weil dann zu viele Szenen überprüft werden müssten. Die Fehlentscheidungen wurden nun um die Hälfte reduziert. Und das macht es nun gerechter, dass nur noch eine anstatt beide Mannschaften einen unberechtigten Platzverweis erhalten hat?

Zu viele Szenen können ein Spiel verfälschen. Eine frühe Gelbe Karte gegen einen Innenverteidiger, der im entscheidenden Moment keinen riskanten Zweikampf mehr führen kann. Ein unberechtigter Einwurf, der zu einer Ecke und schließlich zu einem Tor führt. Es sind kleine Momente, die eine Partie prägen können, nicht auf alle hat der Videoschiedsrichter Einfluss.

DPA Videobeweis beim Confed Cup

Um absolute Gerechtigkeit zu schaffen, müsste jeder einzelne Fehler korrigiert werden. Wenn nur ausgewählte Szenarien überprüft werden (Tor, Elfmeter, Rote Karte, Spielerverwechslung), dann schaffen die Verantwortlichen kein gerechtes Spiel, sie verschieben maximal das Verhältnis der Ungerechtigkeiten - mal zum Guten, ja. Aber manchmal auch zum Schlechten. Gewonnen ist: nichts.

Auch der Vergleich zwischen der Einführung des Videobeweises und der Linienrichter passt nicht. Denn die Schiedsrichter-Assistenten bewerten genau wie der Referee alle Szenen. Der Videobeweis lohnt sich erst, wenn es technisch in Echtzeit und ohne eine Zerstückelung des Spiels möglich ist, gleichermaßen und objektiv für Gerechtigkeit zu sorgen. Aktuell gilt dies nur für die Torlinientechnik. Und so bleibt es die bessere Alternative, ganz auf den Videoschiedsrichter zu verzichten. Denn so überwiegen die Nachteile der Neuerung.

Höhere Fallhöhe für den Schiedsrichter, weniger Emotionen für die Fans

Der Videobeweis soll dabei helfen, die Schiedsrichter zu schützen. Die Fallhöhe ist für das Team an Unparteiischen nun aber unermesslich viel höher als zuvor. Auch der Confed Cup hat gezeigt, dass es trotz Videobeweis weiter Fehlentscheidungen geben wird - teils sogar absurde. So soll der Videobeweis Schiedsrichter vor Anfeindungen und Hohn schützen? Im Gegenteil.

Und auch der Fan muss zurückstecken: Wenn nämlich alle Tore, Elfmeterentscheidungen und Rote Karten überprüft werden, gehen ganz spezielle, unvergleichliche Momente verloren. Was zählt noch der Jubel über einen Treffer, einen Platzverweis oder die große Chance auf ein Tor, wenn in diesem Moment ohnehin noch keine Gewissheit herrscht? Wenig bis nichts. Und ein ähnlicher spontaner Jubel nach einer Entscheidung durch den Video-Schiedsrichter? Unvorstellbar.

Der Preis, auf Emotionen zu verzichten, ist viel zu hoch, wenn dabei nicht einmal mehr Gerechtigkeit erreicht wird.

Die Testphase beim Confed Cup war ein interessanter Versuch, vielleicht war er sogar wichtig. Genauso wichtig wäre es nun aber, diesen Test als gescheitert zu bewerten und das Projekt Videobeweis sofort wieder zu beenden.