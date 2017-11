Videobeweis in der Bundesliga "Absoluter Murks"

Kein anderes Thema beschäftigt die Bundesliga so sehr wie der Videobeweis. Zuletzt hatte es massive Kritik gegeben, sogar ein Ende des Versuchs scheint nicht mehr ausgeschlossen. Der neue Projektleiter Lutz Michael Fröhlich glaubt jedoch nicht an ein diskutiertes Aus zur Winterpause. "Ich bin überzeugt, dass es nicht so kommen wird", sagte Fröhlich der "Bild"-Zeitung.

Der 60-Jährige hatte das Amt von Hellmut Krug übernommen, der in seiner Funktion als Supervisor in der Videozentrale in Köln unerlaubten Einfluss auf die Entscheidungen der Video-Assistenten genommen haben soll. Fröhlich forderte alle Beteiligten auf, sich "wieder auf das Wesentliche" zu fokussieren. Um Klarheit in der Umsetzung des Videobeweises zu schaffen, werde man sich mit den Vereinen treffen.

Laut Fröhlich sollen erste Anpassungen zeitnah vorgenommen werden: So wird der Supervisor während des Spiels nicht mehr mit dem Video-Assistenten kommunizieren und stattdessen als stiller Beobachter protokollieren. Stattdessen soll ein zweiter Video-Assistent gleichberechtigt die jeweiligen Partien im Kölner Kontrollzentrum verfolgen.

"Ein klarer Befürworter"

Unterstützung bekommt der Videobeweis von prominenter Seite: Bundestrainer Joachim Löw wünscht der Technik mehr Zeit - trotz aller Probleme: "Ich bin ein absoluter Befürworter, wir sind aber noch ein bisschen in der Probierphase", sagte Löw: "Manchmal dauert es noch zu lange, bis eingegriffen wird, manchmal wird unnötig eingegriffen."

Gladbach-Trainer Dieter Hecking sprach sich für einen reflektierteren Umgang mit der Technik aus. "Ich hoffe nach wie vor, dass die in Deutschland verantwortlichen Leute, aber auch die Fans, die Spieler, wir Trainer und die Medien dem Videoassistenten eine realistische Chance geben", sagte der 53-Jährige der "Süddeutschen Zeitung": "Und das schaffen wir nicht, indem wir einen immer größeren Druck aufbauen."

Trotz der Unterstützung äußerte Hecking auch Kritik. "Es kann nicht sein, dass wir bis zu drei Minuten warten müssen, ehe eine Entscheidung fällt", sagte er. Zudem sei es ein Fehler gewesen, "schon am fünften Spieltag eine Veränderung vorzunehmen". Der DFB war nach der Startphase dazu übergegangen, den Videoassistenten nicht nur bei klaren Fehlentscheidungen, sondern auch bei strittigen Situationen einzusetzen. "Was aber gegenüber den Vereinen nicht klar kommuniziert wurde", sagte Hecking.

Polternde Trainer

Bayern Münchens Abwehrchef Mats Hummels stört sich an der Häufigkeit der Einsätze. "Der Video-Assistent sollte nur bei glasklaren Fehlentscheidungen eingreifen, dann wird er das Spiel bereichern. Bei 50:50-Entscheidungen ist es der falsche Weg", sagte er. Auch Bayer Leverkusens Angreifer Kevin Volland zeigte sich unzufrieden: "So, wie es jetzt umgesetzt wird, ist es ein absoluter Murks."

DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann kündigte wie Fröhlich Gespräche an. Man werde "gemeinsam mit der DFL zeitnah, wenn möglich schon in der Länderspielpause, alle Bundesliga-Manager einladen, um an der Meinungsbildung weiter zu arbeiten. Denn es kann auch nicht sein, dass nach jedem Eingriff der negativ Betroffene durch die Gegend poltert und sich benachteiligt fühlt", sagte Zimmermann der "Sport Bild".

Außerdem schlug der Fußball-Funktionär weitere Änderungen vor: "Man könnte es zum Beispiel nicht mehr aus dem Kontrollzentrum in Köln machen, sondern vor Ort in Vans", sagte der für die Schiedsrichter zuständige Vizepräsident. Außerdem ist laut Zimmermann ein sogenanntes Challenge-System denkbar: Trainer hätten dann pro Halbzeit eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten, den Videobeweis zu fordern.

Dieses Verfahren erlaubt aber derzeit der Weltverband Fifa nicht. "Vielleicht muss eine andere Lösung gefunden werden, wie man den Zuschauern im Stadion die Entscheidungswege präsentiert", sagte Zimmermann. "Am Ende der Testphase in aller Welt muss das IFAB entscheiden, was die beste Lösung ist." Das Fifa-Regelboard IFAB befindet im März 2018 über eine weltweite Einführung des Videobeweises. Derzeit läuft in zehn Ländern eine Testphase.