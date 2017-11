Videobeweis in der Bundesliga Schiedsrichter soll doch der Boss bleiben

Noch vor Beginn des elften Bundesliga-Spieltags hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf die Kritik an der heimlichen Modifizierung des Videobeweises reagiert und verwirrende Formulierungen zurückgenommen. Schiedsrichter-Boss Lutz-Michael Fröhlich wandte sich mit einem neuen Brief an die Bundesliga-Klubs, um für mehr Klarheit zu sorgen.

Wie der DFB mitteilte, bedauere Fröhlich, dass "missverständliche Formulierungen" in dem am 25. Oktober verschickten ersten Brief für Irritationen gesorgt und Fragen aufgeworfen hätten. In dem Schreiben waren die Vereine darüber informiert worden, dass der Videoassistent aufgrund einer "Kurs-Korrektur" entgegen der vor der Saison festgelegten Richtlinie künftig auch dann eingreifen soll, wenn keine "klare Fehlentscheidung" des Schiedsrichters vorliegt.

Der Brief hatte aber für mehr Verwirrung als Klarheit gesorgt und auch DFB-Präsident Reinhard Grindel verärgert. "Dieses Schreiben wurde mit mir nicht abgestimmt", sagte Grindel bei NDR Info: "Ich bin darüber nicht glücklich. Der Schiedsrichter solle weiter "das Sagen" haben und der "Videoassistent kein Oberschiedsrichter" sein."

In der Mitteilung von Freitag stellte Fröhlich klar, dass der Schiedsrichter der hauptverantwortliche Spielleiter bleibe und die finale Entscheidung treffe. Zudem wurde gesagt, dass der Video-Assistent eben nur ein "Assistent" und "Helfer des Schiedsrichters" sei. Außerdem liege ein "klarer Fehler" des Schiedsrichters vor, wenn dieser seine Entscheidung nach Betrachtung des Bildmaterials unverzüglich ändern würde.