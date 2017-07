Videobeweis in der Bundesliga 77 aus 104

Der Testlauf ist geglückt: Ansgar Schwenken aus der DFL-Geschäftsleitung zeigte sich auf einem Medientermin anlässlich der Einführung des Videoassistenten sehr zufrieden. In der Spielzeit 2016/2017 habe es in 306 Spielen 104 "spielrelevante Fehlentscheidungen" gegeben. 77 davon wären mit Videoassistenten "reparabel" gewesen. Die Technik soll das Schiedsrichter-Gespann künftig auf dem Feld bei strittigen Entscheidungen unterstützen.

"Spieler, Manager und Schiedsrichter freuen sich darauf, dass der Fußball ein Stück weit gerechter wird", sagte Schwenken. Immerhin 1,8 Millionen Euro investiert die Deutsche Fußball Liga in der kommenden Bundesligasaison in den Einsatz des Videoassistenten. Premiere wird das neue System am 18. August beim Auftaktspiel zwischen Meister Bayern München und Bayer Leverkusen (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) feiern. Im DFB-Pokal soll die Technik spätestens ab dem Viertelfinale zum Einsatz kommen.

Für die Einführung der neuen Unterstützung wurde im Cologne Broadcast Center (CBC) in Köln ein zentrales Videoassistcenter eingerichtet. "Ich habe ein gutes Gefühl", sagte auch Schiedrichter Felix Brych. "Wir haben schließlich ein Jahr getestet. Wie es sich in der Praxis einspielt, werden die Erkenntnisse der ersten Spieltage zeigen. Aber wir freuen uns auf die Hilfe. Das Spiel ist so schnell und komplex geworden, dass wir Hilfe brauchen können."

Diese Hilfe wünschen sich die Unparteiischen allerdings ausdrücklich nicht von den Spielern. Als Lehre aus dem zurückliegenden Confed Cup kündigten die Unparteiischen deshalb an, die TV-Geste - das in die Luft gezeichnete Rechteck - konsequent mit einer Gelben Karte zu bestrafen. "Wir werden dieses TV-Zeichen der Spieler als Unsportlichkeit werten. Darauf können sich alle einstellen", sagte Brych.

Längere Nachspielzeit und mehr Gelb für Schwalben

Zudem würden sich die Zuschauer auf längere Nachspielzeiten einstellen müssen, weil Zeitspiel ebenfalls stärker geahndet werden soll. Auch auf Schwalben wollen die Unparteiischen verstärkt achten - Gelbe Karten auch bei einem simulierten Foulspiel außerhalb des Strafraums sollen zur Regel werden.

Daneben werden die Mannschaften bei den Regelschulungen in den kommenden Wochen dazu angehalten, bei verletzten Spielern auf dem Platz nicht mehr den Ball ins Aus zu spielen. "Die Entscheidung über eine Unterbrechung soll nur noch von uns Schiedsrichtern getroffen werden", so Brych.