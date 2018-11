Liverpools Abwehrspieler van Dijk Wie Sergio Ramos - nur netter

Es ist nicht allzu lange her, dass es dem FC Liverpool zum Vorwurf gemacht wurde, auf dem Transfermarkt keinen Plan B zu haben. Der Abwehrspieler, mit dem Trainer Jürgen Klopp im Sommer 2017 die seit Jahren bestehenden Defensivprobleme in den Griff bekommen wollte, war nicht zu bekommen. Deshalb ging der Verein mit bewährtem Personal in die Saison, kassierte ein Tor nach dem anderen und musste sich von der britischen Presse Kurzsichtigkeit unterstellen lassen.

Mittlerweile ist klar, warum es keine Alternative zum Wunschtransfer gab. Zu oft hatte sich Liverpool in der jüngeren Vergangenheit mit Spielern abgefunden, mit denen man Achter, Sechster oder auch mal Vierter werden, aber nicht um Titel in der Premier League und im Europapokal mitspielen konnte. Zu oft hatte sich der Verein mit Spielern wie Loris Karius, Ragnar Klavan oder Danny Ings zufriedengegeben.

Mit dieser Kultur der Mittelmäßigkeit sollte Schluss sein beim einstigen englischen Rekordmeister und fünfmaligen europäischen Champion. Klopp hielt an seinem Wunschverteidiger fest, und sieben Monate, nachdem Liverpool sogar öffentlich beim FC Southampton um Entschuldigung bitten musste für das zu offensive Werben um Virgil van Dijk, kam der Transfer um den Jahreswechsel doch noch zustande, und zwar für angeblich 84 Millionen Euro. Das ist Rekord für einen Verteidiger.

Die Verwunderung war groß, warum Liverpool eine solche Summe für einen weitgehend unbekannten Spieler ausgibt. Doch das Geld war gut angelegt. Trainer Klopp stufte van Dijk zu Beginn dieser Saison sogar als Schnäppchen ein: "Qualität kostet einen bestimmten Preis. Das ist mit Autos genauso wie mit Spielern. Vielleicht denken die Leute jetzt, dass er zu billig war." Jetzt - nachdem der 27 Jahre alte Niederländer gezeigt hat, dass er der kompletteste Verteidiger der Welt ist.

Vorfreude auf Neymar und Mbappé

An diesen Mittwoch (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) wird van Dijk in der Champions League bei Paris Saint-Germain gegen Neymar und Kylian Mbappé gefordert sein. Es gibt angenehmere Aufgaben für einen Abwehrspieler, doch er sehnt die Partie herbei: "Das sind die Spiele, die man spielen will." Solche selbstbewussten Aussagen passen zu ihm.

Van Dijks wichtigsten Merkmale sind sein sicheres Auftreten und seine natürliche Autorität auf dem Platz. Damit macht er auch seine Mitspieler besser. An seiner Seite sieht sogar der anfällige Dejan Lovren aus wie ein solider Verteidiger. Durch van Dijk hat Liverpools Abwehr wieder einen echten Chef.

Er hat dem Spiel von Klopps Mannschaft eine ungekannte Stabilität verliehen und ist hauptverantwortlich dafür, dass das Team gerade einen Defensivrekord aufgestellt hat. So wenige Gegentore wie in dieser Saison (fünf) hatte Liverpool nach 13 Ligaspielen noch nie.

Van Dijk ist keiner dieser Verteidiger, denen man die Attribute "beinhart" oder "gefürchtet" anheften würde. Er bedient sich nur selten der Grätsche, sondern gewinnt seine Zweikämpfe durch gutes Stellungsspiel und seine Lufthoheit. Dabei helfen ihm seine 1,93 Meter. Auch unfaire Zweikampfführung, wie sie Sergio Ramos von Real Madrid zu seiner Spezialität gemacht hat, gehören nicht zu seinem Repertoire.

Van Dijk ist Liverpools wichtigster Spieler

Van Dijk ist eher der Gegenentwurf zum ungeliebten Spanier. Er ist ein sanfter Gigant, wie neulich nach dem 2:2 der niederländischen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Deutschland zu sehen war, als er den rumänischen Schiedsrichter Ovidiu Hategan tröstete. Dieser hatte angeblich in der Halbzeitpause vom Tod seiner Mutter erfahren.

Durch van Dijk hat Klopps Mannschaft eine Balance zwischen Angriff und Abwehr bekommen. Für das Spektakel mag noch immer die Offensive mit Torjäger Mohamed Salah zuständig sein, doch der wichtigste Mann ist van Dijk. Er ist, wie es die Times vor einiger Zeit formulierte, die Vater-Figur im Team, die gewährleistet, dass die Party mit dem Feuerwerk Spaß macht - und vor allem sicher ist.

Van Dijk ist in Liverpool der Mann mit den meisten Ballkontakten, er ist die erste Station im Spielaufbau und verfügt im Passspiel über eine Sicherheit, um die ihn so mancher Mittelfeldspieler beneidet. Auch weiter vorne ist er wertvoll, wie die DFB-Elf beim Treffen in der Nations League erfahren musste. Van Dijk wurde gegen Ende zum Stürmer umfunktioniert und traf in der Nachspielzeit zum 2:2.

In der Nationalmannschaft, die er ebenfalls zu alter Größe führen soll, ist er sogar Kapitän. Im Verein trägt Jordan Henderson in der Regel die Binde. Van Dijk vertritt Henderson manchmal, braucht die Schleife am Arm nicht - er ist auch so unumstrittene Führungsfigur bei den Reds.