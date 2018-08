+++ Vertragsverlängerung fix +++

Vizeweltmeister Ante Rebic hat seinen Vertrag bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt um ein Jahr bis 2022 verlängert. "Für uns ist das ein Eintracht-Frankfurt-Meilenstein, das zu schaffen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Dieser Spieler wurde auf dem Markt sehr genau beobachtet und begutachtet. Das macht mich und uns alle sehr stolz."

Frankfurt hätte mit dem kroatischen Stürmer eine Rekordsumme erzielen können, sagte Bobic über den 24-Jährigen. Doch im Kader sei auch Substanz wichtig.

Rebic war unter anderem beim englischen Rekordmeister Manchester United und beim spanischen Topklub FC Sevilla im Gespräch gewesen. Um den Angreifer in Frankfurt zu halten, sind die Verantwortlichen "an die Grenze gegangen", sagte Bobic: "Wir haben alles reingelegt, was wir reinlegen können."

Rebic könnte schon am Sonntag (20.30 Uhr, TV: ZDF/Eurosport, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) im DFL-Supercup gegen den FC Bayern München zum Einsatz kommen. (mfu/dpa/sid)

+++ Rückkehr nach Europa? +++

Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, soll Anthony Modeste seinen Vertrag beim chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian aufgelöst haben und eine Rückkehr nach Europa anstreben. Bereits Axel Witsel hatte den Klub in Richtung Borussia Dortmund verlassen.

Modeste war im vergangenen Jahr für eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro vom 1. FC Köln nach China gewechselt. Er soll unter anderem bei Lok Moskau, dem neuen Verein von Benedikt Höwedes, im Gespräch sein.