2:1 gegen Algerien, 0:1 gegen Tunesien - so lautet die Bilanz der vergangenen Testspiele aus Sicht des Iran. Klingt erst mal nicht besonders blamabel. Trainer Carlos Queiroz sieht das anders.

"Das Niveau unserer Ligaspieler reicht für die WM nicht aus", sagte der Portugiese, der die iranische Nationalmannschaft seit 2011 betreut, mit Blick auf das Turnier in Russland. Die Spieler müssten physisch stärker und schneller werden. Dafür bräuchten sie in der verbliebenen Zeit bis zur WM in Russland "Qualitätstraining unter meiner Aufsicht". Die einzig logische Schlussforderung für den früheren portugiesischen Nationalcoach: sofortiges Trainingslager und Stopp der Ligaspiele in Iran.

Getty Images Carlos Queiroz

Bei der WM trifft Iran in der Gruppe B neben Marokko auf Spanien und Europameister Portugal. "Das wird kein Walzer, sondern knallharter Rock'n'Roll", sagte der 65 Jahre alte Portugiese - und drängte gleichzeitig auf eine Lösung. "Es geht hier um alles oder nichts. Die Entscheidung müsste noch heute kommen, denn morgen könnte es schon zu spät werden." Der nationale Fußballverband FFI und das Sportministerium müssten entscheiden, was für sie wichtiger sei: die WM oder die Liga.