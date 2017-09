Neymar, Dembélé und Co. Die große Transfersummen-Analyse

Der 1. September ist in Fußballkreisen ein besonderes Datum: das Ende der Transferzeit in den meisten Ländern. Wer nun keinen guten Stürmer hat, der bekommt auch keinen mehr - zumindest bis zum Winter. Der Transfersommer war historisch, es wurden einige Rekorde aufgestellt, allein Neymar kostete Paris Saint-Germain 222 Millionen Euro. Christian Streich, Trainer des nicht ganz so reichen Bundesligisten SC Freiburg, sprach nach dem Wechsel des Brasilianers aus, was viele Fußballfans in den vergangenen Monaten gedacht haben dürften: "Es übersteigt meine Fähigkeit, das einzuordnen."

Schnell war ein Muster gefunden, Ablösesummen wurden wahlweise als "verrückt", "irrational" oder "wahnsinnig" bezeichnet. Dabei war eigentlich nur der nächste Schritt in einer Entwicklung zu beobachten, die schon länger anhält.

Wir wollen zeigen, dass die Mega-Transfers nicht so ungewöhnlich sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick anmuten. Seit 1995 haben die Vereine der fünf großen europäischen Ligen jedes Jahr durchschnittlich elf Prozent mehr Geld für Transfers aufgewendet als im Vorjahr - der Fußball hat also eine eigene Inflationsrate. Wendet man diese auf vergangene Transfers an, wäre nach heutigen Maßstäben Rio Ferdinand nach Neymar der zweitteuerste Spieler der Geschichte. Manchester United kaufte den Innenverteidiger im Jahr 2002 für 46 Millionen Euro, was auf dem aktuellen Markt etwa 200 Millionen entspräche.

Auch der teuerste Bundesligaeinkauf ist eine Überraschung und mit Jörg Heinrich hätte in diesen Listen vermutlich keiner gerechnet. Erkunden Sie unsere Tabellen mit den teuersten Transfers unter Berücksichtigung der Fußball-Inflation und nutzen sie das Eingabefeld rechts oben, um nach Spielern, Vereinen oder Jahren zu suchen.

Die 500 teuersten Bundesliga-Transfers unter Berücksichtigung der Fußball-Inflation* Name Inflationsbereinigte Ablöse in Mio. € Ablösesumme in Mio. € Jahr Von Nach Rang Ousmane Dembélé 105,00 105,00 2017 Borussia Dortmund FC Barcelona 1 Roy Makaay 92,75 19,75 2003 Deportivo La Coruna FC Bayern München 2 Kevin De Bruyne 85,32 74,00 2015 VfL Wolfsburg Manchester City 3 Edin Dzeko 80,29 37,00 2010 VfL Wolfsburg Manchester City 4 Javi Martínez 79,33 40,00 2012 Athletic Bilbao FC Bayern München 5 Evanilson 70,44 15,00 2003 AC Parma Borussia Dortmund 6 Mario Gómez 58,35 30,00 2009 VfB Stuttgart FC Bayern München 7 Mario Götze 57,91 37,00 2013 Borussia Dortmund FC Bayern München 8 Márcio Amoroso 57,58 25,50 2001 AC Parma Borussia Dortmund 9 Manuel Neuer 56,28 30,00 2011 FC Schalke 04 FC Bayern München 10 Jörg Heinrich 52,56 12,60 1998 Borussia Dortmund AC Florenz 11 Diego 52,51 27,00 2009 SV Werder Bremen Juventus Turin 12 Aleksandr Hleb 52,39 15,00 2005 VfB Stuttgart FC Arsenal 13 Leroy Sané 49,96 50,00 2016 FC Schalke 04 Manchester City 14 Julian Draxler 49,58 43,00 2015 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 15 André Schürrle 48,61 32,00 2014 FC Chelsea VfL Wolfsburg 16 Roberto Firmino 47,27 41,00 2015 TSG 1899 Hoffenheim FC Liverpool 17 Arjen Robben 46,68 24,00 2009 Real Madrid FC Bayern München 18 Toni Kroos 45,57 30,00 2014 FC Bayern München Real Madrid 19 Granit Xhaka 44,96 45,00 2016 Borussia Mönchengladbach FC Arsenal 20 Émerson 44,40 18,00 2000 Bayer 04 Leverkusen AS Rom 21 Paulo Sousa 43,50 7,60 1997 Borussia Dortmund FC Internazionale 22 Carlos Eduardo 43,40 20,00 2010 TSG 1899 Hoffenheim Rubin Kazan 23 Henrikh Mkhitaryan 43,04 27,50 2013 Shakhtar D. Borussia Dortmund 24 Dimitar Berbatov 42,90 15,70 2006 Bayer 04 Leverkusen Tottenham Hotspur 25 Arturo Vidal 42,66 37,00 2015 Juventus Turin FC Bayern München 26 Lúcio 42,60 12,00 2004 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 27 Medhi Benatia 42,53 28,00 2014 AS Rom FC Bayern München 28 Andrés D'Alessandro 42,26 9,00 2003 River Plate VfL Wolfsburg 29 Henrikh Mkhitaryan 41,97 42,00 2016 Borussia Dortmund Manchester United 30 Franck Ribéry 41,92 25,00 2007 Olympique Marseille FC Bayern München 31 Owen Hargreaves 41,92 25,00 2007 FC Bayern München Manchester United 32 Zé Roberto 41,81 9,50 2002 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 33 Corentin Tolisso 41,50 41,50 2017 Olympique Lyon FC Bayern München 34 Julian Draxler 39,97 40,00 2016 VfL Wolfsburg FC Paris Saint-Germain 35 Sebastian Deisler 39,61 9,00 2002 Hertha BSC FC Bayern München 36 Thiago 39,13 25,00 2013 FC Barcelona FC Bayern München 37 Mesut Özil 39,06 18,00 2010 SV Werder Bremen Real Madrid 38 Evanilson 38,38 17,00 2001 Borussia Dortmund AC Parma 39 Torsten Frings 37,41 8,50 2002 SV Werder Bremen Borussia Dortmund 40 França 37,41 8,50 2002 FC São Paulo Bayer 04 Leverkusen 41 Giovane Elber 37,20 6,50 1997 VfB Stuttgart FC Bayern München 42 Luiz Gustavo 36,89 17,00 2010 TSG 1899 Hoffenheim FC Bayern München 43 Khalid Boulahrouz 36,07 13,20 2006 Hamburger SV FC Chelsea 44 Tomás Rosicky 35,77 14,50 2000 Sparta Prag Borussia Dortmund 45 Mats Hummels 34,97 35,00 2016 Borussia Dortmund FC Bayern München 46 Renato Sanches 34,97 35,00 2016 Benfica FC Bayern München 47 Martin Petrov 34,92 10,00 2005 VfL Wolfsburg Atlético Madrid 48 Anthony Modeste 34,70 34,70 2017 1.FC Köln TJ Quanjian 49 Douglas Costa 34,59 30,00 2015 Shakhtar D. FC Bayern München 50 Heung-Min Son 34,59 30,00 2015 Bayer 04 Leverkusen Tottenham Hotspur 51 Kevin De Bruyne 34,44 22,00 2013 FC Chelsea VfL Wolfsburg 52 André Schürrle 34,44 22,00 2013 Bayer 04 Leverkusen FC Chelsea 53 Marco Reus 33,91 17,10 2012 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 54 Diego 33,64 15,50 2010 Juventus Turin VfL Wolfsburg 55 Mario Mandzukic 33,42 22,00 2014 FC Bayern München Atlético Madrid 56 Torsten Frings 32,84 9,25 2004 Borussia Dortmund FC Bayern München 57 Jörg Albertz 32,76 4,20 1996 Hamburger SV Glasgow Rangers 58 Nigel de Jong 32,45 18,00 2008 Hamburger SV Manchester City 59 Zé Elias 32,05 5,60 1997 Bayer 04 Leverkusen FC Internazionale 60 Mario Basler 31,98 4,10 1996 SV Werder Bremen FC Bayern München 61 Shinji Kagawa 31,73 16,00 2012 Borussia Dortmund Manchester United 62 Dietmar Hamann 31,28 7,50 1998 FC Bayern München Newcastle United 63 Christian Poulsen 30,80 7,00 2002 FC Kopenhagen FC Schalke 04 64 Klaas-Jan Huntelaar 30,38 14,00 2010 AC Mailand FC Schalke 04 65 Sami Khedira 30,38 14,00 2010 VfB Stuttgart Real Madrid 66 André Schürrle 29,98 30,00 2016 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 67 Valérien Ismaël 29,69 8,50 2005 SV Werder Bremen FC Bayern München 68 Christian Ziege 29,36 5,13 1997 FC Bayern München Milan AC 69 Zé Roberto 29,20 7,00 1998 Real Madrid Bayer 04 Leverkusen 70 Vincent Kompany 28,69 10,50 2006 RSC Anderlecht Hamburger SV 71 Jan Simak 28,60 6,50 2002 Hannover 96 Bayer 04 Leverkusen 72 Emile Mpenza 28,53 8,50 1999 Stand. Lüttich FC Schalke 04 73 Ciro Immobile 28,10 18,50 2014 FC Turin Borussia Dortmund 74 Paulo Sousa 28,08 3,60 1996 Juventus Turin Borussia Dortmund 75 Frank Rost 27,50 6,25 2002 SV Werder Bremen FC Schalke 04 76 Lukas Podolski 27,32 10,00 2006 1.FC Köln FC Bayern München 77 Tomás Rosicky 27,32 10,00 2006 Borussia Dortmund FC Arsenal 78 Zé Elias 27,30 3,50 1996 Corinthians Bayer 04 Leverkusen 79 Patrik Berger 27,30 3,50 1996 Borussia Dortmund FC Liverpool 80 Jérôme Boateng 27,13 12,50 2010 Hamburger SV Manchester City 81 Rafael van der Vaart 27,04 15,00 2008 Hamburger SV Real Madrid 82 Ilkay Gündogan 26,98 27,00 2016 Borussia Dortmund Manchester City 83 Tomás Ujfalusi 26,63 7,50 2004 Hamburger SV AC Florenz 84 Michael Ballack 26,40 6,00 2002 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 85 Jon Dahl Tomasson 26,19 7,50 2005 AC Mailand VfB Stuttgart 86 Simon Kjaer 26,04 12,00 2010 US Palermo VfL Wolfsburg 87 Mario Mandzukic 25,78 13,00 2012 VfL Wolfsburg FC Bayern München 88 Rafael van der Vaart 25,78 13,00 2012 Tottenham Hotspur Hamburger SV 89 Bixente Lizarazu 25,76 4,50 1997 Athletic Bilbao FC Bayern München 90 Alex Alves 25,51 7,60 1999 EC Cruzeiro Hertha BSC 91 Jérôme Boateng 25,32 13,50 2011 Manchester City FC Bayern München 92 Andrea Barzagli 25,24 14,00 2008 US Palermo VfL Wolfsburg 93 Miroslav Klose 25,15 15,00 2007 SV Werder Bremen FC Bayern München 94 Luiz Gustavo 25,04 16,00 2013 FC Bayern München VfL Wolfsburg 95 Andrey Yarmolenko 25,00 25,00 2017 Dynamo Kiew Borussia Dortmund 96 Mario Gómez 24,26 15,50 2013 FC Bayern München AC Florenz 97 Ciriaco Sforza 24,18 3,10 1996 FC Bayern München FC Internazionale 98 Kevin Kuranyi 24,10 6,90 2005 VfB Stuttgart FC Schalke 04 99 José Manuel Jurado 23,87 11,00 2010 Atlético Madrid FC Schalke 04 100 Luuk de Jong 23,80 12,00 2012 Twente Enschede Borussia Mönchengladbach 101 Jan Koller 23,71 10,50 2001 RSC Anderlecht Borussia Dortmund 102 Martín Demichelis 23,48 5,00 2003 River Plate FC Bayern München 103 Marcell Jansen 23,48 14,00 2007 Bor. M'gladbach FC Bayern München 104 Arturo Vidal 23,45 12,50 2011 Bayer 04 Leverkusen Juventus Turin 105 Xherdan Shaqiri 23,40 11,80 2012 FC Basel FC Bayern München 106 Abdul Rahman Baba 23,06 20,00 2015 FC Augsburg FC Chelsea 107 Paulo Rink 22,89 4,00 1997 Atlético-PR Bayer 04 Leverkusen 108 Christian Wörns 22,66 6,75 1999 FC Paris Saint-Germain Borussia Dortmund 109 Papiss Demba Cissé 22,51 12,00 2011 SC Freiburg Newcastle United 110 Breel Embolo 22,48 22,50 2016 FC Basel FC Schalke 04 111 Paulo Sérgio 22,16 6,60 1999 AS Rom FC Bayern München 112 Hakan Calhanoglu 22,03 14,50 2014 Hamburger SV Bayer 04 Leverkusen 113 Hakan Calhanoglu 22,00 22,00 2017 Bayer 04 Leverkusen AC Mailand 114 Mario Götze 21,98 22,00 2016 FC Bayern München Borussia Dortmund 115 Ivan Perisic 21,91 19,00 2015 VfL Wolfsburg Inter Mailand 116 Daniel Van Buyten 21,86 8,00 2006 Hamburger SV FC Bayern München 117 Evanilson 21,82 6,50 1999 EC Cruzeiro Borussia Dortmund 118 Lúcio 21,59 8,75 2000 Internacional Bayer 04 Leverkusen 119 Anatoliy Tymoshchuk 21,39 11,00 2009 Zenit S-Pb FC Bayern München 120 Per Mertesacker 21,20 11,30 2011 SV Werder Bremen FC Arsenal 121 Kingsley Coman 21,00 21,00 2017 Juventus Turin FC Bayern München 122 Obafemi Martins 20,42 10,50 2009 Newcastle Utd. VfL Wolfsburg 123 Pierre-Emerick Aubameyang 20,35 13,00 2013 AS Saint-Étienne Borussia Dortmund 124 Victor Ikpeba 20,14 6,00 1999 AS Monaco Borussia Dortmund 125 Breno 20,12 12,00 2007 FC São Paulo FC Bayern München 126 Émerson 20,03 3,50 1997 Grêmio Bayer 04 Leverkusen 127 Jonathan Akpoborie 20,03 3,50 1997 FC Hansa Rostock VfB Stuttgart 128 Paulo Sérgio 20,03 3,50 1997 Bayer 04 Leverkusen AS Rom 129 Niklas Süle 20,00 20,00 2017 TSG 1899 Hoffenheim FC Bayern München 130 Kevin Kampl 20,00 20,00 2017 Bayer 04 Leverkusen RasenBallsport Leipzig 131 Maximilian Philipp 20,00 20,00 2017 SC Freiburg Borussia Dortmund 132 Kevin Volland 19,98 20,00 2016 TSG 1899 Hoffenheim Bayer 04 Leverkusen 133 Gylfi Sigurdsson 19,83 10,00 2012 TSG 1899 Hoffenheim Tottenham Hotspur 134 Giovane Elber 19,72 4,20 2003 FC Bayern München Olympique Lyon 135 Obafemi Martins 19,53 9,00 2010 VfL Wolfsburg Rubin Kazan 136 Andreas Herzog 19,50 2,50 1996 FC Bayern München SV Werder Bremen 137 Martin Dahlin 19,50 2,50 1996 Borussia Mönchengladbach AS Rom 138 Marcus Berg 19,45 10,00 2009 FC Groningen Hamburger SV 139 Lukas Podolski 19,45 10,00 2009 FC Bayern München 1.FC Köln 140 Fredi Bobic 19,30 5,75 1999 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 141 Nabil Bentaleb 19,00 19,00 2017 Tottenham Hotspur FC Schalke 04 142 Willy Sagnol 19,00 7,70 2000 AS Monaco FC Bayern München 143 Ciriaco Sforza 18,89 3,30 1997 FC Internazionale 1.FC Kaiserslautern 144 Nuri Sahin 18,76 10,00 2011 Borussia Dortmund Real Madrid 145 Murat Yakin 18,60 3,25 1997 Grasshoppers VfB Stuttgart 146 Claudio Pizarro 18,51 8,20 2001 SV Werder Bremen FC Bayern München 147 Sunday Oliseh 18,50 7,50 2000 Juventus Turin Borussia Dortmund 148 Daniel Bierofka 18,48 4,20 2002 TSV 1860 München Bayer 04 Leverkusen 149 Zvjezdan Misimovic 18,45 8,50 2010 VfL Wolfsburg Galatasaray 150 Luca Toni 18,45 11,00 2007 AC Florenz FC Bayern München 151 Kevin Kampl 18,23 12,00 2014 RB Salzburg Borussia Dortmund 152 Marc-André ter Stegen 18,23 12,00 2014 Borussia Mönchengladbach FC Barcelona 153 Emre Can 18,23 12,00 2014 Bayer 04 Leverkusen FC Liverpool 154 Patrik Andersson 18,06 8,00 2001 FC Bayern München FC Barcelona 155 Jefferson Farfán 18,03 10,00 2008 PSV Eindhoven FC Schalke 04 156 Diego Placente 18,01 7,30 2000 River Plate Bayer 04 Leverkusen 157 Ricardo Rodríguez 18,00 18,00 2017 VfL Wolfsburg AC Mailand 158 Aleksandar Dragovic 17,99 18,00 2016 Dynamo Kiew Bayer 04 Leverkusen 159 René Schneider 17,94 2,30 1996 FC Hansa Rostock Borussia Dortmund 160 Jens Lehmann 17,94 4,30 1998 FC Schalke 04 Milan AC 161 Rafael van der Vaart 17,81 5,10 2005 Ajax Amsterdam Hamburger SV 162 Chicharito 17,80 17,80 2017 Bayer 04 Leverkusen West Ham United 163 Stefan Kießling 17,76 6,50 2006 1.FC Nürnberg Bayer 04 Leverkusen 164 David Odonkor 17,76 6,50 2006 Borussia Dortmund Real Betis Sevilla 165 Miroslav Klose 17,75 5,00 2004 1.FC Kaiserslautern SV Werder Bremen 166 Stefan Effenberg 17,73 4,25 1998 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 167 Darío Rodríguez 17,60 4,00 2002 Peñarol FC Schalke 04 168 Cristian Ledesma 17,60 4,00 2002 River Plate Hamburger SV 169 Bachirou Salou 17,52 4,20 1998 MSV Duisburg Borussia Dortmund 170 Eljero Elia 17,50 9,00 2009 Twente Enschede Hamburger SV 171 Rafinha 17,46 5,00 2005 Coritiba FC FC Schalke 04 172 Torsten Frings 17,46 5,00 2005 FC Bayern München SV Werder Bremen 173 Angelos Charisteas 17,40 4,90 2004 SV Werder Bremen Ajax Amsterdam 174 Rafinha 17,36 8,00 2010 FC Schalke 04 FC Genua 1893 175 Xherdan Shaqiri 17,29 15,00 2015 FC Bayern München Inter Mailand 176 Ebbe Sand 17,29 5,15 1999 Bröndby IF FC Schalke 04 177 Stéphane Henchoz 17,17 3,00 1997 Hamburger SV Blackburn Rovers 178 Paul Lambert 17,17 3,00 1997 Borussia Dortmund Celtic Glasgow 179 Jhon Córdoba 17,00 17,00 2017 1.FSV Mainz 05 1.FC Köln 180 Matthias Ginter 17,00 17,00 2017 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 181 John Anthony Brooks 17,00 17,00 2017 Hertha BSC VfL Wolfsburg 182 Medhi Benatia 17,00 17,00 2017 FC Bayern München Juventus Turin 183 Robert Kovac 16,93 7,50 2001 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 184 Fernando Meira 16,93 7,50 2001 Benfica VfB Stuttgart 185 Christian Träsch 16,88 9,00 2011 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 186 Eljero Elia 16,88 9,00 2011 Hamburger SV Juventus Turin 187 Granit Xhaka 16,86 8,50 2012 FC Basel Borussia Mönchengladbach 188 Lucas Barrios 16,86 8,50 2012 Borussia Dortmund GZ Evergrande 189 Roque Santa Cruz 16,78 5,00 1999 Olimpia FC Bayern München 190 Jens Lehmann 16,68 4,00 1998 Milan AC Borussia Dortmund 191 Murat Yakin 16,68 4,00 1998 VfB Stuttgart Fenerbahce 192 Jens Lehmann 16,44 3,50 2003 Borussia Dortmund FC Arsenal 193 Mark van Bommel 16,39 6,00 2006 FC Barcelona FC Bayern München 194 Diego 16,39 6,00 2006 FC Porto SV Werder Bremen 195 Joris Mathijsen 16,39 6,00 2006 AZ Alkmaar Hamburger SV 196 Wesley 16,28 7,50 2010 FC Santos SV Werder Bremen 197 Heiko Westermann 16,28 7,50 2010 FC Schalke 04 Hamburger SV 198 Thiago Neves 16,22 9,00 2008 Fluminense Hamburger SV 199 Ewerthon 16,03 7,10 2001 Corinthians Borussia Dortmund 200 Marko Marin 15,95 8,20 2009 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 201 André Schürrle 15,94 8,50 2011 1.FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen 202 Ricardo Rodríguez 15,94 8,50 2011 FC Zürich VfL Wolfsburg 203 Álvaro Domínguez 15,87 8,00 2012 Atlético Madrid Borussia Mönchengladbach 204 Ivan Perisic 15,87 8,00 2012 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 205 Marko Marin 15,87 8,00 2012 SV Werder Bremen FC Chelsea 206 Marcelinho Paraíba 15,81 7,00 2001 Grêmio Hertha BSC 207 Martin Stranzl 15,72 4,50 2005 VfB Stuttgart Spartak Moskau 208 Heung-Min Son 15,65 10,00 2013 Hamburger SV Bayer 04 Leverkusen 209 Kevin-Prince Boateng 15,65 10,00 2013 AC Mailand FC Schalke 04 210 Bodo Illgner 15,60 2,00 1996 1.FC Köln Real Madrid 211 Vladimir Beschastnykh 15,60 2,00 1996 SV Werder Bremen Racing Santander 212 Zdravko Kuzmanović 15,56 8,00 2009 AC Florenz VfB Stuttgart 213 Sokratis 15,50 9,90 2013 SV Werder Bremen Borussia Dortmund 214 Juan 15,40 3,50 2002 Flamengo Bayer 04 Leverkusen 215 Vincent Kompany 15,32 8,50 2008 Hamburger SV Manchester City 216 Oliver Burke 15,20 15,20 2017 RasenBallsport Leipzig West Bromwich Albion 217 Mario Mandzukic 15,19 7,00 2010 Dinamo Zagreb VfL Wolfsburg 218 Ryan Babel 15,19 7,00 2010 FC Liverpool TSG 1899 Hoffenheim 219 Juan Bernat 15,19 10,00 2014 FC Valencia FC Bayern München 220 Matthias Ginter 15,19 10,00 2014 SC Freiburg Borussia Dortmund 221 Oliver Burke 15,19 15,20 2016 Notting. Forest RasenBallsport Leipzig 222 Robson Ponté 15,11 4,50 1999 Guarani Bayer 04 Leverkusen 223 Oliver Neuville 15,11 4,50 1999 FC Hansa Rostock Bayer 04 Leverkusen 224 José Sosa 15,09 9,00 2007 Estudiantes FC Bayern München 225 Ignacio Camacho 15,00 15,00 2017 FC Málaga VfL Wolfsburg 226 Charles Aránguiz 14,99 13,00 2015 Internacional Bayer 04 Leverkusen 227 Ousmane Dembélé 14,99 15,00 2016 FC Stade Rennes Borussia Dortmund 228 Christoph Kramer 14,99 15,00 2016 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 229 Naby Keïta 14,99 15,00 2016 RB Salzburg RasenBallsport Leipzig 230 Pierre-Emile Höjbjerg 14,99 15,00 2016 FC Bayern München FC Southampton 231 Danijel Pranjic 14,98 7,70 2009 Heerenveen FC Bayern München 232 Frank Verlaat 14,77 4,40 1999 VfB Stuttgart Ajax Amsterdam 233 Adrián Ramos 14,73 9,70 2014 Hertha BSC Borussia Dortmund 234 Hami Mandirali 14,60 3,50 1998 Trabzonspor FC Schalke 04 235 Benjamin Lauth 14,56 4,10 2004 1860 München Hamburger SV 236 Marcell Jansen 14,42 8,00 2008 FC Bayern München Hamburger SV 237 Thorsten Fink 14,31 2,50 1997 Karlsruher SC FC Bayern München 238 Karl-Heinz Riedle 14,31 2,50 1997 Borussia Dortmund FC Liverpool 239 Marcelo Bordon 14,20 4,00 2004 VfB Stuttgart FC Schalke 04 240 Bart Goor 14,11 6,25 2001 RSC Anderlecht Hertha BSC 241 Marco Streller 14,09 3,00 2003 FC Basel VfB Stuttgart 242 Bernd Leno 14,07 7,50 2011 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 243 Filip Kostic 13,99 14,00 2016 VfB Stuttgart Hamburger SV 244 Mike Hanke 13,97 4,00 2005 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 245 Philipp Wollscheid 13,88 7,00 2012 1.FC Nürnberg Bayer 04 Leverkusen 246 Bas Dost 13,88 7,00 2012 Heerenveen VfL Wolfsburg 247 Max Kruse 13,84 12,00 2015 Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 248 Chicharito 13,84 12,00 2015 Manchester United Bayer 04 Leverkusen 249 Dedê 13,76 3,30 1998 Atlético-MG Borussia Dortmund 250 Michael Tarnat 13,74 2,40 1997 Karlsruher SC FC Bayern München 251 Xabi Alonso 13,67 9,00 2014 Real Madrid FC Bayern München 252 Yann Sommer 13,67 9,00 2014 FC Basel Borussia Mönchengladbach 253 Johan de Kock 13,65 1,75 1996 Roda Kerkrade FC Schalke 04 254 Jiri Stajner 13,64 3,10 2002 Slovan Liberec Hannover 96 255 Karim Ziani 13,61 7,00 2009 Olympique Marseille VfL Wolfsburg 256 Josip Simunic 13,61 7,00 2009 Hertha BSC TSG 1899 Hoffenheim 257 Lúcio 13,61 7,00 2009 FC Bayern München FC Internazionale 258 Thiago Neves 13,61 7,00 2009 Hamburger SV Hilal 259 Zoltan Sebescen 13,55 6,00 2001 VfL Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen 260 Daniel Van Buyten 13,49 3,80 2004 Olympique Marseille Hamburger SV 261 Leon Bailey 13,49 13,50 2016 KRC Genk Bayer 04 Leverkusen 262 Marko Arnautovic 13,45 6,20 2010 Twente Enschede SV Werder Bremen 263 Michael Ballack 13,43 4,00 1999 1.FC Kaiserslautern Bayer 04 Leverkusen 264 Simon Jentzsch 13,38 2,85 2003 TSV 1860 München VfL Wolfsburg 265 Renato Augusto 13,29 6,70 2012 Bayer 04 Leverkusen Corinthians 266 Kevin-Prince Boateng 13,25 7,90 2007 Hertha BSC Tottenham Hotspur 267 Angelos Charisteas 13,20 3,00 2002 Aris Saloniki SV Werder Bremen 268 Sunday Oliseh 13,16 2,30 1997 1.FC Köln Ajax Amsterdam 269 Mladen Petric 13,16 7,30 2008 Borussia Dortmund Hamburger SV 270 Carlos Alberto 13,08 7,80 2007 Fluminense SV Werder Bremen 271 Jean-Kévin Augustin 13,00 13,00 2017 FC Paris Saint-Germain RasenBallsport Leipzig 272 Emre Mor 13,00 13,00 2017 Borussia Dortmund Celta Vigo 273 Yannick Gerhardt 12,99 13,00 2016 1.FC Köln VfL Wolfsburg 274 Pierre-Michel Lasogga 12,91 8,50 2014 Hertha BSC Hamburger SV 275 Per Mertesacker 12,84 4,70 2006 Hannover 96 SV Werder Bremen 276 Nelson Valdez 12,84 4,70 2006 SV Werder Bremen Borussia Dortmund 277 Bernardo Romeo 12,69 5,62 2001 San Lorenzo Hamburger SV 278 Kevin Kampl 12,68 11,00 2015 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 279 Gonzalo Castro 12,68 11,00 2015 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 280 Ciro Immobile 12,68 11,00 2015 Borussia Dortmund FC Sevilla 281 Shinji Okazaki 12,68 11,00 2015 1.FSV Mainz 05 Leicester City 282 Timm Klose 12,68 11,00 2015 VfL Wolfsburg Norwich City 283 Cristian Zaccardo 12,62 7,00 2008 US Palermo VfL Wolfsburg 284 Grafite 12,58 7,50 2007 Le Mans Union Club 72 VfL Wolfsburg 285 Ádám Szalai 12,52 8,00 2013 1.FSV Mainz 05 FC Schalke 04 286 Bruma 12,50 12,50 2017 Galatasaray RasenBallsport Leipzig 287 Yevhen Konoplyanka 12,50 12,50 2017 FC Sevilla FC Schalke 04 288 Sven Bender 12,50 12,50 2017 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 289 Jannik Vestergaard 12,49 12,50 2016 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 290 Yunus Malli 12,49 12,50 2016 1.FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 291 Paul Freier 12,43 3,50 2004 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 292 Niko Kovac 12,42 5,50 2001 Hamburger SV FC Bayern München 293 Vratislav Gresko 12,33 5,00 2000 Bayer 04 Leverkusen FC Internazionale 294 Anthony Yeboah 12,31 2,15 1997 Leeds United Hamburger SV 295 Federico Insúa 12,30 4,50 2006 Boca Juniors Borussia Mönchengladbach 296 Ewerthon 12,22 3,50 2005 Borussia Dortmund Real Saragossa 297 Aílton 12,22 3,50 2005 FC Schalke 04 Besiktas 298 Shinji Kagawa 12,15 8,00 2014 Manchester United Borussia Dortmund 299 Johannes Geis 12,11 10,50 2015 1.FSV Mainz 05 FC Schalke 04 300 Marko Rehmer 12,08 3,60 1999 FC Hansa Rostock Hertha BSC 301 Bachirou Salou 12,08 3,60 1999 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 302 Ömer Toprak 12,00 12,00 2017 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 303 Mahmoud Dahoud 12,00 12,00 2017 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 304 Denis Zakaria 12,00 12,00 2017 BSC Young Boys Borussia Mönchengladbach 305 Adrián Ramos 12,00 12,00 2017 Borussia Dortmund CQ Dangdai Lif. 306 Sebastian Rode 11,99 12,00 2016 FC Bayern München Borussia Dortmund 307 Raphaël Guerreiro 11,99 12,00 2016 FC Lorient Borussia Dortmund 308 Riechedly Bazoer 11,99 12,00 2016 Ajax Amsterdam VfL Wolfsburg 309 Gojko Kacar 11,94 5,50 2010 Hertha BSC Hamburger SV 310 Joselu 11,90 6,00 2012 R. M. Castilla TSG 1899 Hoffenheim 311 Morten Skoubo 11,88 2,70 2002 FC Midtjylland Borussia Mönchengladbach 312 Thomas Christiansen 11,74 2,50 2003 VfL Bochum Hannover 96 313 Hakan Yakin 11,74 2,50 2003 FC Basel VfB Stuttgart 314 Ciprian Marica 11,74 7,00 2007 Shakhtar D. VfB Stuttgart 315 Georgi Donkov 11,70 1,50 1996 ZSKA Sofia VfL Bochum 316 David Rozehnal 11,67 6,00 2009 Lazio Rom Hamburger SV 317 Josip Drmic 11,53 10,00 2015 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 318 Victor Agali 11,52 5,10 2001 FC Hansa Rostock FC Schalke 04 319 Jeffrey Bruma 11,49 11,50 2016 PSV Eindhoven VfL Wolfsburg 320 Anthony Ujah 11,49 11,50 2016 SV Werder Bremen Liaoning FC 321 Aílton 11,47 2,75 1998 Tigres UANL SV Werder Bremen 322 Aílton 11,47 2,75 1998 Tigres UANL SV Werder Bremen 323 Rodolfo Cardoso 11,45 2,00 1997 SV Werder Bremen Hamburger SV 324 Niels Oude Kamphuis 11,41 3,40 1999 Twente Enschede FC Schalke 04 325 Jörg Albertz 11,29 5,00 2001 Glasgow Rangers Hamburger SV 326 Gylfi Sigurdsson 11,28 5,20 2010 FC Reading TSG 1899 Hoffenheim 327 Wesley 11,26 6,00 2011 SV Werder Bremen Palmeiras 328 Alexander Frei 11,20 4,10 2006 FC Stade Rennes Borussia Dortmund 329 Alex Silva 11,18 6,20 2008 Iraty SC Hamburger SV 330 Marquinhos 11,10 4,50 2000 Avaí FC Bayer 04 Leverkusen 331 Hervé-Nzelo Lembi 11,00 2,50 2002 FC Brügge 1.FC Kaiserslautern 332 Manuel Friedrich 11,00 2,50 2002 1.FSV Mainz 05 SV Werder Bremen 333 Carsten Jancker 11,00 2,50 2002 FC Bayern München Udinese Calcio 334 Matija Nastasic 10,95 9,50 2015 Manchester City FC Schalke 04 335 Kevin Trapp 10,95 9,50 2015 Eintracht Frankfurt FC Paris Saint-Germain 336 Andreas Hinkel 10,93 4,00 2006 VfB Stuttgart FC Sevilla 337 Julian Schieber 10,91 5,50 2012 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 338 Eljero Elia 10,91 5,50 2012 Juventus Turin SV Werder Bremen 339 Eren Derdiyok 10,91 5,50 2012 Bayer 04 Leverkusen TSG 1899 Hoffenheim 340 Mohamed Zidan 10,90 6,50 2007 1.FSV Mainz 05 Hamburger SV 341 Giovanni Sio 10,88 5,80 2011 FC Sion VfL Wolfsburg 342 Patrick Helmes 10,85 5,00 2010 Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg 343 Aristide Bancé 10,85 5,00 2010 1.FSV Mainz 05 Al-Ahli (UAE) 344 Dariusz Wosz 10,85 2,60 1998 VfL Bochum Hertha BSC 345 Aníbal Matellán 10,84 4,80 2001 Boca Juniors FC Schalke 04 346 Juan Carlos Menseguez 10,65 3,00 2004 River Plate VfL Wolfsburg 347 Ali Daei 10,64 2,55 1998 Arm. Bielefeld FC Bayern München 348 Nuri Sahin 10,63 7,00 2014 Real Madrid Borussia Dortmund 349 Tin Jedvaj 10,63 7,00 2014 AS Rom Bayer 04 Leverkusen 350 Tobias Rau 10,57 2,25 2003 VfL Wolfsburg FC Bayern München 351 Juan 10,56 6,30 2007 Bayer 04 Leverkusen AS Rom 352 Jesper Grönkjaer 10,48 3,00 2005 Atlético Madrid VfB Stuttgart 353 Mohamed Zidan 10,48 3,00 2005 FC Midtjylland SV Werder Bremen 354 Boubacar Sanogo 10,38 3,80 2006 1.FC K'lautern Hamburger SV 355 Bastian Schweinsteiger 10,38 9,00 2015 FC Bayern München Manchester United 356 Josip Drmic 10,33 6,80 2014 1.FC Nürnberg Bayer 04 Leverkusen 357 Rafinha 10,32 5,50 2011 FC Genua 1893 FC Bayern München 358 Ivan Perisic 10,32 5,50 2011 FC Brügge Borussia Dortmund 359 Ilkay Gündogan 10,32 5,50 2011 1.FC Nürnberg Borussia Dortmund 360 Robert Lewandowski 10,31 4,75 2010 Lech Posen Borussia Dortmund 361 Oliver Neuville 10,30 1,80 1997 CD Teneriffa FC Hansa Rostock 362 Daniel Carvajal 10,17 6,50 2013 Bayer 04 Leverkusen Real Madrid 363 Markus Münch 10,14 1,30 1996 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 364 Jörg Heinrich 10,11 4,10 2000 AC Florenz Borussia Dortmund 365 Patrik Andersson 10,07 3,00 1999 Bor. M'gladbach FC Bayern München 366 Jurica Vranjes 10,07 3,00 1999 NK Osijek Bayer 04 Leverkusen 367 Claudio Reyna 10,07 3,00 1999 VfL Wolfsburg Glasgow Rangers 368 Mickaël Goossens 10,02 1,75 1997 Genoa FC Schalke 04 369 Nany Landry Dimata 10,00 10,00 2017 KV Oostende VfL Wolfsburg 370 Luiz Gustavo 10,00 10,00 2017 VfL Wolfsburg Olympique Marseille 371 Andrej Kramaric 9,99 10,00 2016 Leicester City TSG 1899 Hoffenheim 372 Timo Werner 9,99 10,00 2016 VfB Stuttgart RasenBallsport Leipzig 373 Dayot Upamecano 9,99 10,00 2016 RB Salzburg RasenBallsport Leipzig 374 Bas Dost 9,99 10,00 2016 VfL Wolfsburg Sporting 375 Daniel Carvajal 9,92 5,00 2012 R. M. Castilla Bayer 04 Leverkusen 376 Orlando Engelaar 9,91 5,50 2008 Twente Enschede FC Schalke 04 377 Wendell 9,87 6,50 2014 Grêmio Bayer 04 Leverkusen 378 Jonathan Santana 9,84 3,60 2006 River Plate VfL Wolfsburg 379 Joshua Kimmich 9,80 8,50 2015 VfB Stuttgart FC Bayern München 380 Tuncay Sanli 9,77 4,50 2010 Stoke City VfL Wolfsburg 381 Stefan Kuntz 9,75 1,25 1996 Besiktas Arminia Bielefeld 382 Thomas Hengen 9,75 1,25 1996 1.FC K'lautern Karlsruher SC 383 Emre Mor 9,74 9,75 2016 Nordsjaelland Borussia Dortmund 384 Réver 9,72 5,00 2009 Grêmio VfL Wolfsburg 385 Boubacar Sanogo 9,72 5,00 2009 SV Werder Bremen AS Saint-Étienne 386 Christoph Preuß 9,68 2,20 2002 E. Frankfurt Bayer 04 Leverkusen 387 Rade Prica 9,68 2,20 2002 Helsingborg FC Hansa Rostock 388 Ricardo Osorio 9,56 3,50 2006 CD Cruz Azul VfB Stuttgart 389 Naldo 9,52 4,80 2012 SV Werder Bremen VfL Wolfsburg 390 Emanuel Pogatetz 9,46 2,71 2005 Bayer 04 Leverkusen FC Middlesbrough 391 Julio dos Santos 9,43 2,70 2005 Cerro Porteño FC Bayern München 392 Emanuel Centurión 9,39 2,00 2003 CA Vélez VfB Stuttgart 393 Emile Mpenza 9,39 2,00 2003 FC Schalke 04 Stand. Lüttich 394 Timm Klose 9,39 6,00 2013 1.FC Nürnberg VfL Wolfsburg 395 Mehmet Ekici 9,38 5,00 2011 FC Bayern München SV Werder Bremen 396 Renato Augusto 9,37 5,20 2008 Flamengo Bayer 04 Leverkusen 397 Pavel Pogrebnyak 9,34 4,80 2009 Zenit S-Pb VfB Stuttgart 398 Dante 9,32 4,70 2012 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 399 Júnior Fernándes 9,32 4,70 2012 U. de Chile Bayer 04 Leverkusen 400 Thorgan Hazard 9,22 8,00 2015 FC Chelsea Borussia Mönchengladbach 401 Admir Mehmedi 9,22 8,00 2015 SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen 402 Jonas Hofmann 9,22 8,00 2015 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 403 Joselu 9,22 8,00 2015 Hannover 96 Stoke City 404 Davie Selke 9,22 8,00 2015 SV Werder Bremen RB Leipzig 405 Walace 9,19 9,20 2016 Grêmio Hamburger SV 406 Bryan Roy 9,16 1,60 1997 Notting. Forest Hertha BSC 407 Ádám Szalai 9,11 6,00 2014 FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim 408 Admir Mehmedi 9,11 6,00 2014 Dynamo Kiew SC Freiburg 409 Filip Kostic 9,11 6,00 2014 FC Groningen VfB Stuttgart 410 Valon Behrami 9,11 6,00 2014 SSC Neapel Hamburger SV 411 Ali Daei 9,06 2,70 1999 FC Bayern München Hertha BSC 412 Lincoln 9,03 4,00 2001 Atlético-MG 1.FC Kaiserslautern 413 Khalid Boulahrouz 9,01 5,00 2008 FC Chelsea VfB Stuttgart 414 Jonathas 9,00 9,00 2017 Rubin Kazan Hannover 96 415 Franco Zuculini 8,95 4,60 2009 Racing Club TSG 1899 Hoffenheim 416 Andreas Görlitz 8,88 2,50 2004 1860 München FC Bayern München 417 Emile Mpenza 8,88 2,50 2004 Stand. Lüttich Hamburger SV 418 Hanno Balitsch 8,80 2,00 2002 1.FC Köln Bayer 04 Leverkusen 419 Gustavo Varela 8,80 2,00 2002 Nacional FC Schalke 04 420 Maicosuel 8,75 4,50 2009 Desp. Brasil TSG 1899 Hoffenheim 421 Thimothée Atouba 8,73 2,50 2005 Tottenham Hotspur Hamburger SV 422 Wesley Sonck 8,73 2,50 2005 Ajax Amsterdam Borussia Mönchengladbach 423 França 8,73 2,50 2005 Bayer 04 Leverkusen Kashiwa Reysol 424 Arturo Vidal 8,72 5,20 2007 Colo Colo Bayer 04 Leverkusen 425 Igor de Camargo 8,68 4,00 2010 Stand. Lüttich Borussia Mönchengladbach 426 Sebastian Rudy 8,68 4,00 2010 VfB Stuttgart TSG 1899 Hoffenheim 427 Roberto Firmino 8,68 4,00 2010 Tombense TSG 1899 Hoffenheim 428 Maicosuel 8,68 4,00 2010 TSG 1899 Hoffenheim Botafogo 429 Jonathan Tah 8,65 7,50 2015 Hamburger SV Bayer 04 Leverkusen 430 Marc Wilmots 8,63 3,50 2000 FC Schalke 04 FC Girondins Bordeaux 431 Thomas Gravesen 8,63 3,50 2000 Hamburger SV FC Everton 432 Alexander Isak 8,59 8,60 2016 AIK Solna Borussia Dortmund 433 Raphael Wicky 8,59 1,50 1997 FC Sion SV Werder Bremen 434 Hamit Altintop 8,45 1,80 2003 Wattenscheid 09 FC Schalke 04 435 Vedad Ibisevic 8,44 4,50 2011 TSG 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart 436 Tomasz Waldoch 8,39 2,50 1999 VfL Bochum FC Schalke 04 437 Didi 8,39 2,50 1999 Corinthians VfB Stuttgart 438 Rolf-Christel Guié-Mien 8,39 2,50 1999 Karlsruher SC Eintracht Frankfurt 439 Ivan Rakitic 8,38 5,00 2007 FC Basel FC Schalke 04 440 Mesut Özil 8,38 5,00 2007 FC Schalke 04 SV Werder Bremen 441 Roque Santa Cruz 8,38 5,00 2007 FC Bayern München Blackburn Rovers 442 Roy Makaay 8,38 5,00 2007 FC Bayern München Feyenoord 443 Lincoln 8,38 5,00 2007 FC Schalke 04 Galatasaray 444 Naldo 8,38 2,40 2005 Juventude SV Werder Bremen 445 Oliver Baumann 8,35 5,50 2014 SC Freiburg TSG 1899 Hoffenheim 446 Luuk de Jong 8,35 5,50 2014 Borussia Mönchengladbach PSV Eindhoven 447 Alexander Frei 8,27 4,25 2009 Borussia Dortmund FC Basel 448 Cristian Molinaro 8,25 3,80 2010 Juventus Turin VfB Stuttgart 449 Juan Pablo Sorín 8,20 3,00 2006 FC Villarreal Hamburger SV 450 Arthur Boka 8,20 3,00 2006 R. Straßburg VfB Stuttgart 451 Markus Rosenberg 8,20 3,00 2006 Ajax Amsterdam SV Werder Bremen 452 Johan Micoud 8,20 3,00 2006 SV Werder Bremen FC Girondins Bordeaux 453 Jens Dowe 8,19 1,05 1996 TSV 1860 München Hamburger SV 454 Mats Hummels 8,17 4,20 2009 FC Bayern München Borussia Dortmund 455 Lucas Barrios 8,17 4,20 2009 Colo Colo Borussia Dortmund 456 Raúl Bobadilla 8,17 4,20 2009 Grasshoppers Borussia Mönchengladbach 457 Marek Heinz 8,17 2,30 2004 Banik Ostrau Borussia Mönchengladbach 458 Neven Subotic 8,11 4,50 2008 1.FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 459 Wellington 8,11 4,50 2008 Internacional TSG 1899 Hoffenheim 460 Pedro Geromel 8,11 4,50 2008 Vit. Guimarães 1.FC Köln 461 Fernando Meira 8,11 4,50 2008 VfB Stuttgart Galatasaray 462 Fabian Ernst 8,11 4,50 2008 FC Schalke 04 Besiktas 463 Jefferson Farfán 8,07 7,00 2015 FC Schalke 04 Al-Jazira 464 Sören Larsen 8,03 2,30 2005 Djurgardens IF FC Schalke 04 465 Serge Gnabry 8,00 8,00 2017 SV Werder Bremen FC Bayern München 466 Havard Nordtveit 8,00 8,00 2017 West Ham United TSG 1899 Hoffenheim 467 Davie Selke 8,00 8,00 2017 RasenBallsport Leipzig Hertha BSC 468 Amine Harit 8,00 8,00 2017 FC Nantes FC Schalke 04 469 Santiago Ascacíbar 8,00 8,00 2017 Estudiantes VfB Stuttgart 470 Marc Bartra 7,99 8,00 2016 FC Barcelona Borussia Dortmund 471 Benjamin Stambouli 7,99 8,00 2016 FC Paris Saint-Germain FC Schalke 04 472 Chinedu Obasi 7,93 4,00 2012 TSG 1899 Hoffenheim FC Schalke 04 473 Petr Jirácek 7,93 4,00 2012 VfL Wolfsburg Hamburger SV 474 Milan Badelj 7,93 4,00 2012 Dinamo Zagreb Hamburger SV 475 David Abraham 7,93 4,00 2012 FC Getafe TSG 1899 Hoffenheim 476 Tinga 7,92 2,90 2006 Internacional Borussia Dortmund 477 Arne Friedrich 7,92 1,80 2002 Arminia Bielefeld Hertha BSC 478 Theofanis Gekas 7,88 4,70 2007 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 479 Marek Heinz 7,86 2,25 2005 Borussia Mönchengladbach Galatasaray 480 Emre Can 7,83 5,00 2013 FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen 481 Raffael 7,83 5,00 2013 Dynamo Kiew Borussia Mönchengladbach 482 Ja-Cheol Koo 7,83 5,00 2013 VfL Wolfsburg 1.FSV Mainz 05 483 Markus Schopp 7,80 1,00 1996 Sturm Graz Hamburger SV 484 Sébastien Fournier 7,80 1,00 1996 FC Sion VfB Stuttgart 485 Zvonimir Soldo 7,80 1,00 1996 Dinamo Zagreb VfB Stuttgart 486 Franz Wohlfahrt 7,80 1,00 1996 Austria Wien VfB Stuttgart 487 Jens Todt 7,80 1,00 1996 SC Freiburg SV Werder Bremen 488 Pawel Wojtala 7,80 1,00 1996 Widzew Lodz Hamburger SV 489 Yordan Letchkov 7,80 1,00 1996 Hamburger SV Olympique Marseille 490 Zé Roberto 7,78 4,00 2009 Nacional Hamburger SV 491 Orlando Engelaar 7,78 4,00 2009 FC Schalke 04 PSV Eindhoven 492 Vratislav Lokvenc 7,77 3,15 2000 Sparta Prag 1.FC Kaiserslautern 493 Gustavo Nery 7,68 2,20 2005 SV Werder Bremen Corinthians 494 Mohamed Zidan 7,65 2,80 2006 SV Werder Bremen 1.FSV Mainz 05 495 Karim Haggui 7,60 2,78 2006 R. Straßburg Bayer 04 Leverkusen 496 Georg Niedermeier 7,60 3,50 2010 B. München II VfB Stuttgart 497 Nelson Valdez 7,60 3,50 2010 Borussia Dortmund Hércules Alicante 498 Joselu 7,60 5,00 2014 TSG 1899 Hoffenheim Hannover 96 499 Marcelo Bordon 7,55 2,25 1999 FC São Paulo VfB Stuttgart 500 *Die Fußball-Inflation beschreibt die zunehmende Geldmenge im Profi-Fußball und die damit verbundene Steigerung des Preis-Niveaus bei Spielertransfers. Die Teuerungsrate ergibt sich aus der Steigerung des Gesamtvolumens aller Transfers zwischen zwei Jahren (z.B. +60% zwischen 2013 und 2017). Unter Berücksichtigung dieser Rate lässt sich der inflationsbereinigte Wert für Transfers aus vergangenen Jahren ermitteln. Der Transfer eines Spielers, für den 2013 20 Mio. Euro gezahlt wurde, würde aktuell inflationsbereinigt folglich 32 Mio. Euro kosten.

Berücksichtigt werden für die Berechnung alle Sommertransfers aus und in die fünf großen europäischen Ligen (Bundesliga, Premier League, Primera División, League 1 und Serie A) mit den Transfersummen gemäß Transfermarkt.de. Die 500 teuersten internationalen Transfers unter Berücksichtigung der Fußball-Inflation* Name Inflationsbereinigte Ablöse in Mio. € Ablösesumme in Mio. € Jahr Von Nach Rang Neymar 222,00 222,00 2017 FC Barcelona FC Paris Saint-Germain 1 Rio Ferdinand 202,43 46,00 2002 Leeds United Manchester United 2 Ronaldo 198,03 45,00 2002 FC Internazionale Real Madrid 3 Cristiano Ronaldo 182,82 94,00 2009 Manchester United Real Madrid 4 David Beckham 176,10 37,50 2003 Manchester United Real Madrid 5 Zinédine Zidane 165,96 73,50 2001 Juventus Turin Real Madrid 6 Alan Shearer 163,81 21,00 1996 Blackburn Rovers Newcastle United 7 Ronaldo 160,26 28,00 1997 FC Barcelona FC Internazionale 8 Hernán Crespo 158,42 36,00 2002 Lazio Rom FC Internazionale 9 Gareth Bale 158,09 101,00 2013 Tottenham Hotspur Real Madrid 10 Christian Vieri 156,03 46,48 1999 Lazio Rom FC Internazionale 11 Ronaldinho 151,45 32,25 2003 FC Paris Saint-Germain FC Barcelona 12 Luís Figo 148,02 60,00 2000 FC Barcelona Real Madrid 13 Neymar 138,06 88,20 2013 FC Santos FC Barcelona 14 Didier Drogba 136,69 38,50 2004 Olympique Marseille FC Chelsea 15 Hernán Crespo 135,68 55,00 2000 AC Parma Lazio Rom 16 Zlatan Ibrahimovic 135,17 69,50 2009 FC Internazionale FC Barcelona 17 Rivaldo 134,50 23,50 1997 Deportivo La Coruna FC Barcelona 18 Alessandro Nesta 134,22 30,50 2002 Lazio Rom Milan AC 19 Michael Essien 132,71 38,00 2005 Olympique Lyon FC Chelsea 20 Denílson 131,39 31,50 1998 FC São Paulo Real Betis Sevilla 21 Wayne Rooney 131,36 37,00 2004 FC Everton Manchester United 22 Fernando Torres 126,95 58,50 2010 FC Liverpool FC Chelsea 23 Kaká 126,42 65,00 2009 AC Mailand Real Madrid 24 Luis Suárez 124,14 81,72 2014 FC Liverpool FC Barcelona 25 Gianluigi Buffon 119,40 52,88 2001 AC Parma Juventus Turin 26 Christian Vieri 118,50 28,41 1998 Atlético Madrid Lazio Rom 27 Andriy Shevchenko 118,32 43,30 2006 AC Mailand FC Chelsea 28 Nicolas Anelka 117,49 35,00 1999 FC Arsenal Real Madrid 29 Ronaldo 117,01 15,00 1996 PSV Eindhoven FC Barcelona 30 Damien Duff 115,05 24,50 2003 Blackburn Rovers FC Chelsea 31 Hernán Crespo 113,97 24,27 2003 FC Internazionale FC Chelsea 32 James Rodríguez 113,93 75,00 2014 AS Monaco Real Madrid 33 Ángel Di María 113,93 75,00 2014 Real Madrid Manchester United 34 Shaun Wright-Phillips 110,01 31,50 2005 Manchester City FC Chelsea 35 Predrag Mijatović 109,21 14,00 1996 FC Valencia Real Madrid 36 Gaizka Mendieta 108,38 48,00 2001 FC Valencia Lazio Rom 37 Ricardo Carvalho 106,51 30,00 2004 FC Porto FC Chelsea 38 Ousmane Dembélé 105,00 105,00 2017 Borussia Dortmund FC Barcelona 39 Paul Pogba 104,92 105,00 2016 Juventus Turin Manchester United 40 Sonny Anderson 103,02 18,00 1997 AS Monaco FC Barcelona 41 Fabio Cannavaro 101,21 23,00 2002 AC Parma FC Internazionale 42 Juan Sebastián Verón 100,97 21,50 2003 Manchester United FC Chelsea 43 Edinson Cavani 100,96 64,50 2013 SSC Neapel FC Paris Saint-Germain 44 Juan Sebastián Verón 100,70 30,00 1999 AC Parma Lazio Rom 45 Christian Vieri 100,51 17,56 1997 Juventus Turin Atlético Madrid 46 Émerson 99,41 28,00 2004 AS Rom Juventus Turin 47 Francesco Coco 99,01 22,50 2002 Milan AC FC Internazionale 48 Clarence Seedorf 99,01 22,50 2002 FC Internazionale Milan AC 49 Marc Overmars 98,68 40,00 2000 FC Arsenal FC Barcelona 50 Sébastien Frey 98,62 21,00 2003 FC Internazionale AC Parma 51 Álvaro Recoba 97,30 17,00 1997 Nacional FC Internazionale 52 Matías Almeyda 97,25 22,10 2002 AC Parma FC Internazionale 53 Juan Sebastián Verón 96,19 42,60 2001 Lazio Rom Manchester United 54 Samuel Eto'o 95,86 27,00 2004 RCD Mallorca FC Barcelona 55 Rui Costa 94,83 42,00 2001 AC Florenz Milan AC 56 Sergio Ramos 94,30 27,00 2005 FC Sevilla Real Madrid 57 Márcio Amoroso 93,99 28,00 1999 Udinese Calcio AC Parma 58 Claude Makélélé 93,92 20,00 2003 Real Madrid FC Chelsea 59 José Antonio Reyes 93,92 20,00 2003 FC Sevilla FC Arsenal 60 Lilian Thuram 93,70 41,50 2001 AC Parma Juventus Turin 61 Rivaldo 93,60 12,00 1996 Palmeiras Deportivo La Coruna 62 Pavel Nedved 93,03 41,20 2001 Lazio Rom Juventus Turin 63 Roy Makaay 92,75 19,75 2003 Deportivo La Coruna FC Bayern München 64 Marco Di Vaio 92,41 21,00 2002 AC Parma Juventus Turin 65 Gonzalo Higuaín 89,93 90,00 2016 SSC Neapel Juventus Turin 66 Cristiano Ronaldo 89,23 19,00 2003 Sporting Manchester United 67 Adrian Mutu 89,23 19,00 2003 AC Parma FC Chelsea 68 Gabriel Batistuta 89,18 36,15 2000 AC Florenz AS Rom 69 Andy Carroll 88,97 41,00 2010 Newcastle United FC Liverpool 70 Nicola Ventola 87,59 21,00 1998 AS Bari FC Internazionale 71 Alberto Gilardino 87,31 25,00 2005 Parma FC AC Mailand 72 Michael Owen 87,31 25,00 2005 Real Madrid Newcastle United 73 David Villa 86,80 40,00 2010 FC Valencia FC Barcelona 74 Davor Suker 85,80 11,00 1996 FC Sevilla Real Madrid 75 Flávio Conceicao 85,80 11,00 1996 Palmeiras Deportivo La Coruna 76 Kevin De Bruyne 85,32 74,00 2015 VfL Wolfsburg Manchester City 77 Nicolas Anelka 85,11 34,50 2000 Real Madrid FC Paris Saint-Germain 78 Romelu Lukaku 84,70 84,70 2017 FC Everton Manchester United 79 Cristian Chivu 84,53 18,00 2003 Ajax Amsterdam AS Rom 80 Vincenzo Montella 83,92 25,00 1999 UC Sampdoria AS Rom 81 Robinho 83,82 24,00 2005 FC Santos Real Madrid 82 Filippo Inzaghi 83,54 37,00 2001 Juventus Turin Milan AC 83 Patrick Kluivert 83,42 20,00 1998 Milan AC FC Barcelona 84 Domenico Morfeo 83,42 20,00 1998 AC Florenz Milan AC 85 Thiago Silva 83,29 42,00 2012 AC Mailand FC Paris Saint-Germain 86 Clarence Seedorf 82,24 24,50 1999 Real Madrid FC Internazionale 87 Louis Saha 82,18 17,50 2003 FC Fulham Manchester United 88 Stan Collymore 81,90 10,50 1996 FC Liverpool Aston Villa 89 Wálter Samuel 81,66 23,00 2004 AS Rom Real Madrid 90 Javier Saviola 81,06 35,90 2001 River Plate FC Barcelona 91 Dwight Yorke 80,30 19,25 1998 Aston Villa Manchester United 92 Edin Dzeko 80,29 37,00 2010 VfL Wolfsburg Manchester City 93 Javi Martínez 79,33 40,00 2012 Athletic Bilbao FC Bayern München 94 Lucas 79,33 40,00 2012 FC São Paulo FC Paris Saint-Germain 95 Javier Pastore 78,79 42,00 2011 US Palermo FC Paris Saint-Germain 96 Finidi George 78,00 10,00 1996 Ajax Amsterdam Real Betis Sevilla 97 Robinho 77,51 43,00 2008 Real Madrid Manchester City 98 Andriy Shevchenko 77,21 23,00 1999 Dynamo Kiew Milan AC 99 Fabrizio Ravanelli 76,29 9,78 1996 Juventus Turin FC Middlesbrough 100 David Luiz 75,19 49,50 2014 FC Chelsea FC Paris Saint-Germain 101 Falcao 75,03 40,00 2011 FC Porto Atlético Madrid 102 Vincent Candela 74,88 9,60 1996 EA Guingamp AS Rom 103 Deco 74,56 21,00 2004 FC Porto FC Barcelona 104 Michael Carrick 74,32 27,20 2006 Tottenham Hotspur Manchester United 105 Mesut Özil 73,57 47,00 2013 Real Madrid FC Arsenal 106 Juan Sebastián Verón 73,00 17,50 1998 Sampdoria Genua AC Parma 107 Marcelo Salas 73,00 17,50 1998 River Plate Lazio Rom 108 Hidetoshi Nakata 72,84 21,70 1999 AC Perugia AS Rom 109 Ángel Di María 72,64 63,00 2015 Manchester United FC Paris Saint-Germain 110 Raheem Sterling 72,06 62,50 2015 FC Liverpool Manchester City 111 Ángel Di María 71,61 33,00 2010 Benfica Real Madrid 112 Christian Karembeu 71,54 12,50 1997 Sampdoria Genua Real Madrid 113 Mahamadou Diarra 71,04 26,00 2006 Olympique Lyon Real Madrid 114 Paulo Ferreira 71,01 20,00 2004 FC Porto FC Chelsea 115 Djibril Cissé 71,01 20,00 2004 AJ Auxerre FC Liverpool 116 Siniša Mihajlović 70,91 17,00 1998 Sampdoria Genua Lazio Rom 117 Jaap Stam 70,91 17,00 1998 PSV Eindhoven Manchester United 118 Evanilson 70,44 15,00 2003 AC Parma Borussia Dortmund 119 Adriano 70,44 15,00 2003 AC Parma FC Internazionale 120 Geovanni 70,44 15,00 2003 FC Barcelona Benfica 121 James Rodríguez 70,44 45,00 2013 FC Porto AS Monaco 122 Zé Roberto 70,20 9,00 1996 Portuguesa Real Madrid 123 Juan Mata 70,01 44,73 2013 FC Chelsea Manchester United 124 Júlio Baptista 69,85 20,00 2005 FC Sevilla Real Madrid 125 Patrick Vieira 69,85 20,00 2005 FC Arsenal Juventus Turin 126 Albert Luque 69,85 20,00 2005 Deportivo La Coruna Newcastle United 127 Eden Hazard 69,41 35,00 2012 LOSC Lille FC Chelsea 128 Anthony Martial 69,18 60,00 2015 AS Monaco Manchester United 129 Xabi Alonso 68,85 35,40 2009 FC Liverpool Real Madrid 130 Roberto Ríos 68,68 12,00 1997 Real Betis Sevilla Athletic Bilbao 131 Ibrahim Bá 68,68 12,00 1997 FC Girondins Bordeaux Milan AC 132 Taribo West 68,68 12,00 1997 AJ Auxerre FC Internazionale 133 Dimitar Berbatov 68,50 38,00 2008 Tottenham Hotspur Manchester United 134 Joaquín 68,31 25,00 2006 Real Betis Sevilla FC Valencia 135 Karim Benzema 68,07 35,00 2009 Olympique Lyon Real Madrid 136 Zlatan Ibrahimovic 67,77 24,80 2006 Juventus Turin FC Internazionale 137 Sergio Agüero 67,53 36,00 2011 Atlético Madrid Manchester City 138 Falcao 67,31 43,00 2013 Atlético Madrid AS Monaco 139 Clarence Seedorf 67,08 8,60 1996 Sampdoria Genua Real Madrid 140 Christian Panucci 66,30 8,50 1996 Milan AC Real Madrid 141 Albert Luque 66,01 15,00 2002 RCD Mallorca Deportivo La Coruna 142 El-Hadji Diouf 66,01 15,00 2002 RC Lens FC Liverpool 143 Nicolas Anelka 66,01 15,00 2002 FC Paris Saint-Germain Manchester City 144 Scott Parker 65,74 14,00 2003 Charlton Athletic FC Chelsea 145 Yaya Touré 65,10 30,00 2010 FC Barcelona Manchester City 146 Jonathan Woodgate 64,97 18,30 2004 Newcastle United Real Madrid 147 Alexis Sánchez 64,56 42,50 2014 FC Barcelona FC Arsenal 148 Antonio Cassano 64,35 28,50 2001 Bari AS Rom 149 Ruud van Nistelrooy 64,35 28,50 2001 PSV Eindhoven Manchester United 150 Rio Ferdinand 64,14 26,00 2000 West Ham United Leeds United 151 Mario Balotelli 64,02 29,50 2010 FC Internazionale Manchester City 152 Dani Alves 63,99 35,50 2008 FC Sevilla FC Barcelona 153 Arjen Robben 63,91 18,00 2004 PSV Eindhoven FC Chelsea 154 Sonny Anderson 63,78 19,00 1999 FC Barcelona Olympique Lyon 155 Angelo Peruzzi 63,78 19,00 1999 Juventus Turin FC Internazionale 156 Cesc Fàbregas 63,78 34,00 2011 FC Arsenal FC Barcelona 157 Fernando Torres 63,72 38,00 2007 Atlético Madrid FC Liverpool 158 Oscar 63,46 32,00 2012 Internacional FC Chelsea 159 Wálter Samuel 62,86 18,00 2005 Real Madrid FC Internazionale 160 Fernandinho 62,61 40,00 2013 Shakhtar D. Manchester City 161 Dejan Stankovic 62,57 15,00 1998 Roter Stern Lazio Rom 162 Iván de la Peña 62,57 15,00 1998 FC Barcelona Lazio Rom 163 Darko Kovacevic 62,40 8,00 1996 Sheffield Wednesday Real Sociedad San Sebastián 164 Andrey Kanchelskis 62,40 8,00 1996 FC Everton AC Florenz 165 Nick Barmby 62,40 8,00 1996 FC Middlesbrough FC Everton 166 Nick Barmby 62,40 8,00 1996 FC Middlesbrough FC Everton 167 David Silva 62,39 28,75 2010 FC Valencia Manchester City 168 Álvaro Morata 62,00 62,00 2017 Real Madrid FC Chelsea 169 Flávio Conceicao 61,67 25,00 2000 Deportivo La Coruna Real Madrid 170 Savo Milosevic 61,67 25,00 2000 Real Saragossa AC Parma 171 Gonzalo Higuaín 61,05 39,00 2013 Real Madrid SSC Neapel 172 Robin van Persie 60,88 30,70 2012 FC Arsenal Manchester United 173 Arjen Robben 60,37 36,00 2007 FC Chelsea Real Madrid 174 Stefano Fiore 60,36 17,00 2004 Lazio Rom FC Valencia 175 Sebastián Abreu 60,10 10,50 1997 San Lorenzo Deportivo La Coruna 176 Graeme Le Saux 60,10 10,50 1997 Blackburn Rovers FC Chelsea 177 Oscar 59,95 60,00 2016 FC Chelsea SIPG 178 Francesco Toldo 59,83 26,50 2001 AC Florenz FC Internazionale 179 Filippo Inzaghi 59,53 10,40 1997 Atalanta Bergamo Juventus Turin 180 Luka Modric 59,49 30,00 2012 Tottenham Hotspur Real Madrid 181 Jonathan Woodgate 59,41 13,50 2002 Leeds United Newcastle United 182 Sergio Agüero 59,29 21,70 2006 Independiente Atlético Madrid 183 Faustino Asprilla 59,28 7,60 1996 AC Parma Newcastle United 184 Sébastien Frey 58,40 14,00 1998 AS Cannes FC Internazionale 185 Mario Gómez 58,35 30,00 2009 VfB Stuttgart FC Bayern München 186 Jaap Stam 58,14 25,75 2001 Manchester United Lazio Rom 187 Mario Götze 57,91 37,00 2013 Borussia Dortmund FC Bayern München 188 Diego Costa 57,72 38,00 2014 Atlético Madrid FC Chelsea 189 Márcio Amoroso 57,58 25,50 2001 AC Parma Borussia Dortmund 190 Luis Suárez 57,51 26,50 2010 Ajax Amsterdam FC Liverpool 191 Benjamin Mendy 57,50 57,50 2017 AS Monaco Manchester City 192 Ezequiel Lavezzi 57,41 28,95 2012 SSC Neapel FC Paris Saint-Germain 193 Javi Moreno 57,21 13,00 2002 Milan AC Atlético Madrid 194 Jorge Andrade 57,21 13,00 2002 FC Porto Deportivo La Coruna 195 Darko Kovacevic 57,07 17,00 1999 Real Sociedad San Sebastián Juventus Turin 196 Luke Shaw 56,96 37,50 2014 FC Southampton Manchester United 197 Matteo Brighi 56,81 16,00 2004 Juventus Turin AS Rom 198 Zlatan Ibrahimovic 56,81 16,00 2004 Ajax Amsterdam Juventus Turin 199 Xabi Alonso 56,81 16,00 2004 Real Sociedad San Sebastián FC Liverpool 200 Claudio López 56,74 23,00 2000 FC Valencia Lazio Rom 201 David Trézéguet 56,74 23,00 2000 AS Monaco Juventus Turin 202 Marcelo Salas 56,45 25,00 2001 Lazio Rom Juventus Turin 203 Stefano Fiore 56,45 25,00 2001 Udinese Calcio Lazio Rom 204 Emmanuel Adebayor 56,40 29,00 2009 FC Arsenal Manchester City 205 Carlos Tévez 56,40 29,00 2009 West Ham United Manchester City 206 Andy van der Meyde 56,35 12,00 2003 Ajax Amsterdam FC Internazionale 207 Adriano 56,33 12,80 2002 FC Internazionale AC Parma 208 Manuel Neuer 56,28 30,00 2011 FC Schalke 04 FC Bayern München 209 Fábio Coentrão 56,28 30,00 2011 Benfica Real Madrid 210 Hugo Viana 56,11 12,75 2002 Sporting Newcastle United 211 Jimmy Floyd Hasselbaink 56,06 16,70 1999 Leeds United Atlético Madrid 212 Fernando Gago 56,02 20,50 2006 Boca Juniors Real Madrid 213 Willian 55,57 35,50 2013 Anzhi FC Chelsea 214 John Stones 55,56 55,60 2016 FC Everton Manchester City 215 Jimmy Floyd Hasselbaink 55,51 22,50 2000 Atlético Madrid FC Chelsea 216 Emile Heskey 55,39 16,50 1999 Leicester City FC Liverpool 217 Michael Essien 54,94 11,70 2003 SC Bastia Olympique Lyon 218 Ander Herrera 54,69 36,00 2014 Athletic Bilbao Manchester United 219 John Mikel Obi 54,65 20,00 2006 FK Lyn FC Chelsea 220 Fred 54,48 15,60 2005 EC Cruzeiro Olympique Lyon 221 Massimo Maccarone 54,48 12,38 2002 FC Empoli FC Middlesbrough 222 Les Ferdinand 54,37 9,50 1997 Newcastle United Tottenham Hotspur 223 David Luiz 54,25 25,00 2010 Benfica FC Chelsea 224 Thierry Henry 54,04 16,10 1999 Juventus Turin FC Arsenal 225 Romelu Lukaku 53,71 35,36 2014 FC Chelsea FC Everton 226 Christian Benteke 53,61 46,50 2015 Aston Villa FC Liverpool 227 Joleon Lescott 53,48 27,50 2009 FC Everton Manchester City 228 Gerard López 53,29 21,60 2000 FC Valencia FC Barcelona 229 Alexandre Lacazette 53,00 53,00 2017 Olympique Lyon FC Arsenal 230 Anderson 52,82 31,50 2007 FC Porto Manchester United 231 Alberto Gilardino 52,81 12,00 2002 Hellas Verona AC Parma 232 Lee Sharpe 52,65 6,75 1996 Manchester United Leeds United 233 Jörg Heinrich 52,56 12,60 1998 Borussia Dortmund AC Florenz 234 Lucas 52,55 21,30 2000 Atlético-PR FC Stade Rennes 235 Diego 52,51 27,00 2009 SV Werder Bremen Juventus Turin 236 Pablo Aimar 52,42 21,25 2000 River Plate FC Valencia 237 Aleksandr Hleb 52,39 15,00 2005 VfB Stuttgart FC Arsenal 238 Jermaine Jenas 52,39 15,00 2005 Newcastle United Tottenham Hotspur 239 Elvir Baljic 52,37 15,60 1999 Fenerbahce Real Madrid 240 Oliver Bierhoff 52,14 12,50 1998 Udinese Calcio Milan AC 241 Thierry Henry 52,14 12,50 1998 AS Monaco Juventus Turin 242 Jay-Jay Okocha 51,72 12,40 1998 Fenerbahce FC Paris Saint-Germain 243 Pauleta 51,66 11,00 2003 FC Girondins Bordeaux FC Paris Saint-Germain 244 Samir Nasri 51,59 27,50 2011 FC Arsenal Manchester City 245 Paul Merson 51,48 6,60 1996 FC Arsenal FC Middlesbrough 246 Nicolás Otamendi 51,42 44,60 2015 FC Valencia Manchester City 247 Kyle Walker 51,00 51,00 2017 Tottenham Hotspur Manchester City 248 Marouane Fellaini 50,71 32,40 2013 FC Everton Manchester United 249 Vítor Baía 50,70 6,50 1996 FC Porto FC Barcelona 250 Christophe Dugarry 50,70 6,50 1996 FC Girondins Bordeaux Milan AC 251 Samuel Eto'o 50,65 27,00 2011 FC Internazionale Anzhi 252 Dani 50,35 15,00 1999 RCD Mallorca FC Barcelona 253 Chris Sutton 50,35 15,00 1999 Blackburn Rov. FC Chelsea 254 Pepe 50,30 30,00 2007 FC Porto Real Madrid 255 Cesc Fàbregas 50,13 33,00 2014 FC Barcelona FC Chelsea 256 Asier Illarramendi 50,09 32,00 2013 Real Sociedad San Sebastián Real Madrid 257 Juan Mata 50,09 26,70 2011 FC Valencia FC Chelsea 258 Boudewijn Zenden 50,05 12,00 1998 PSV Eindhoven FC Barcelona 259 Bernardo Silva 50,00 50,00 2017 AS Monaco Manchester City 260 Leroy Sané 49,96 50,00 2016 FC Schalke 04 Manchester City 261 Valeri Bojinov 49,71 14,00 2004 US Lecce AC Florenz 262 Matuzalém 49,71 14,00 2004 Brescia Calcio Shakhtar D. 263 Julian Draxler 49,58 43,00 2015 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 264 Gylfi Sigurdsson 49,40 49,40 2017 Swansea City FC Everton 265 Shabani Nonda 49,34 20,00 2000 FC Stade Rennes AS Monaco 266 Wayne Bridge 49,31 10,50 2003 FC Southampton FC Chelsea 267 Jermain Defoe 49,31 10,50 2003 West Ham Utd. Tottenham Hotspur 268 Aleksandar Kolarov 49,26 22,70 2010 Lazio Rom Manchester City 269 Dirk Kuyt 49,18 18,00 2006 Feyenoord FC Liverpool 270 Marquinhos 49,15 31,40 2013 AS Rom FC Paris Saint-Germain 271 Wilfried Bony 49,07 32,30 2014 Swansea City Manchester City 272 Alexis Sánchez 48,77 26,00 2011 Udinese Calcio FC Barcelona 273 Klaas-Jan Huntelaar 48,67 27,00 2008 Ajax Amsterdam Real Madrid 274 Leonardo 48,65 8,50 1997 FC Paris Saint-Germain Milan AC 275 Thomas Helveg 48,65 8,50 1997 Udinese Calcio Milan AC 276 Dmytro Chygrynskiy 48,62 25,00 2009 Shakhtar D. FC Barcelona 277 Diego Milito 48,62 25,00 2009 FC Genua 1893 FC Internazionale 278 Felipe Melo 48,62 25,00 2009 AC Florenz Juventus Turin 279 André Schürrle 48,61 32,00 2014 FC Chelsea VfL Wolfsburg 280 Jackson Martínez 48,42 42,00 2015 Atlético Madrid GZ Evergrande 281 Roberto Acuña 48,41 11,00 2002 Real Saragossa Deportivo La Coruna 282 André Luiz 48,41 11,00 2002 CD Teneriffa FC Paris Saint-Germain 283 Martin Laursen 48,41 11,00 2002 AC Parma Milan AC 284 Tore André Flo 48,41 11,00 2002 Glasgow Rangers AFC Sunderland 285 Gianfranco Zola 48,36 6,20 1996 AC Parma FC Chelsea 286 Robbie Keane 48,11 19,50 2000 Coventry City FC Internazionale 287 Yoann Gourcuff 47,74 22,00 2010 FC Girondins Bordeaux Olympique Lyon 288 Ramires 47,74 22,00 2010 Benfica FC Chelsea 289 James Milner 47,74 22,00 2010 Aston Villa Manchester City 290 Geovanni 47,42 21,00 2001 EC Cruzeiro FC Barcelona 291 Roberto Firmino 47,27 41,00 2015 TSG 1899 Hoffenheim FC Liverpool 292 Gary Speed 47,22 8,25 1997 FC Everton Newcastle United 293 Adam Lallana 47,09 31,00 2014 FC Southampton FC Liverpool 294 Juan Cuadrado 47,09 31,00 2014 AC Florenz FC Chelsea 295 Iván Córdoba 47,00 14,00 1999 San Lorenzo FC Internazionale 296 Juan Riquelme 46,96 10,00 2003 FC Barcelona FC Villarreal 297 Reinaldo 46,96 10,00 2003 Flamengo FC Paris Saint-Germain 298 Njitap Geremi 46,96 10,00 2003 Real Madrid FC Chelsea 299 Harry Kewell 46,96 10,00 2003 Leeds United FC Liverpool 300 Isco 46,96 30,00 2013 FC Málaga Real Madrid 301 Érik Lamela 46,96 30,00 2013 AS Rom Tottenham Hotspur 302 Roberto Soldado 46,96 30,00 2013 FC Valencia Tottenham Hotspur 303 Kevin Davies 46,93 11,25 1998 FC Southampton Blackburn Rovers 304 John Hartson 46,93 11,25 1998 West Ham United FC Wimbledon 305 David de Gea 46,90 25,00 2011 Atlético Madrid Manchester United 306 José Mari 46,87 19,00 2000 Atlético Madrid Milan AC 307 Roberto Carlos 46,80 6,00 1996 FC Internazionale Real Madrid 308 Youri Djorkaeff 46,80 6,00 1996 FC Paris Saint-Germain FC Internazionale 309 Diego Simeone 46,80 6,00 1996 Atlético Madrid FC Internazionale 310 Pierre van Hooijdonk 46,80 6,00 1996 Celtic Glasgow Nottingham Forest 311 Sasa Curcic 46,80 6,00 1996 Bolton Wand. Aston Villa 312 Arjen Robben 46,68 24,00 2009 Real Madrid FC Bayern München 313 Lisandro López 46,68 24,00 2009 FC Porto Olympique Lyon 314 Darren Bent 46,66 21,50 2010 AFC Sunderland Aston Villa 315 Joe Cole 46,49 9,90 2003 West Ham Utd. FC Chelsea 316 Eliaquim Mangala 46,33 30,50 2014 FC Porto Manchester City 317 Juninho Paulista 46,32 13,80 1999 FC Middlesbrough Atlético Madrid 318 Fábio Júnior 46,32 13,80 1999 EC Cruzeiro AS Rom 319 Robbie Keane 46,21 10,50 2002 Leeds United Tottenham Hotspur 320 Petr Cech 46,16 13,00 2004 FC Stade Rennes FC Chelsea 321 Paulo Dybala 46,12 40,00 2015 US Palermo Juventus Turin 322 Dario Simic 45,88 11,00 1998 Dinamo Zagreb FC Internazionale 323 Brian Laudrup 45,88 11,00 1998 Glasgow Rangers FC Chelsea 324 Michael Reiziger 45,79 8,00 1997 Milan AC FC Barcelona 325 Edgar Davids 45,79 8,00 1997 Milan AC Juventus Turin 326 Barry Ferguson 45,79 9,75 2003 Glasgow Rangers Blackburn Rovers 327 Antoine Griezmann 45,57 30,00 2014 Real Sociedad San Sebastián Atlético Madrid 328 Toni Kroos 45,57 30,00 2014 FC Bayern München Real Madrid 329 Jonathan Zebina 45,39 18,40 2000 Cagliari Calcio AS Rom 330 Wesley Sneijder 45,27 27,00 2007 Ajax Amsterdam Real Madrid 331 Ronaldinho 45,07 25,00 2008 FC Barcelona AC Mailand 332 Zlatan Ibrahimovic 45,02 24,00 2011 FC Barcelona AC Mailand 333 Granit Xhaka 44,96 45,00 2016 Borussia Mönchengladbach FC Arsenal 334 Nemanja Matic 44,70 44,70 2017 FC Chelsea Manchester United 335 Duncan Ferguson 44,63 10,70 1998 FC Everton Newcastle United 336 Julio Cruz 44,61 9,50 2003 FC Bologna FC Internazionale 337 Émerson 44,40 18,00 2000 Bayer 04 Leverkusen AS Rom 338 Sergiy Rebrov 44,40 18,00 2000 Dynamo Kiew Tottenham Hotspur 339 Tore André Flo 44,40 18,00 2000 FC Chelsea Glasgow Rangers 340 Ricardo Quaresma 44,35 24,60 2008 FC Porto FC Internazionale 341 Angelo Peruzzi 44,16 17,90 2000 FC Internazionale Lazio Rom 342 Domenico Morfeo 44,07 7,70 1997 Atalanta Bergamo AC Florenz 343 Juan Riquelme 44,01 10,00 2002 Boca Juniors FC Barcelona 344 Bernardo Corradi 44,01 10,00 2002 FC Internazionale Lazio Rom 345 Adrian Mutu 44,01 10,00 2002 Hellas Verona AC Parma 346 Diego Tristán 43,79 17,75 2000 RCD Mallorca Deportivo La Coruna 347 Émerson 43,72 16,00 2006 Juventus Turin Real Madrid 348 Obafemi Martins 43,72 16,00 2006 FC Internazionale Newcastle United 349 Cafú 43,50 7,60 1997 Palmeiras AS Rom 350 Paulo Sousa 43,50 7,60 1997 Borussia Dortmund FC Internazionale 351 Javier Mascherano 43,40 20,00 2010 FC Liverpool FC Barcelona 352 Carlos Eduardo 43,40 20,00 2010 TSG 1899 Hoffenheim Rubin Kazan 353 Robbie Keane 43,26 24,00 2008 Tottenham Hotspur FC Liverpool 354 Jô 43,26 24,00 2008 ZSKA Moskau Manchester City 355 Wálter Samuel 43,17 17,50 2000 Boca Juniors AS Rom 356 Fernando Redondo 43,17 17,50 2000 Real Madrid Milan AC 357 Sylvain Wiltord 43,17 17,50 2000 FC Girondins Bordeaux FC Arsenal 358 Santi Cazorla 43,14 23,00 2011 FC Villarreal FC Málaga 359 Robbie Fowler 43,13 9,80 2002 Leeds United Manchester City 360 Henrikh Mkhitaryan 43,04 27,50 2013 Shakhtar D. Borussia Dortmund 361 Domingos Paciência 42,93 7,50 1997 FC Porto CD Teneriffa 362 Ludovic Giuly 42,93 7,50 1997 Olympique Lyon AS Monaco 363 Marc Overmars 42,93 7,50 1997 Ajax Amsterdam FC Arsenal 364 Henning Berg 42,93 7,50 1997 Blackburn Rovers Manchester United 365 Giovanni 42,90 5,50 1996 FC Santos FC Barcelona 366 Fernando Couto 42,90 5,50 1996 AC Parma FC Barcelona 367 Roberto Di Matteo 42,90 5,50 1996 Lazio Rom FC Chelsea 368 Dimitar Berbatov 42,90 15,70 2006 Bayer 04 Leverkusen Tottenham Hotspur 369 Jackson Martínez 42,78 37,10 2015 FC Porto Atlético Madrid 370 Stewart Downing 42,77 22,80 2011 Aston Villa FC Liverpool 371 Nani 42,76 25,50 2007 Sporting Manchester United 372 Arturo Vidal 42,66 37,00 2015 Juventus Turin FC Bayern München 373 Lúcio 42,60 12,00 2004 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 374 Michael Owen 42,60 12,00 2004 FC Liverpool Real Madrid 375 Tiago 42,60 12,00 2004 Benfica FC Chelsea 376 Jirí Jarosík 42,60 12,00 2004 ZSKA Moskau FC Chelsea 377 Medhi Benatia 42,53 28,00 2014 AS Rom FC Bayern München 378 Fabrizio Ravanelli 42,35 7,40 1997 Middlesbrough Olympique Marseille 379 Damien Duff 42,35 15,50 2006 FC Chelsea Newcastle United 380 Andrés D'Alessandro 42,26 9,00 2003 River Plate VfL Wolfsburg 381 José Mari 42,26 9,00 2003 Milan AC FC Villarreal 382 Hélder Postiga 42,26 9,00 2003 FC Porto Tottenham Hotspur 383 Leonardo Bonucci 42,00 42,00 2017 Juventus Turin AC Mailand 384 Mohamed Salah 42,00 42,00 2017 AS Rom FC Liverpool 385 Henrikh Mkhitaryan 41,97 42,00 2016 Borussia Dortmund Manchester United 386 Sérgio Conceição 41,94 17,00 2000 Lazio Rom AC Parma 387 Nuno Gomes 41,94 17,00 2000 Benfica AC Florenz 388 Franck Ribéry 41,92 25,00 2007 Olympique Marseille FC Bayern München 389 Owen Hargreaves 41,92 25,00 2007 FC Bayern München Manchester United 390 David Villa 41,91 12,00 2005 Real Saragossa FC Valencia 391 David Pizarro 41,91 12,00 2005 Udinese Calcio FC Internazionale 392 Asier del Horno 41,91 12,00 2005 Athletic Bilbao FC Chelsea 393 Mohamed Sissoko 41,91 12,00 2005 FC Valencia FC Liverpool 394 Zé Roberto 41,81 9,50 2002 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 395 Patrick Vieira 41,73 5,35 1996 Milan AC FC Arsenal 396 Zlatan Ibrahimovic 41,65 21,00 2012 AC Mailand FC Paris Saint-Germain 397 Geoffrey Kondogbia 41,51 36,00 2015 AS Monaco Inter Mailand 398 Darren Bent 41,50 24,75 2007 Charlton Athl. Tottenham Hotspur 399 Corentin Tolisso 41,50 41,50 2017 Olympique Lyon FC Bayern München 400 Roque Santa Cruz 41,23 21,20 2009 Blackburn Rovers Manchester City 401 Sadio Mané 41,17 41,20 2016 FC Southampton FC Liverpool 402 Amauri 41,10 22,80 2008 US Palermo Juventus Turin 403 Ruud van Nistelrooy 40,99 15,00 2006 Manchester United Real Madrid 404 Ricardo Oliveira 40,99 15,00 2006 Real Betis Sevilla AC Mailand 405 Shkodran Mustafi 40,97 41,00 2016 FC Valencia FC Arsenal 406 Yuri Zhirkov 40,84 21,00 2009 ZSKA Moskau FC Chelsea 407 Matteo Brighi 40,83 11,50 2004 Parma FC Juventus Turin 408 Alex 40,83 11,50 2004 FC Santos FC Chelsea 409 Alfonso 40,70 16,50 2000 Betis Sevilla FC Barcelona 410 Stevan Jovetic 40,70 26,00 2013 AC Florenz Manchester City 411 Sérgio Conceição 40,64 18,00 2001 AC Parma FC Internazionale 412 Andrea Pirlo 40,64 18,00 2001 FC Internazionale Milan AC 413 Robbie Keane 40,64 18,00 2001 FC Internazionale Leeds United 414 Morgan De Sanctis 40,56 5,20 1996 Pescara Juventus Turin 415 Javier Mascherano 40,56 22,50 2008 West Ham United FC Liverpool 416 Sergio 40,42 17,90 2001 Espanyol Barcelona Deportivo La Coruna 417 Kléberson 40,39 8,60 2003 Atlético-PR Manchester United 418 Morgan Schneiderlin 40,35 35,00 2015 FC Southampton Manchester United 419 Predrag Mijatović 40,28 12,00 1999 Real Madrid AC Florenz 420 Dietmar Hamann 40,28 12,00 1999 Newcastle United FC Liverpool 421 Giovanni 40,28 12,00 1999 FC Barcelona Olymp. Piräus 422 Thierry Henry 40,24 24,00 2007 FC Arsenal FC Barcelona 423 Andrea Ranocchia 40,15 18,50 2010 FC Genua 1893 FC Internazionale 424 Jean-Alain Boumsong 40,12 11,30 2004 Glasgow Rangers Newcastle United 425 Francisco Farinós 40,09 16,25 2000 FC Valencia FC Internazionale 426 Florian Maurice 40,06 7,00 1997 Olympique Lyon FC Paris Saint-Germain 427 Javi García 40,06 20,20 2012 Benfica Manchester City 428 Paulinho 40,00 40,00 2017 GZ Evergrande FC Barcelona 429 Federico Bernardeschi 40,00 40,00 2017 AC Florenz Juventus Turin 430 Tiemoué Bakayoko 40,00 40,00 2017 AS Monaco FC Chelsea 431 Davinson Sánchez 40,00 40,00 2017 Ajax Amsterdam Tottenham Hotspur 432 Ederson 40,00 40,00 2017 Benfica Manchester City 433 Julian Draxler 39,97 40,00 2016 VfL Wolfsburg FC Paris Saint-Germain 434 João Mário 39,97 40,00 2016 Sporting Inter Mailand 435 Javier Mascherano 39,89 14,60 2006 Corinthians West Ham United 436 Carlos Tévez 39,89 14,60 2006 Corinthians West Ham United 437 Glen Johnson 39,87 20,50 2009 FC Portsmouth FC Liverpool 438 Steve Marlet 39,74 17,60 2001 Olympique Lyon FC Fulham 439 Mario Balotelli 39,66 20,00 2012 Manchester City AC Mailand 440 David Bentley 39,66 22,00 2008 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 441 Sebastian Deisler 39,61 9,00 2002 Hertha BSC FC Bayern München 442 Jean-Claude Darcheville 39,61 9,00 2002 FC Lorient FC Girondins Bordeaux 443 Lee Hughes 39,61 9,00 2002 Coventry City West Bromwich Albion 444 Kakhaber Kaladze 39,47 16,00 2000 Dynamo Kiew Milan AC 445 Mauro Zárate 39,29 20,20 2009 Al-Sadd Lazio Rom 446 Marouane Fellaini 39,23 21,76 2008 Stand. Lüttich FC Everton 447 Arda Turan 39,20 34,00 2015 Atlético Madrid FC Barcelona 448 Memphis Depay 39,20 34,00 2015 PSV Eindhoven Manchester United 449 Thiago 39,13 25,00 2013 FC Barcelona FC Bayern München 450 João Moutinho 39,13 25,00 2013 FC Porto AS Monaco 451 Yohan Cabaye 39,13 25,00 2013 Newcastle United FC Paris Saint-Germain 452 Álvaro Negredo 39,13 25,00 2013 FC Sevilla Manchester City 453 Nemanja Matic 39,13 25,00 2013 Benfica FC Chelsea 454 Mesut Özil 39,06 18,00 2010 SV Werder Bremen Real Madrid 455 Robinho 39,06 18,00 2010 Manchester City AC Mailand 456 Giampaolo Pazzini 39,06 18,00 2010 Sampdoria Genua FC Internazionale 457 Marco Di Vaio 39,05 11,00 2004 Juventus Turin FC Valencia 458 Caio 39,00 5,00 1996 FC Internazionale SSC Neapel 459 John Hartson 39,00 5,00 1996 FC Arsenal West Ham United 460 Glen Johnson 38,98 8,30 2003 West Ham Utd. FC Chelsea 461 Michy Batshuayi 38,97 39,00 2016 Olympique Marseille FC Chelsea 462 Samuel Eto'o 38,90 20,00 2009 FC Barcelona FC Internazionale 463 Alberto Aquilani 38,90 20,00 2009 AS Rom FC Liverpool 464 Kaká 38,74 8,25 2003 FC São Paulo Milan AC 465 David Dunn 38,74 8,25 2003 Blackburn Rovers Birmingham City 466 Dejan Lovren 38,43 25,30 2014 FC Southampton FC Liverpool 467 Philippe Christanval 38,38 17,00 2001 AS Monaco FC Barcelona 468 Evanilson 38,38 17,00 2001 Borussia Dortmund AC Parma 469 Gianluca Zambrotta 38,25 14,00 2006 Juventus Turin FC Barcelona 470 Dean Ashton 38,03 10,89 2005 Norwich City West Ham United 471 André Silva 38,00 38,00 2017 FC Porto AC Mailand 472 Danny Drinkwater 38,00 38,00 2017 Leicester City FC Chelsea 473 Alex Oxlade-Chamberlain 38,00 38,00 2017 FC Arsenal FC Liverpool 474 Nicolas Anelka 37,99 10,70 2004 Manchester City Fenerbahce 475 Enzo Pérez 37,98 25,00 2014 Benfica FC Valencia 476 Lazar Markovic 37,98 25,00 2014 Benfica FC Liverpool 477 Eric Bailly 37,97 38,00 2016 FC Villarreal Manchester United 478 Robbie Fowler 37,93 16,80 2001 FC Liverpool Leeds United 479 Luka Modric 37,86 21,00 2008 Dinamo Zagreb Tottenham Hotspur 480 Francis Jeffers 37,74 15,30 2000 FC Everton FC Arsenal 481 Alex Song 37,68 19,00 2012 FC Arsenal FC Barcelona 482 Santi Cazorla 37,68 19,00 2012 FC Málaga FC Arsenal 483 Joe Allen 37,68 19,00 2012 Swansea City FC Liverpool 484 Mousa Dembélé 37,68 19,00 2012 FC Fulham Tottenham Hotspur 485 Stephen Appiah 37,57 8,00 2003 Brescia Calcio Juventus Turin 486 Ousmane Dabo 37,54 9,00 1998 FC Stade Rennes FC Internazionale 487 Sérgio Conceição 37,54 9,00 1998 FC Porto Lazio Rom 488 Torsten Frings 37,41 8,50 2002 SV Werder Bremen Borussia Dortmund 489 França 37,41 8,50 2002 FC São Paulo Bayer 04 Leverkusen 490 Mauro Germán Camoranesi 37,41 8,50 2002 Hellas Verona Juventus Turin 491 Jaap Stam 37,28 10,50 2004 Lazio Rom AC Mailand 492 Juan Iturbe 37,22 24,50 2014 Hellas Verona AS Rom 493 Giovane Elber 37,20 6,50 1997 VfB Stuttgart FC Bayern München 494 Luizão 37,20 6,50 1997 Palmeiras Deportivo La Coruna 495 Alessandro Pistone 37,20 6,50 1997 FC Internazionale Newcastle United 496 Emmanuel Petit 37,00 15,00 2000 FC Arsenal FC Barcelona 497 José Bosingwa 36,95 20,50 2008 FC Porto FC Chelsea 498 Lucho González 36,95 19,00 2009 FC Porto Olympique Marseille 499 Luiz Gustavo 36,89 17,00 2010 TSG 1899 Hoffenheim FC Bayern München 500 *Die Fußball-Inflation beschreibt die zunehmende Geldmenge im Profi-Fußball und die damit verbundene Steigerung des Preis-Niveaus bei Spielertransfers. Die Teuerungsrate ergibt sich aus der Steigerung des Gesamtvolumens aller Transfers zwischen zwei Jahren (z.B. +60% zwischen 2013 und 2017). Unter Berücksichtigung dieser Rate lässt sich der inflationsbereinigte Wert für Transfers aus vergangenen Jahren ermitteln. Der Transfer eines Spielers, für den 2013 20 Mio. Euro gezahlt wurde, würde aktuell inflationsbereinigt folglich 32 Mio. Euro kosten.

Berücksichtigt werden für die Berechnung alle Sommertransfers aus und in die fünf großen europäischen Ligen (Bundesliga, Premier League, Primera División, League 1 und Serie A) mit den Transfersummen gemäß Transfermarkt.de.

Auch Durchschnittsspieler kosten jetzt vier bis fünf Millionen Euro

Dass die Inflation der Transfer-Beträge nicht nur die Superstars und Rekordtransfers betrifft, zeigt ein Blick auf die durchschnittliche Ablösesumme pro Transfer und Liga. Vor allem in den vergangenen fünf Jahren kennt der Trend in den fünf großen Ligen nur eine Richtung: steil nach oben. Besonders stark verteuert haben sich die Transfers in der englischen Premier League nach dem Abschluss des höher dotierten TV-Vertrags 2013. Für Transfers werden dort durchschnittlich rund 12,5 Millionen Euro bezahlt. Anschaulich zeigt sich das auch am Beispiel Kevin Wimmer. Der Verteidiger, der 2015 für sechs Millionen Euro vom 1.FC Köln zu Tottenham Hotspurs wechselte, ist diesen Sommer weiter gezogen zu Stoke City. Obwohl er bei Tottenham nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus kam, hat sich sein Wert mehr als verdreifacht. Er wechselte für 19,5 Millionen Euro.

Auch in der Bundesliga hat sich die Höhe der durchschnittlichen Transferzahlungen innerhalb kurzer Zeit verdoppelt. Für Talente, die auf ihren Durchbruch warten, wie Pascal Stenzel oder Robin Koch, zahlt selbst der SC Freiburg mittlerweile vier Millionen Euro.

Rekordsummen überraschen nicht, sie sind logische Folge

Auch wenn es so scheint, als hätte sich mit dem Rekordwechsel von Neymar auf einen Schlag das Preisgefüge für Transfers verschoben, so können die gezahlten Summen eigentlich nicht verwundern. Die Bundesliga-Erstligisten haben in der Saison 2015/2016 den zwölften Umsatzrekord in Folge aufgestellt. Ihre durchschnittliche Umsatzsteigerung pro Jahr beträgt 8,7 Prozent und liegt damit beinahe so hoch wie die Inflation der Transfer-Beträge. Gleichzeitig boomt die TV-Vermarktung national wie international, und die Superstars des Geschäfts sind längst globale Werbe-Ikonen.

Der allgemeine Anstieg der Transfer-Preise ist somit als beinahe zwangsweise Folge des allgemeinen wirtschaftlichen Booms des Profi-Fußballs zu sehen. Gleichzeitig stehen die Bundesligavereine wirtschaftlich aktuell auf deutlich solideren Beinen als um die Jahrtausendwende, als unter anderem Borussia Dortmund haarscharf dem Bankrott entrann. Die damaligen Transfers von Rosicky, Amoroso und Evanilson finden sich nicht zufällig sehr weit oben bei den inflationsbereinigten Rekordtransfers.

So irreal die kursierenden Beträge auch wirken, es spricht alles dafür, dass Fußballfans sich an entsprechende Summen gewöhnen sollten. Bei der derzeitigen Entwicklung wird in nicht all zu ferner Zukunft auch der Neymar-Rekord gebrochen werden. Die Bundesliga TV-Rechte wurden übrigens zur aktuellen Saison neu vergeben. Die Steigerung gegenüber der Vorsaison beträgt über 70 Prozent.