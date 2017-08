Englische Stürmerlegende Rooney beendet Karriere im Nationalteam

Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss in Zukunft ohne ihren langjährigen Kapitän Wayne Rooney auskommen. Der Stürmer des FC Everton beendet nach 14 Jahren im Trikot der Three Lions seine Karriere. Letztmals hatte Rooney im November 2016 gegen Schottland für England gespielt, war seitdem aber nicht mehr von Nationaltrainer Gareth Southgate nominiert worden.

Nach den guten Leistungen für Everton zu Beginn der laufenden Saison wollte Southgate Rooney für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Malta und die Slowakei in den Kader zurückholen - und handelte sich, auch im Hinblick auf die WM 2018 in Russland, eine Absage ein. "Es war großartig, dass der Trainer mich diese Woche angerufen hat und mich für die kommenden Länderspiele berufen wollte", sagte der Stürmer in einer Mittelung seines Klubs. "Aber ich habe ihm nach reiflicher Überlegung gesagt, dass ich entschieden habe, meine internationale Karriere zu beenden."

Rooneys Zeit in der Nationalmannschaft begann im Februar 2003 bei einer 1:3-Niederlage gegen Australien. Im November des gleichen Jahres folgte beim 2:1-Sieg gegen Mazedonien sein erster Treffer, es sollten in insgesamt 119 Länderspielen 52 weitere folgen. Damit ist Rooney englischer Rekordtorschütze - vor Bobby Charlton (49 Tore) und Gary Lineker (48). Rekordnationalspieler bleibt nach Rooneys Rücktritt Torhüter Peter Shilton (125 Länderspiele).

Vor einigen Wochen war der 31-Jährige nach 13 Jahren bei Manchester United zu seinem Jugendklub Everton zurückgewechselt und hatte in den ersten beiden Saisonspielen gegen Stoke City und Manchester City jeweils einen Treffer und damit insgesamt 200 Tore in der Premier League erzielt.