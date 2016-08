Englischer Rekordtorschütze: Rooney kündigt Rücktritt aus Nationalteam an

Kapitän Wayne Rooney hat seinen Rücktritt aus der englischen Fußballnationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft 2018 in Russland angekündigt. "Realistisch gesehen weiß ich selbst, dass es meine letzte Gelegenheit sein wird, mit England etwas zu holen. Russland wird mein letztes Turnier", sagte der 30-Jährige auf einer Pressekonferenz im englischen Burton.

Zuvor hatte der neue Teammanager Sam Allardyce Rooney im Kapitänsamt für die am Sonntag beginnende WM-Qualifikation bestätigt. "Er war bisher ein exzellenter Kapitän. Die Art und Weise, wie er diese Rolle ausgefüllt hat, hat mir meine Entscheidung sehr leicht gemacht", sagte Allardyce.

Mit 53 Treffern führt Rooney die englische Rekordtorschützenliste an und ist bereits seit zwei Jahren Spielführer der Three Lions. In der Rangliste der Spieler mit den meisten Länderspieleinsätzen liegt Rooney gemeinsam mit David Beckham mit 115 Partien auf dem geteilten zweiten Platz hinter Torhüterlegende Peter Shilton (125 Einsätze).

Sein Debüt feierte er im Februar 2003 unter dem damaligen Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson. 2004 machte er bei der Europameisterschaft in Portugal als damals 18-Jähriger mit vier Toren auf sich aufmerksam.