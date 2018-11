Testspiel

England - USA 3:0 (2:0)

Im Abschiedsspiel von Rekordtorschütze Wayne Rooney hat Englands Fußball-Nationalmannnschaft einen 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen die US-Auswahl gefeiert. Jesse Lingard von Manchester United (26. Minute), der Liverpooler Trent Alexander-Arnold (27.) und Callum Wilson (77.) trafen im Londoner Wembleystadion für die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate. Rooney wurde in der 58. Minute für den Torschützen Lingard eingewechselt.

14 Monate nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft war das Kurz-Comeback von Rooney in seiner Heimat nicht unumstritten. Doch der 120. Einsatz war nun definitiv der letzte für den 33-Jährigen, der inzwischen in der US-amerikanischen Major League Soccer für DC United spielt. Rekordnationalspieler bleibt Torhüter Peter Shilton mit 125 Spielen fürs englische Nationalteam.

Nations League

REUTERS Tin Jedvaj (l.) und Dejan Lovren (r.)

Kroatien - Spanien 3:2 (0:0)

Spanien muss um den Einzug in die Endrunde der Nations League bangen. Der Ex-Weltmeister unterlag bei Vizeweltmeister Kroatien in letzter Minute 2:3 (0:0) und muss im abschließenden Spiel der Gruppe A4 auf ein Remis zwischen England und Kroatien hoffen, um als Gruppensieger die Finalrunde (5. bis 9. Juni 2019) zu erreichen.

Spanien tat anders als beim 6:0 im Hinspiel schwer. Die von Trainer Luis Enrique nach dem WM-Achtelfinal-Aus umformierte Mannschaft konnte in der ersten Halbzeit aus 70 Prozent Ballbesitz kein Kapital schlagen: Nicht einen Schuss brachten die Spanier in Zagreb auf das gegnerische Tor.

Kroatien um Weltfußballer Luka Modric war im ersten Durchgang ebenfalls nicht auf Angriffsfußball aus. In der zweiten Hälfte ging Kroatien in die Offensive und zweimal durch die Bundesliga-Profis Andrej Kramaric (54./TSG Hoffenheim) und Tin Jedvaj (69./Bayer Leverkusen) in Führung. Spanien glich zunächst durch Daniel Ceballos (56.) und Sergio Ramos (78.) per Strafstoß aus, ehe Jedvaj (90.+3) in der Nachspielzeit einen Abpraller verwertete.

Für Kroatien geht es am Sonntag in England gleichermaßen gegen den Abstieg in die B-Liga wie auch um den Einzug in die Endrunde. Dafür benötigt das Team von Trainer Zlatko Dalic allerdings zwingend einen Sieg. Gewinnt England, sind die Three Lions Gruppensieger.

REUTERS Michy Batshuayi

Belgien - Island 2:0 (0:0)

Belgien hat sich in die Poleposition für den Einzug in die Endrunde gebracht. Der WM-Dritte übernahm durch ein 2:0 (0:0) gegen Island die Tabellenführung in der Gruppe 2 der A-Division und benötigt damit zum Abschluss gegen den bisherigen Spitzenreiter Schweiz lediglich ein Remis zur sicheren Teilnahme am Finalturnier im kommenden Sommer.

Für Belgien war Michy Batshuayi der Matchwinner. Der Ex-Dortmunder stellte den Sieg der Gastgeber, bei denen die Bundesliga-Profis Axel Witsel (Dortmund) und Thorgan Hazard (Mönchengladbach) zur Anfangsformation gehörten, mit einem Doppelpack (65. und 81.) sicher.

Weitere Ergebnisse:

Österreich - Bonsien-Herzegowina 0:0

Griechenland - Finnland 1:0 (0:0)

Ungarn - Estland 2:0 (1:0)

Kasachstan - Lettland 1:1 (1:0)

Andorra - Georgien 1:1 (0:1)

Luxemburg - Weißrussland 0:2 (0:1)

Andorra - Republik Moldau 0:1 (0:0)