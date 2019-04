Danny Rose hat bereits einiges überstanden in seiner Karriere. Der 28 Jahre alte englische Nationalspieler kämpfte mit Depressionen. Vor der WM 2018 machte der Verteidiger von Tottenham Hotspur dies öffentlich und erhielt viel Zuspruch. Er spielte weiter.

Rose wird auch zukünftig Fußball spielen, doch eigentlich hat er jetzt genug davon - wegen des Rassismus, den er und andere Spieler erfahren müssen, und wegen des unzureichenden Umgangs der Verbände damit.

"Ich habe noch fünf oder sechs Jahre im Fußball, und ich möchte das Spiel noch genießen, so gut ich kann. Aber es ist so viel Politik und sonst etwas im Fußball. Und um ehrlich zu sein, kann ich es kaum erwarten, dem Fußball den Rücken zu zukehren", sagte Rose laut Berichten des "Guardian" und der "BBC" nach dem 2:0 von Tottenham gegen Crystal Palace am Mittwochabend. Zu sehen, wie die Dinge gerade laufen im Fußball, würde ihn zu dem Schluss kommen lassen: "Ich will einfach nur noch raus", sagte Rose.

Uefa-Präsident ermutigt Schiedsrichter zum Handeln

Während Englands 5:1 gegen Montenegro in der EM-Qualifikation in Podgorica Ende März wurde Rose von gegnerischen Fans rassistisch beleidigt. "Danny und ich haben es gehört. Sie haben Affenlaute gemacht. So etwas will man nicht hören, das sollte niemals passieren", berichtete Englands Offensivspieler Callum Hudson-Odoi. Auch Nationaltrainer Gareth Southgate sprach die Vorfälle an. Der englische Verband FA schaltete die Europäische Fußball-Union (Uefa) ein.

Für Rose war es nicht das erste Mal, dass er derartige Schmähungen erleben musste. Im Oktober 2012, als er mit der englischen U21-Auswahl in Serbien spielte, ertönten bei jeder seiner Ballberührungen Affenlauten von den Rängen. Bei einem Einwurf wurde er sogar mit Steinen beworfen.

Die Uefa hatte nach dem Vorfall in Montenegro ein Verfahren gegen den montenegrinischen Verband eingeleitet. Am 16. Mai wird der Fall verhandelt. Die Mindeststrafe sieht einen Zuschauer-Teilausschluss vor. Erst im Wiederholungsfall drohen Montenegro ein Spiel vor leeren Rängen, Punktabzüge und eine Geldstrafe von 50.000 Euro.

Für Rose ist die Bestrafung nicht hart genug: "Wenn Länder eine Geldstrafe mit einer Summe bekommen, die ich vielleicht in einer Nacht in London ausgebe, was will man da erwarten?", sagte der Außenverteidiger. Man könne nicht davon ausgehen, dass sich etwas ändert, solange es keine harte Bestrafung durch die Verbände gibt, so Rose.

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat angekündigt, Schiedsrichter zu ermutigen, Spiele künftig abzubrechen, wenn es zu rassistischen Vorfällen kommt.

Vermehrt Vorfälle von Rassismus im internationalen Fußball

Zuletzt gab es vermehrt Fälle von Rassismus im Fußball - etwa beim Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien und bei einem Europa-League-Spiel des FC Chelsea gegen Dynamo Kiew.

Am Mittwoch wurde der Fall von Moise Kean bekannt, dem 19 Jahre jungen Stürmer von Juventus Turin. Kean war beim Spiel gegen Cagliari von den gegnerischen Fans rassistisch attackiert worden. Weil der Italiener mit ivorischen Wurzeln danach von seinem eigenen Mitspieler Leonardo Bonucci und seinem Trainer Massimiliano Allegri für den Vorfall mitverantwortlich gemacht wurde, gab es Kritik. Der englische Nationalspieler Raheem Sterling, der selbst mehrfach angefeindet wurde und als ein Vorkämpfer gegen Rassismus in England gilt, sowie Ex-Juve-Spieler Paul Pogba stellten sich hinter Kean.