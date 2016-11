Weltfußballer des Jahres Kroos, Neuer und Özil sind nominiert

Die deutschen Nationalspieler Toni Kroos, Manuel Neuer und Mesut Özil haben es auf die Nominierungsliste zum Weltfußballer des Jahres geschafft. Mit Robert Lewandowski vom FC Bayern hat es ein weiterer Profi aus der Fußball-Bundesliga auf die 23 Spieler umfassende Liste geschafft.

Dominiert wird die Fifa-Auswahl von der Premier League und der spanischen Liga, die jeweils mit zehn Spielern vertreten sind. Erstmals seit 2009 ermittelt der Fußball-Weltverband wieder unabhängig vom Ballon d'Or der französischen Zeitung "France Football" einen eigenen Weltfußballer. In den Jahren 2010 bis 2015 gab es gemeinsame Sieger, Titelverteidiger ist Lionel Messi, in diesem Jahr werden Europameister und Champions-League-Sieger Cristiano Ronaldo die größten Chancen eingeräumt. "France Football" hatte vor wenigen Tagen eine eigene Liste mit 30 Namen veröffentlicht.

Bei der vom 4. bis zum 22. November dauernden Fifa-Wahl zählen die Stimmen der Spielführer und Cheftrainer von Nationalteams weltweit zu 50 Prozent. In die zweite Hälfte fließen die Stimmen einer ausgewählten Gruppe von über 200 Medienvertretern sowie erstmals einer öffentlichen Abstimmung unter Fans ein.

Anfang Dezember veröffentlicht die Fifa eine Liste mit den drei Spielern mit den meisten Stimmen. Am 9. Januar wird der Weltfußballer im Rahmen der ersten Ausgabe der "The Best Fifa Football Awards" gemeinsam mit der Weltfußballerin und dem Welttrainer des Jahres 2016 ausgezeichnet.

Die Nominierten der Fifa im Überblick:

Sergio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus), Kevin De Bruyne (Manchester City), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Andrés Iniesta (FC Barcelona), N'Golo Kanté (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Robert Lewandowski (FC Bayern), Riyad Mahrez (Leicester), Lionel Messi (FC Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Manuel Neuer (FC Bayern), Neymar (FC Barcelona), Mesut Özil (Arsenal), Dimitri Payet (West Ham), Paul Pogba (Manchester United), Sergio Ramos (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Alexis Sánchez (Arsenal), Luis Suárez (FC Barcelona), Jamie Vardy (Leicester).