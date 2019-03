Es steht noch die Entscheidung des Fifa-Kongresses am 5. Juni in Paris aus, aber nach der positiven Bewertung des Fifa-Rats ist es nahezu beschlossen: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird nicht wie ursprünglich geplant mit 32 sondern mit 48 Mannschaften ausgetragen. Fifa-Präsident Gianni Infantino hat sich mit seinen Plänen durchgesetzt, bei 80 statt 64 Spielen kann der Weltverband mit deutlich erhöhten Einnahmen rechnen.

Da Katar das erweiterte Programm mit den vorhandenen acht Stadien und der Notwendigkeit von 16 weiteren Mannschaftsquartieren nicht alleine stemmen kann, sollen einige Spiele und Camps an einen Co-Gastgeber ausgelagert werden. Geographisch bieten sich die Nachbarländer Bahrain, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate an, was aufgrund der politischen Lage jedoch schwierig werden könnte. Stattdessen könnten Kuwait und Oman einspringen. Wie genau die WM dann aussehen wird, bis zum Kongress im Juni will die Fifa gemeinsam mit dem WM-Organisationskomitee eine Beschlussvorlage erstellen - allerdings beginnen die ersten Qualifikationsspiele im kommenden Herbst und deshalb steht die Fifa unter Zugzwang.

Was feststeht, ist der Termin: Das Eröffnungsspiel wird am 21. November, das Finale am 18. Dezember 2022 ausgetragen. Mit 28 Tagen wird es die kürzeste WM seit 1978 - als es noch 16 Teilnehmer gab. Unsere fiktive Kalender-Grafik zeigt, wie sich 80 Spiele auf 28 Tage verteilen könnten. Bei 16 Gruppen mit jeweils drei Mannschaften spielt jedes Team in der Vorrunde zweimal, deshalb sind auch keine Parallelspiele nötig. Dafür wird eine weitere K.o.-Runde eingeführt. Wer Weltmeister werden will, muss weiterhin sieben Partien bestreiten.

Um den Plan einhalten zu können, hat die Fifa bereits angekündigt, an bestimmten Tagen sechs Spiele austragen zu lassen. Um die Exklusivität zu wahren, dürfte es keine Parallelspiele geben. Und so könnte es am 1. Advent (27. November) zu Stollen und Glühwein von morgens bis abends WM-Fußball geben. Derzeit liegt Katar in den Wintermonaten zwei Stunden vor der MEZ, wie das 2022 nach dem Ende der Zeitumstellung sein wird, steht noch nicht fest.

Was ist noch auffällig? Wie 2014 und 2018 wird am Eröffnungstag nur ein Spiel ausgetragen. Gab es in Russland noch sieben Ruhetage, werden es 2022 nur noch drei sein. Nach Viertel- und Halbfinale stehen den Teams maximal zwei Tage zur Regeneration zur Verfügung.