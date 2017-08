+++ Fußball-Transferticker +++ Barça sucht schon Neymars Nachfolger

+++ ACHTUNG, GERÜCHT +++

Was macht Barça mit den Neymar-Millionen?

Der Rekordtransfer von Brasiliens Superstar Neymar zu Paris Saint-Germain steht kurz bevor und der FC Barcelona ist angeblich schon auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Bei den 222 Millionen Euro, die der Transfer in die Kassen spült, ist der finanzielle Spielraum groß.

Die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, dass der Dortmunder Ousmane Dembélé inzwischen Favorit auf die Nachfolge bei den Funktionären sei. Philippe Coutinho - trotz des heftigen Widerstandes von Liverpool-Coach Jürgen Klopp -, Monaco-Angreifer Kylian Mbappé sowie die Argentinier Paulo Dybala (Juventus) und Ángel Di María (Paris) werden laut Medienberichten ebenfalls umworben. (ehh/dpa)

Bleibt Meyer doch auf Schalke?

Nationalspieler Max Meyer hat einen Verbleib beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 trotz verweigerter Vertragsverlängerung nicht ausgeschlossen. "Dass ich auf jeden Fall gehen möchte, ist nicht der Fall", sagte Meyer der "Sport Bild". Gleichzeitig schloss er aber auch einen Wechsel noch in diesem Sommer nicht aus. "Stand jetzt" bleibe er, "aber definitiv kann man das nie sagen, wenn man nur noch ein Jahr Vertrag hat und das Transferfenster noch einige Monate offen ist." (ehh/dpa)

+++ KURZ VOR VOLLZUG +++

Werder-Talent Manneh geht für ein Jahr nach Aue

Werder Bremen verleiht Talent Ousman Manneh offenbar für ein Jahr zum Zweitligisten Erzgebirge Aue. Der Transfer soll kurz vor dem Abschluss stehen und spätestens am Donnerstag offiziell verkündet werden, berichtet der "Weser Kurier". Gleichzeitig soll der 2018 auslaufende Vertrag des 20-Jährigen zu verbesserten Konditionen verlängert werden. Manneh kam im Werder-Trikot bisher auf sieben Bundesligaeinsätze. (ehh)

+++ FIX UND FERTIG +++

Uruguay-Nationalspieler Vecino wechselt zu Inter

Inter Mailand hat Matias Vecino vom AC Florenz verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2021 ausgestattet. Der Nationalspieler Uruguays verfügte über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 24 Millionen Euro, die nun gezogen wurde. Damit ist der 25-Jährige die teuerste Neuverpflichtung von Inter in diesem Sommer. Für Uruguay absolvierte Vecino 13 Länderspiele, dabei erzielte er ein Tor. In der Serie A kommt er bis jetzt auf 112 Einsätze. (ehh)

Wolfsburg verleiht Azzaoui in die Niederlande

Der Wolfsburger Mittelfeldspieler Ismael Azzaoui wechselt für ein Jahr zum niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg. Der 19 Jahre alte Belgier wird nach VfL-Angaben verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Azzaoui hat bisher zwei Bundesligaeinsätze absolviert und verpasste wegen einer Kreuzbandverletzung fast die gesamte Vorsaison. (ehh/sid)

