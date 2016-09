Rückenprobleme Pizarro fehlt Werder bis November

Werder Bremen muss im Abstiegskampf weiter auf Claudio Pizarro verzichten. Der 37 Jahre alte Rekordtorschütze des Klubs wird frühestens im November wieder auf dem Platz stehen können. Das berichten die "Kreiszeitung" und der "Kicker" übereinstimmend.

Demnach leide der Stürmer unter muskulären Beschwerden, für die Rückenprobleme die Ursache sein sollen. Offiziell hatte Werder zunächst eine Oberschenkelverletzung, später dann Wadenprobleme als Grund für Pizarros Fehlen angegeben.

Der Peruaner, der Bremen in der vergangenen Saison mit 14 Toren vor dem Abstieg bewahrt hatte, stand in dieser Spielzeit noch keine Pflichtspielminute auf dem Rasen. Mit 103 Treffern ist Pizarro der erfolgreichste Torschütze der Bremer Klubgeschichte.

Seine Tore könnte Werder aktuell gut gebrauchen: Nach drei Niederlagen aus drei Spielen steht die Mannschaft am Tabellenende der Bundesliga. Am Abend gibt Interimstrainer Alexander Nouri im Spiel gegen Mainz sein Debüt (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Der 37-Jährige war am Sonntag nach der Beurlaubung von Viktor Skripnik zum Chefcoach der Profis befördert worden. Verzichten muss Nouri neben Pizarro auch auf die verletzten Offensivspieler Max Kruse, Fin Bartels und Justin Eilers sowie auf den gesperrten Aron Jóhannsson.