Bundesliga Fan-Kritik an Werders Iran-Überlegungen

Im Sommer machte sich Werder-Trainer Alexander Nouri auf zu einer "Abenteuer-Reise durch den Iran", wie es die "Bild"-Zeitung beschrieb. Nouris Vater stammt aus dem Land, der Coach besuchte Verwandte und kommentierte ein Fußballspiel. "Die Leute kannten mich und auch Werder insgesamt ist dort total bekannt. Wir sind die einzige Bundesliga-Mannschaft, deren Spiele dort live gezeigt werden", sagte Nouri.

Werder wurde neugierig: Ist Iran ein lohnendes Feld für den Bundesligisten? Es gab Stimmen aus dem Verein, die das nahelegten: "Der Iran ist nicht uninteressant für uns, wir sondieren den Markt vor Ort", sagte Werder-Boss Klaus Filbry dem "Weser-Kurier". Im Auftrag der Bremer untersuchte ein Gutachter ein mögliches Engagement. Er kam zu dem Ergebnis, dass "trotz bestehender Risiken" Iran für Werder "eine große Chance sein" sein könnte.

Werder versucht bereits seit einiger Zeit, in unerschlossene Märkte vorzudringen, zuletzt in den USA - dabei stießen die Bremer etwa auf den 17 Jahre alten Angreifer Josh Sargent. Auch Iran hat viele Talente, bei der gerade laufenden U17-Weltmeisterschaft steht das Team im Viertelfinale, in der Gruppenphase hatte es Deutschland 4:0 besiegt. Aus sportlicher Sicht könnte ein Engagement in Iran sehr rentabel sein.

"Schlag ins Gesicht"

Doch die Werder-Überlegungen haben auch heftige Kritik bei einigen Fans hervorgerufen. Eine Onlinepetition gegen ein Engagement wurde gestartet, die bislang 426 Unterstützer unterzeichneten. Auch die Mitglieder der Ultra-Gruppierung Caillera stellen sich gegen ein Iran-Engagement.

In einem Brief an die Werder-Geschäftsführung, der dem SPIEGEL vorliegt, heißt es: "Während Alexander Nouri herzlich im Iran empfangen wurde, wird dies für mehr als die Hälfte aller Werderfans nicht der Fall sein. Frauen dürfen im Iran keine Fußballstadien betreten. Israelis dürfen in den Iran nicht einreisen. Homosexuelle erwartet im Iran die Todesstrafe - aufgeknüpft und aufgehängt an Baukränen in der Öffentlichkeit."

In dem Schreiben, das der Werder-Geschäftsführung bereits Mitte Juni überreicht worden sein soll, heißt es weiter, man sei "fassungslos" angesichts der Aussagen von Werder-Boss Filbry: Sie seien ein "Schlag ins Gesicht" aller, "die sich beim SV Werder bisher glaubhaft gegen Sexismus, Homophobie, Antisemitismus und Rassismus eingesetzt haben". Die Ultras beziehen ihre Kritik explizit nicht auf die Menschen in Iran, sondern auf die Regierung: "Der Iran mit seiner derzeitigen politischen Führung kann und darf für den SV Werder nicht interessant sein."

"Hausaufgaben gemacht"

Auf Anfrage des SPIEGEL teilte Werder Bremen mit: "Es gibt momentan keine konkreten Pläne, in den Iran zu reisen." Eine externe Expertise sei angefertigt worden, die Pro und Contra gegenüberstellt und "die Rahmenbedingungen für einen Reise in den Iran skizziert". Man stehe zudem zu diesem Thema mit der aktiven Fanszene in Kontakt. Bisher habe weder ein Spiel im Raum gestanden, noch eine Kooperation, noch irgendetwas anderes. Der SV Werder habe lediglich "intern seine Hausaufgaben gemacht und dieses Thema mal vorsorglich durchdacht".

Die Menschenrechtsorganisationen Human Rights Watch und Amnesty International beklagen in Iran zahlreiche Menschenrechtsverletzungen. In dem Amnesty-Report von 2017 heißt es: "Angehörige religiöser und ethnischer Minderheiten wurden diskriminiert und strafrechtlich verfolgt. Frauen und Mädchen erlitten Gewalt und Diskriminierung in vielfacher Weise. Die Behörden verhängten zahlreiche Todesurteile und richteten Hunderte von Menschen hin, einige von ihnen in der Öffentlichkeit."

Bei Werder hat man sich mit dem Thema auseinandergesetzt: Man sei "vertraut mit den Einschätzungen verschiedener NGOs", teilt der Verein mit. Und weiter: "Wir sind uns bewusst, dass man eine Reise in den Iran nur angehen sollte, wenn man die Möglichkeit bekommt, die eigenen Werte zu platzieren und dafür zu werben." Eine abschließende Bewertung gebe es bei Werder Bremen derzeit nicht.