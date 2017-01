SPON-Taktiktafeln Flügelzange schlägt zentrales Dickicht

Seit dieser Woche veranschaulicht SPIEGEL ONLINE die Taktik der Bundesligateams mit neuen Visualisierungen. Die Taktiktafeln entstehen weitestgehend automatisiert und basieren auf den offiziellen Spieldaten, die das Geschehen auf dem Platz detailliert erfassen. Die Taktiktafeln zeigen sowohl die Positionierung einer Mannschaft beim Passspiel als auch die wichtigsten Passbeziehungen zwischen den Spielern. Insbesondere das Aufbauspiel einer Mannschaft lässt sich so analysieren und beschreiben. Welche Erkenntnisse dies bringen kann, wollen wir für den aktuellen Spieltag am Spiel Werder Bremen gegen den Bayern München zeigen. Wenn Sie an den Taktiktafeln der weiteren Bundesligapaarungen vom Freitagabend oder Samstagnachmittag interessiert sind, finden Sie diese am Ende dieses Artikels.

Taktiktafel: Werder Bremen gegen Bayern München

Hinweis: Kreissymbole zeigen die durchschnittliche Position eines Spielers bei Ballkontakt, die Kreisgröße die Anzahl der Ballkontakte. Die Pfeile (wenn Sie den Internet Explorer nutzen, werden Verbindungslinien anstatt Pfeile angezeigt) verdeutlichen wichtige Passbeziehungen zwischen zwei Spielern. Ihre Größe ist an die Anzahl der Pässe gekoppelt. Wie die Taktiktafeln im Detail entstehen, können Sie hier nachlesen.

Das Resultat, die Spielweise, die Formation und letztendlich auch die Taktiktafel des 2:1-Siegs des FC Bayern bei Werder Bremen gleicht dem Erfolg der Münchner in Freiburg vom vorherigen Spieltag. Die Außenverteidiger rückten im Spielaufbau weit auf und viel Angriffe wurden über die Außen initiiert. Lahm schickte Robben, Alaba oder Hummels schickten Ribéry. Es ist das aus der Hinrunde bekannte und immer wieder erfolgreiche Muster des Meisters. Zwar fanden Ribéry und Robben in Bremen kaum Anspielstationen in der Mitte, wurden aber immer wieder selbst gefährlich und zeichneten sich mit einer Koproduktion in der 31. Minute schließlich auch für das 1:0 verantwortlich. Die Flügellastigkeit hatte aber auch ihre Schattenseiten. Robert Lewandowski und Thomas Müller fanden in der Mitte kaum ins Spiel. Die Anspiele der Außen gelangen häufig nicht und durch die Mitte wurden sie schlicht nicht ins Spiel einbezogen.

Werder Bremen verfolgte einen grundlegend anderen Spielstil als die Bayern. Wie sich an der Taktiktafel erkennen lässt, waren hier die Abstände zwischen Defensive und Mittelfeld auffallend groß. Bremen spielte bei Ballbesitz in der Regel schnell und mit Risiko in den Bereich des zentralen Mittelfelds oder gar direkt in die Spitze. Dort entfaltete sich dann ein wahres Dickicht an Anspielstationen und Passbeziehungen. Insbesondere Junuzovic und Kruse wurden gesucht und verteilten die Bälle weiter. Bremen versuchte mit wenigen Stationen direkt in Abschlusspositionen zu kommen.

Nach diesem Muster fiel auch der Anschlusstreffer der Bremer. Januzovic passte auf Kruse, dieser setzte sich gegen Alaba durch und schloss überlegt ab. Anstatt über die Außen liefen Bremens Angriffe überwiegend durchs Zentrum. Es gelang ihnen hier mehrfach, sich Überzahlsituationen zu erarbeiten und sich gegen Alonso und Kimmich durchzusetzen. Dass die Bayern sich dennoch durchsetzten, lag an einer Einzelleistung. David Alaba hatte einen Freistoß direkt in den Torwinkel (45.+1) geschossen.

Taktiktafeln der Spiele vom Freitagabend und Samstagnachmittag