Bremens Sieg im Nordderby Kruse, das Schreckgespenst

Ausgangslage: Erstaunlich gut für ein Nordderby! Bei beiden Mannschaften! Das zeigt ein Blick auf die Rückrundentabelle: Dort war Werder vor dem Wochenende Dritter und der HSV Sechster. Gerade Hamburg ist als Tabellen-14. weiter abstiegsgefährdet, es sah in dieser Saison aber schon deutlich schlimmer aus. Und Werder? Mit einem Erfolg im 106. Nordderby konnten sich die Bremer fast schon aus dem Abstiegskampf verabschieden - und sogar an die Europa-League-Plätze heranrücken.

Idioten des Spiels: Vor der Partie ist der Hamburger Mannschaftsbus mit grünen und weißen Farbbeuteln attackiert worden. Auch wenn niemand verletzt wurde und kein größerer Schaden entstand: Mit Blick auf die Ereignisse in Dortmund am vergangenen Dienstag ist die Aktion an Gedankenlosigkeit (lies: Dämlichkeit) kaum zu übertreffen.

Getty Images Hamburger Mannschaftsbus

Das Ergebnis: Werder gewinnt 2:1 (1:1) und ist nun seit neun Spielen ungeschlagen. Hier geht's zur Meldung.

Startaufstellungen:

Werder: Wiedwald - Veljkovic, Sané, Moisander - Eggestein - Gebre Selassie, Grillitsch, Junuzovic, Garcia - Bartels, Kruse

HSV: Mathenia - Diekmeier, Jung, Mavraj, Ostrzolek - Sakai, Walace - Hunt, Holtby, Kostic - Gregoritsch

Die erste Hälfte: Begann extrem intensiv. Max Kruse ließ die erste Chance nach gut 30 Sekunden liegen, als er an Christian Mathenia scheiterte. Michael Gregoritsch traf gut fünf Minuten später per Kopf zum 1:0 für den HSV (6. Minute). Felix Wiedwald verhinderte vor Filip Kostic einen noch höheren Rückstand (16.). Werders Florian Grillitsch schoss knapp daneben, Zlatko Junuzovic setzte einen Freistoß an den Innenpfosten (22.). Werder tat mehr fürs Spiel, die Hamburger attackierten früh und störten den Bremer Aufbau. Kurz vor der Pause gelang Kruse nach einem sehr schönen Angriff noch der Ausgleich.

Die zweite Hälfte: Werder war weiter aktiver, vergab durch Grillitsch (53.) aber eine weitere Chance. Hamburg hatte bei einem ungefährlichen Lupfer von Matthias Ostrzolek aus spitzem Winkel schon früh seine letzte Torgelegenheit (56.). Beide Teams waren sehr engagiert, aber Werder blieb die bessere Mannschaft. Und die Gastgeber belohnten sich mit einem weiteren schönen Angriff über Juzunovic und Kruse, an dessen Ende Florian Kainz den Siegtreffer schoss.

Wechsel des Spiels: Alexander Nouri stand in Bremen lange in der Kritik - und mehrfach vor dem Aus. Mittlerweile ist er unumstritten. Gegen den HSV wechselte er mit Florian Kaintz den Siegtorschützen ein. Ganz nebenbei sorgte das noch für einen Bundesliga-Negativrekord der Hamburger.

14 – Der #HSV kassiert sein 14. Gegentor durch gegnerische Einwechselspieler! Rekord für eine #Bundesliga-Saison. Anfällig. #SVWHSV — OptaFranz (@OptaFranz) 16. April 2017

Besonderes Debüt: Bakery Jatta war als Flüchtling aus Gambia nach Deutschland gekommen und beim HSV zum Profi geworden. In der Schlussphase des Nordderbys bestritt er seine ersten Bundesliga-Minuten. Für mehr als ein Abseitstor reichte es nicht mehr.

Der Rückkehrer: 285 Pflichtspiele absolvierte Aaron Hunt für die Werder-Profis. In seinem dritten Jahr außerhalb von Bremen lief er erstmals in fremdem Trikot im Weserstadion auf. Das erste Gastspiel missglückte - trotz einer schönen Vorlage zum Führungstor.

Aaron #Hunt: "Werder hat verdient gewonnen. Das ist natürlich sehr bitter, wir haben als Mannschaft heute nicht gut funktioniert." pic.twitter.com/1LFR8UliCQ — Hamburger SV (@HSV) 16. April 2017

Hamburger Jung: Als Kind ist er in Hamburg aufgewachsen, war HSV-Fan. Mittlerweile ist Max Kruses einstiges Lieblingsteam sein Lieblingsgegner. Nach zwölf Partien gegen Hamburg ist er immer noch ohne Niederlage. Das gelang Kruse gegen kein anderes Team, gegen das er mindestens fünfmal spielte. Und auch seinen persönlichen Lauf setzt er fort: Durch ein Tor und eine Vorlage im Nordderby war er in den vergangenen vier Spielen an sieben Treffern direkt beteiligt.

Fazit des Spiels: Es war eins der besseren Nordderbys der vergangenen Jahre - mit einem verdienten Sieger. Werder steht durch einen guten Auftritt nur noch einen Punkt hinter den Europapokal-Plätzen. In der derzeitigen Verfassung und mit einem Kruse in dieser Form ist den Bremern die Teilnahme zuzutrauen. Auch der HSV präsentierte sich gerade defensiv ordentlich, verpasste aber einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf und muss einen Punkt vor dem Relegationsplatz weiter bangen.