Bremer Kritik am Polizeieinsatz beim Nordderby "Dann können wir gleich die Gästebereiche schließen"

Das Präsidium des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat eine Aktion der Hamburger Polizei vor dem Nordderby am vergangenen Wochenende beim Hamburger SV (0:0) als "überzogen und nicht nachvollziehbar" bewertet.

Die Beamten hatten vor der Partie 171 Anhänger in 31 Fahrzeugen auf einem Parkplatz in der Nähe des Volksparkstadions eine Stunde über das Spielende hinaus festgehalten. Begründet wurde die Maßnahme mit einer sogenannten "konspirativen Anreise" im PKW statt im Bus. Bereits vor den vergangenen beiden Bremer Bundesliga-Spielen in Hamburg war es im April und im November 2016 zu ähnlichen Ausschlussaktionen der Hamburger Polizei gegen Teile der Werder-Fanszene gekommen.

Grundsätzlich unterstütze der Verein die Polizei im Kampf gegen Gewalttäter, "sie soll auch jeden festhalten, der Gewalt propagiert und Waffen und Pyrotechnik bei sich führt", sagte Werder Bremens Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald. Der Einsatz am Wochenende aber werfe viele Fragen auf: "Nach unseren Nachfragen kann es nicht ausgeschlossen werden, dass in dieser Polizeikontrolle auch völlig unbescholtene Fans hängen geblieben sind."

"Die individuelle Anreise zu einem Bundesligaspiel ist nicht verboten", wird Hess-Grunewold in einem Statement auf der Vereinshomepage zitiert. "Wenn die Argumentation des Hamburger Polizeisprechers Schule macht, dann können wir gleich die Gästebereiche aller Bundesliga-Stadien schließen."