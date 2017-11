Werder-Hoffnungsträger Kruse "Brutale Qualität"

In der 89. Minute gönnte sich Florian Kohfeldt am Sonntagabend einen kleinen Moment des Genießens. Werder Bremen führte gegen Hannover 96 4:0, der erste Sieg im zwölften Ligaspiel war nur noch Sekunden entfernt. Und so schaute sich Werders neuer Cheftrainer um im vollen Weserstadion, er sah unter den Zuschauern erleichterte und zufriedene Gesichter. Das vielleicht zufriedenste aber sah er nicht, denn das saß hinter ihm auf der Bremer Bank. Es war das von Max Kruse.

Mit seinen drei Toren und einer Vorlage war Kruse der Mann des Abends. Kurz vor Schluss, eine Minute vor Kohfeldts Rundblick, war der Stürmer unter stehenden Ovationen ausgewechselt worden.

In der 39. Minute hatte Kruse das 1:0 von Fin Bartels mit einem perfekten Pass in die Tiefe vorbereitet. In der zweiten Halbzeit schoss der 29-Jährige dann mit einem Hattrick (55. Minute, 59., 78.) einen ungefährdeten Heimsieg heraus. Bremen hatte in 90 Minuten genauso viele Treffer erzielt wie in sämtlichen elf Ligaspielen zuvor.

Ein Blick auf Kruses SPIX-Daten zeigt, wie außergewöhnlich Kruses Leistung war. Der SPIX gleicht die Daten der Spieler ab mit dem, was Profis auf ihren Positionen im Bundesliga-Durchschnitt erreichen. Kruses 100 bedeutet, dass seine Vorstellung gegen 96 zum Besten gehört, was die Liga in den vergangenen Jahren gesehen hat:

"Natürlich", so Kruse, "ist es schön, drei Tore zu schießen." Er klang dabei völlig emotionslos. Kein Wunder: Bremen hat nach zwölf Spieltagen acht Tore, acht Punkte und steckt trotz des ersten Sieges seit dem 29. April als 16. immer noch im Abstiegskampf.

Doch die Leistung gegen Hannover gibt Hoffnung. Vor allem, weil mit Kruse ein Leistungsträger nach überstandenem Schlüsselbeinbruch und fünfwöchiger Pause zurück ist. Mit Kruse aus der Krise - das hatte ja bereits in der Rückrunde der Vorsaison vorzüglich geklappt. Damals kombinierte Bremen sich von Platz 15 hoch auf Rang acht.

Kruse schoss damals allein in der Rückrunde 13 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Schnell kamen Forderungen nach einer Rückkehr in die Nationalmannschaft auf, aus der Kruse im März 2016 von Bundestrainer Joachim Löw verbannt worden war. Für den Confed-Cup im vergangenen Sommer wurde der Angreifer dann trotzdem nicht nominiert. Beim DFB ist Kruse eben nicht unverzichtbar.

In Bremen ist das natürlich anders. "Da sieht man wieder, wie wichtig er für uns sein kann", sagte Kruses Sturmpartner Bartels nach dem Sieg gegen 96. "Max hat natürlich eine brutale Qualität vor dem Tor", sagte Mitspieler Maximilian Eggestein. Und selbst Hannover-Trainer André Breitenreiter kam nicht um ein Lob herum. "Wir wissen doch alle, dass Max Kruse ein absoluter Unterschied-Spieler ist", so Breitenreiter.

Kohfeldt beschrieb die Zusammenarbeit mit Kruse als "angenehm, aber auch fordernd". Kruse sei jemand, betonte der Coach, der "viel wissen" wolle und "dieses Wissen dann an die Spieler" weitergebe. Zu Kohfeldt-Vorgänger Alexander Nouri, der in der beschriebenen Rückrunde Werder aus der Krise geführt hatte, war das Verhältnis zuletzt angespannt gewesen.

"Sollen wir die ganze Mannschaft austauschen oder was? Die kann man nicht tauschen, aber andere", hatte Kruse nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Augsburg Ende Oktober im Interview mit NDR2 noch provokant gesagt. Auch wenn er Nouris Namen damals nicht erwähnt hatte, es war ein Statement gegen den Trainer, der einen Tag später gehen musste. Gestern wurde Kruse im Interview mit dem ARD-Hörfunk erneut auf Nouri angesprochen. Es habe, betonte er, "was das Fußballerische angeht, mit Alex am Ende leider nicht mehr gepasst".

Wie gut es mit dessen Nachfolger Kohfeldt passt, bleibt trotz des guten Auftritts gegen 96 offen. Dass Bremens Erfolg aber eng verknüpft ist mit den Leistungen von Kruse, liegt auf der Hand. Und der hat neben dem Klassenerhalt womöglich auch ein anderes Ziel nicht abgeschrieben: die Berufung in den DFB-Kader für die WM 2018 im kommenden Sommer.

Werder Bremen - Hannover 96 4:0 (1:0)

1:0 Bartels (39.)

2:0 Kruse (55.)

3:0 Kruse (59.)

4:0 Kruse (78.)

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Maximilian Eggestein, Bargfrede (71. Gondorf) - Junuzovic (82. Belfodil), Delaney - Kruse, Bartels

Hannover: Esser - Sorg, Salif Sane, Florian Hübner, Albornoz - Klaus, Schwegler, Bakalorz, Sebastian Maier (58. Bebou) - Harnik (74. Schmiedebach), Jonathas (74. Füllkrug)

Gelbe Karte: - / Florian Hübner

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Zuschauer: 41.500 (ausverkauft)