Werder-Angreifer Manneh Guter Junge mit besonderer Geschichte

Ousman Manneh kam bereits am vierten Spieltag gegen Mainz 05 zum Einsatz. Und danach gegen Wolfsburg, auch gegen Darmstadt spielte er von Beginn an, wo ihm sogar eine Torvorlage gelungen war. Er hatte also schon ein bisschen Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass er jetzt Bundesligaprofi ist. Dass er zwei Jahre nach seiner Flucht vor der Diktatur in Gambia am Ziel seiner Wünsche angekommen ist, zumindest am Ziel seiner sportlichen Wünsche.

Doch so richtig hat er immer noch nicht verinnerlicht, was in diesen Wochen mit ihm geschieht. Und nachdem er bei seinem vierten Bundesliga-Einsatz sein erstes Tor geschossen hatte, den 2:1-Siegtreffer des SV Werder gegen Bayer Leverkusen, schien ihm der Sinn für die Realität vollkommen abhanden gekommen zu sein. "Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist, als würde ich träumen", sagte der 19 Jahre junge Angreifer, als er nach der Partie mit glühenden Augen vor der Presse stand und versuchte, seine Gefühle in Worte zu fassen.

Dass ihm diese Übung Probleme machte, lag erstens an seinem brüchigen Englisch, und zweitens daran, dass er ernsthaft überwältigt war von der Partie gegen Leverkusen, seinem Tor und von all den Eindrücken, die damit verbunden waren: Der Jubel der Fans, nachdem er den Ball in der 59. Minute nach einer durchdachten Freistoß-Variante ins Netz gedrückt hatte, der Kontakt mit dem Publikum nach dem Spiel, beim Marsch in die Fankurve, die Interviews mit dem Radio, dem Fernsehen und Werders hauseigenem Sender. Alle wollten sie hinterher Auskunft von Manneh. Sie alle wollten wissen, wie er sich denn jetzt fühle. "Ich hätte mir niemals vorstellen können, gegen so eine große Mannschaft zu spielen und zu treffen", sagte der Mann des Abends, und seine Worte klangen, als habe er sein Tor nicht gegen Bayer Leverkusen geschossen, sondern gegen Real Madrid, den FC Bayern oder Manchester United. Es ist eben alles eine Frage der Perspektive.

Profitiert vom Trainerwechsel

Und für Manneh, der im Sommer 2014 in der A-Jugend des Bremer Stadtteilklubs Blumenthaler SV seine ersten Spiele überhaupt in Deutschland machte, sind auch die Leverkusener ein großer Verein, immerhin spielen sie in der Champions League. Bayers Angreifer Chicharito gehört zu seinen Vorbildern. Wie es sich für einen jungen Fußballer gehört, wollte Manneh zum Ausklang seines großen Abends aber nicht zu viel über sich sprechen. Stattdessen zeigte er sich demütig und stellte seinen größten Förderer in den Mittelpunkt. "Ich muss dem Trainer danken, dass er mir die Chance gibt", sagte er.

Als Alexander Nouri im vergangenen Monat die Bremer Profis übernahm, zunächst als Übergangslösung gedacht, mittlerweile zum Cheftrainer befördert, brachte er Manneh aus Werders U23 mit und ließ ihn seitdem in allen vier Partien von Beginn an mitwirken. Bereits in den vorangegangenen Spielen waren Mannehs Leistungen ordentlich. Gegen Leverkusen belohnte er sich mit seinem ersten Tor. Nouris Manöver mit dem Angreifer mit der besonderen Geschichte scheint aufzugehen. Manneh ist eines der Gesichter des Bremer Aufschwungs unter dem neuen Trainer (sieben Punkte aus vier Spielen), der einen Hang zum Esoterischen hat. "Ich versuche, ihn tagtäglich zu inspirieren", sagte Nouri nach dem Erfolg über seinen Umgang mit Manneh.

Lob von Kapitän Fritz: "Ein guter Junge"

Bei den Kollegen ist der Angreifer aus Gambia geschätzt, weil er sich in den Dienst des Teams stellt und aufgeschlossen ist. So jedenfalls berichten es diejenigen, die in der täglichen Arbeit mit ihm zu tun haben. "Er macht unglaublich lange Wege, auch für die Defensive", bescheinigte Kapitän Clemens Fritz. Manneh sei interessiert, frage viel nach, seine Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren sei kein Zufall. "Er ist ein guter Junge", findet Fritz, der im reifen Alter von 35 Jahren die Vaterfigur der Mannschaft ist. Zlatko Junuzovic hat ähnliche Beobachtungen gemacht. Manneh sei für die gegnerische Defensive ein nerviger Spieler, und er sei ein Mensch, der viel zuhöre, immer lernwillig sei und stets positiv gestimmt.

Dass Manneh noch lernen muss, ist unbestritten. Oft wirkt er überhastet und unbeholfen. Für einen Mann aus dem Nachwuchs ist das normal. Gegen Leverkusen hätte er nicht nur ein Tor machen können, sondern zwei oder drei. Vor dem erstem Bremer Treffer durch Junuzovic war Manneh aus nächster Nähe an Bayer-Torwart Bernd Leno gescheitert. In der Schlussphase kam der Angreifer nach einem Konter nicht an Leno vorbei. Es gibt also noch einige Unterschiede zwischen dem 19 Jahre jungen Angreifer aus Gambia und einem weiteren seiner Vorbilder - dem im Moment verletzten Mitspieler Claudio Pizarro.