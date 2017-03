Leipzigs 0:3-Pleite in Bremen Ausgerechnet die Österreicher!

Ausgangslage: Zweimal musste RB Leipzig ohne Naby Keita antreten, zweimal gab es nur ein Remis. Gegen Bremen fehlte der Mittelfeld-Regisseur - der beim 3:1 im Hinspiel zwei Tore schoss - wegen einer Gelbsperre, vielleicht ein Vorteil für Werder. Das Team von Bremen-Coach Alexander Nouri ging mit einer Serie von zuletzt zehn Punkten aus vier Partien ins Duell mit dem Liga-Zweiten, der in der Rückrundentabelle übrigens hinter dem SVW steht. Geht dem Klub die Puste aus?

Ergebnis: Bremen siegt dank einer spielerisch und kämpferisch starken Vorstellung 3:0 (1:0) - Leipzig ist nach der vierten Rückrundenpleite kein echter Bayern-Verfolger mehr. Hier geht's zur Meldung.

Startaufstellungen:

Werder: Wiedwald - Veljkovic, Sané, Moisander - Delaney - Gebre Selassie, Grillitsch, Junuzovic, Bauer - Bartels, Pizarro.

Leipzig: Gulacsi - Upamecano, Orban, Compper - Ilsanker, Demme - Schmitz, Halstenberg - Sabitzer, Timo Werner, Forsberg.

Handicap des Spiels: 31 Treffer hatte Werder vor dem Spiel erzielt, 16 davon gingen auf das Konto von Serge Gnabry (10 Tore) und Max Kruse (6). Beide fielen verletzungsbedingt aus.

Erste Hälfte: Von der jüngsten Erfolgsserie war bei Werder anfangs keine Spur. Viele Ballverluste begleiteten den Beginn, RB presste früh und kam in der elften Minute zur ersten Großchance durch Timo Werner. Danach bekamen die Bremer mehr Sicherheit, waren aber nicht mutig genug. Leipzigs Schwachstelle - den 18 Jahren alten Dayot Upamecano auf der linken Abwehrseite - attackierte die Nouri-Elf zu selten. Das 1:0 fiel stattdessen per Fernschuss: Zlatko Junuzovic erzielte ein Traumtor aus der Distanz (34.), nachdem Stefan Ilsanker zu kurz in die Mitte geklärt hatte. Danach blieb Bremen ebenbürtig, Leipzig drückte aber mehr und hatte bei einem Pfostenschuss von Marcel Sabitzer Pech (39.).

Zweite Hälfte: Leipzigs Bemühungen blieben harmlos und Trainer Ralph Hasenhüttl versuchte, mit dem Ex-Bremer Davie Selke mehr Gefahr zu entfachen. Das klappte nicht, und Werder erhöhte durch eine Freistoßvariante zwischen Junuzovic und Florian Grillitsch auf 2:0 (59.). Florian Kainz machte den 3:0-Sieg perfekt (90.). Hasenhüttls Experiment, erstmals mit einer Dreierkette zu spielen, war endgültig bestraft.

Tag der Österreicher: Junuzovic, Grillitsch, Kainz - drei Österreicher trafen für Werder und das ausgerechnet gegen das aus Österreich subventionierte RB Leipzig.

3 - Erstmals gab es 3 österreichische Torschützen in einem Bundesliga-Spiel. Dreierpack. #SVWRBL — OptaFranz (@OptaFranz) 18. März 2017

Vom Winde verweht: Eine geplante Choreographie der Bremer Ultras mit einem 20 Meter hohen Banner fiel aus. Starker Wind führte zur Absage der Aktion der "Cercle d'Amis" (deutsch: Freundeskreis), die sich - nach RB-Protesten zuletzt in Augsburg und Dortmund - mal nicht gegen das umstrittene Geschäftsmodell in Leipzig richten sollte. Der Bremer Fanklub engagiert sich gegen rechte Fanszenen, und will seine Aktion nachholen.

Hoffnungsvoller Unsicherheitsfaktor: Leipzigs Zehn-Millionen-Wintereinkauf Upamecano gilt als große Versprechung, noch ist der junge Franzose ein Unsicherheitsfaktor. Wie bereits beim 0:3 gegen den HSV, als Upamecano nach 31 Minuten vorzeitig ausgewechselt wurde, fiel der Verteidiger erneut mit Problemen im Stellungsspiel und Fehlpässen im Aufbau auf. Kurz vor dem Pausenpfiff marschierte er in Lúcio-Manier weit über die Mittellinie, verlor dort den Ball und leitete einen gefährlichen Bremer Konter ein. In der zweiten Hälfte steigerte er sich.

Eine neue Hoffnung: Günstiger als Upamecano war Werders Winterzugang Thomas Delaney mit zwei Millionen Euro Ablöse, scheinbar ein guter Griff. Der Däne spielt wie eine Kreuzung aus den ehemaligen Werder-Stars Johan Micoud und Dieter Eilts. Delaney hat Übersicht, treibt an, war gegen Leipzig stark im Passspiel und ist auf dem besten Weg, Publikumsliebling zu werden.

Erkenntnis des Spiels: Bremens Lauf geht weiter, in Abstiegsgefahr bleibt der Klub trotzdem. Und sollte der HSV am Abend gegen Eintracht Frankfurt siegen (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), würden gleich fünf Klubs bei 29 Punkten um den Relegationsplatz stehen. Weniger spannend sieht es an der Spitze aus: Leipzigs Rückstand auf den FC Bayern (spielt Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach, 18.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) könnte nach dem 25. Spieltag auf 13 Punkte anwachsen.