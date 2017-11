Bremer Heimsieg Kruse schießt Hannover mit einem Hattrick ab

Werder Bremen hat das Toreschießen wieder entdeckt und sein Heimspiel gegen Hannover 96 4:0 (1:0) gewonnen. Die Gastgeber bestimmten fast über die gesamte Spielzeit das Spielgeschehen und hatten mit harmlosen Hannoveranern wenige Probleme.

Fin Bartels (39. Minute) brachte Werder gegen Ende des ersten Durchgangs in Führung, Sturmpartner Max Kruse (55., 59., 78.) legte im zweiten Durchgang einen Hattrick nach.

Nach dem Ausfall von Kruse am 4. Spieltag hatte es in der Offensive der Bremer gewaltig gehakt. Gegen Hannover präsentierte sich das Duo Bartels/Kruse hingegen wieder in Top-Form. Das 1:0 erzielte Bartels nach einem sehenswerten Zusammenspiel der beiden. Kruse traf erstmals in dieser Saison - und das gleich drei mal. Mit einem Dreierpack besiegelte er den deutlichen Heimsieg der Bremer.

Werder bestimmte fast über die gesamte Dauer das Spiel. Gerade zu Beginn blieben die Bremer vor dem Tor noch oft zu harmlos. So erspielten sie sich zwar zahlreiche Torchancen, Zwingendes war jedoch selten dabei. Falls doch mal ein Schuss auf das Tor von Hannover flog, war der starke Michael Esser meist wachsam.

Hannover wurde nur zu Beginn der zweiten Hälfte etwas gefährlicher und drängte nach dem 0:1 vor der Pause auf den Ausgleich. Zuerst rettete Werders Keeper Jiri Pavlenka stark, dann wurden die Abschlüsse zu ungenau.

Die Bremer Tore leitete Hannover durch fahrige Fehlpässe selbst ein. Werder übte weniger Kontrolle über das Spiel aus als im ersten Durchgang, wurde aber vor dem Tor von 96 effizienter. Das besonders wegen eines überragenden Max Kruse, der von der Hintermannschaft der 96er nicht mehr zu halten war.

Werder klettert durch den verdienten Heimsieg in der Tabelle an Freiburg vorbei und steht nun auf dem Relegationsplatz. Hannover rutscht aus den internationalen Rängen und ist nun Tabellenachter.

Werder Bremen - Hannover 96 4:0 (1:0)

1:0 Bartels (39.)

2:0 Kruse (55.)

3:0 Kruse (59.)

4:0 Kruse (78.)

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Maximilian Eggestein, Bargfrede (71. Gondorf) - Junuzovic (82. Belfodil), Delaney - Kruse, Bartels

Hannover: Esser - Sorg, Salif Sane, Florian Hübner, Albornoz - Klaus, Schwegler, Bakalorz, Sebastian Maier (58. Bebou) - Harnik (74. Schmiedebach), Jonathas (74. Füllkrug)

Gelbe Karte: - / Florian Hübner

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Zuschauer: 41.500 (ausverkauft)