Niederlage in Frankfurt Bremer Aufwärtstrend wird nicht belohnt

Werder Bremen braucht Punkte im Abstiegskampf. Das hat Interimstrainer Florian Kohfeldt nicht geschafft, trotzdem lieferte das 1:2 (1:1) bei Eintracht Frankfurt Argumente für eine längere Beschäftigung des Nachfolgers von Alexander Nouri. Die Bremer traten kompakter, aber vor allem deutlich offensiver auf, als in den bisherigen zehn Saisonspielen. In der Tabelle bleibt Werder mit fünf Punkten auf dem vorletzten Platz. Die Tore erzielten Ante Rebic (17. Minute) und Sebastien Haller (89.) für Frankfurt sowie Niklas Moisander (24.).

Werder kam gut ins Spiel, hatte durch Max Kruse früh die Gelegenheit zur Führung (2.). Nach einer Viertelstunde konnte sich Frankfurt befreien und Rebic schlenzte gleich die erste Chance mit viel Übersicht ins lange Eck. Beim schnellen Ausgleich half die Eintracht mit, eine Ecke konnte nicht geklärt werden und so stolperte Moisander den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Das gab Werder nach kurzem Schock die Sicherheit zurück und so musste sich Frankfurt in der Schlussphase der ersten Halbzeit bei Torwart Lukas Hradecky bedanken, der die Großchancen von Zlatko Junuzovic (40.), Kruse (42.) und Maximilian Eggestein (43.) glänzend parierte.

Nach der Pause war die Partie wieder offener. Bremen überzeugte zunächst mit guter Spielanlage, aber die besseren Torchancen vergaben Kevin-Prince Boateng (55.) und Jetro Willems (64.). Vor allem Boateng hätte aus kurzer Distanz treffen müssen, konnte einen Querpass von Willems aber nicht kontrollieren. In der Schlussphase spielte dann nur noch Frankfurt auf Sieg und wurde durch Hallers Direktabnahme belohnt. Die Eintracht klettert in der Tabelle vorerst auf Platz fünf, kann aber am Wochenende noch überholt werden.

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:1 (1:1)

1:0 Rebic (17.)

1:1 Moisander (24.)

2:1 Haller (89.)

Frankfurt: Hradecky - Salcedo, Abraham, Falette - Hasebe - Wolf, Boateng, Stendera (67. Gacinovic), Willems (79. Tawatha) - Haller, Rebic (76. Jovic).

Bremen: Pavelenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson (90.+1 Belfodil) - M. Eggestein (90.+1 Johansson), Bargfrede (67. Kainz), Delaney - Junuzovic - Bartels, Kruse.

Schiedsrichter: Brand

Gelbe Karten: -

Zuschauer: 51.500