Werder Bremens Bundesliga-Fehlstart "Eine mentale Geschichte"

Es war ein herrlicher Vorabend im Spätsommer in Bremen. Die Menschen liefen in T-Shirts und kurzen Hosen durch das Viertel, das zwischen Weserstadion und Stadtzentrum liegt und auch genau so heißt, nämlich Viertel. Die Kneipen waren voll, die Tische vor den Restaurants belegt, an den Straßenecken standen und saßen die Bremer, tranken Bier und freuten sich des Lebens. Wie aus Trotz. Also wollten sie zeigen, dass sie sich die Laune nicht vom Fußball verderben lassen.

Es steht schon wieder schlecht um den SV Werder, den Stolz der Stadt und den Stolz der Leute, die sich nach dem ersten Heimspiel im Viertel verteilten. Das 1:2 gegen den FC Augsburg war die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel. Es raubte den Bremern die Illusion, dass das Pokal-Aus beim Drittligisten Lotte und das desaströse 0:6 beim FC Bayern zum Saisonstart Ausrutscher waren, die sich dadurch erklären ließen, dass der SV Werder nun einmal einen Hang zur Pokal-Blamage gegen unterklassige Klubs hat und dass gegen die Münchner für die meisten Teams der Bundesliga ohnehin nichts zu holen ist.

Vielmehr etablierte die Niederlage die Erkenntnis, dass es für den Klub auch in dieser Saison nur gegen den Abstieg gehen kann, und dass sich dringend etwas ändern muss, wenn die Mannschaft nicht schon früh der Konkurrenz hinterher laufen möchte. Die Tabelle verfügt nach zwei Spieltagen grundsätzlich über kaum mehr Aussagekraft als die Prognose einer Wahrsagerin auf dem Jahrmarkt. Es ist daher weniger der letzte Platz, der aus Bremer Sicht Anlass zur Sorge ist. Es sind die acht Gegentore aus den ersten beiden Ligaspielen, und es ist das Auftreten der Mannschaft.

In der zweiten Hälfte brach Bremen ein

Gegen Augsburg spielte Werder in der ersten Halbzeit ordentlich. Das lag auch an Serge Gnabry, dem vom FC Arsenal verpflichteten Olympia-Torschützenkönig, der bei seinem Debüt andeutete, dass er eine Verstärkung sein kann. Die 1:0-Pausenführung durch den Elfmeter von Aron Jóhannsson war verdient, und es hätte fünf Minuten nach dem Wechsel schon wieder Strafstoß für die Bremer geben müssen nach der Ringereinlage von Martin Hinteregger gegen Lamine Sané. Einen Zwei-Tore-Vorsprung hätten sie wohl nicht mehr verspielt. Es hätte alles so schön sein können. Doch der Konjunktiv hat im Fußball noch nie geholfen.

Schiedsrichter Daniel Siebert gab den Elfmeter nicht, statt 2:0 für Werder stand es kurz danach 1:1 durch den Treffer von Jeffrey Gouweleeuw. Die Bremer brachen ein und kassierten beinahe zwangsläufig das 1:2 durch den Freistoß von Konstantinos Stafylidis, der Ball schlug in der Ecke von Torwart Felix Wiedwald ein. Die Gründe für den Knick im Spiel sieht Werders Sportchef Frank Baumann in der Psyche der Profis. "Wer einmal Leistungssport gemacht hat, der weiß, dass viele Dinge im Kopf entschieden werden", sagte er. Das Problem der Mannschaft sei "eine mentale Geschichte".

Dieses Problem soll Viktor Skripnik lösen. Der Trainer steht nicht zur Disposition, das stellte Baumann nach der Niederlage gegen Augsburg noch einmal klar. "Wir sind überzeugt, dass er da rauskommt. Er hat schon schwierigere Situationen gemeistert", sagte der Sportchef über Skripnik und dürfte damit den Abstiegskampf in der vergangenen Saison gemeint haben, als sich die Bremer erst durch den Sieg gegen Frankfurt am letzten Spieltag gerettet hatten.

Landauf, landab wurde der Klassenerhalt allerdings als Ergebnis des Zusammenhalts zwischen dem Verein und seinen Fans gedeutet, als gemeinsamer Kraftakt Werders und Bremens, nicht als Leistung des Trainers. Und gemessen an Skripniks öffentlichen Auftritten kann man sich nur schwer vorstellen, wie er das von Sportchef Baumann diagnostizierte mentale Problem beheben will. Als Motivator und Psychologe ist der Trainer bislang nicht aufgefallen. Der langjährige Jugendarbeiter macht kein Geheimnis daraus, dass ihm der Job im grellen Licht der Bundesliga-Branche nicht behagt. Seine Analysen münden in der Regel in Schicksalsergebenheit. "So ist Fußball" - das ist Skripniks Lieblingsphrase. Er trug sie auch nach der Niederlage gegen Augsburg wieder vor, gleich mehrfach.

Baumann hatte dem Trainer schon nach der Niederlage in München eine seltsame Schonfrist gewährt. Auch wenn die kommenden acht Spiele nicht gewonnen werden würden, würde es keine Debatte um Skripnik geben. Das ist auch weiter die Haltung des Sportchefs. Die Bremer Verantwortlichen spielen auf Zeit. Sie beteuern, dass sich die neu zusammengestellte Mannschaft erst finden müsse (und auf einem guten Weg sei), und sie hoffen, dass die verletzten Max Kruse und Claudio Pizarro bald wieder zur Verfügung stehen.

Doch es ist fraglich, wie viel Zeit dem SV Werder noch bleibt für die Wende zum Guten. Das Publikum ist schon nach zwei Ligaspielen genervt - mit dem Schlusspfiff der Partie gegen Augsburg begann das Publikum, dass sich die Stimmung nur selten vermiesen lässt, zu pfeifen.