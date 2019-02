Vor einem Jahr hat Bruno Labbadia den Trainerjob beim VfL Wolfsburg übernommen, und zum Einstand gab es von den eigenen Fans gleich mal einen Schmähgesang: "Wir steigen ab, wir komm'n nie wieder, wir haben Bruno Labbadia", hieß es bei den Anhängern des abstiegsbedrohten Bundesliga-Klubs.

Am Sonntag trifft der VfL Wolfsburg daheim auf Werder Bremen (18 Uhr/Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: Sky). Diesmal dürften die Fans Labbadia anders empfangen. Jubel, Applaus - die Stimmung hat sich gedreht. Statt gegen den Abstieg kämpfen die Wolfsburger in dieser Saison um den Einzug in den Europacup, aktuell stehen sie auf Tabellenrang fünf, der Rückstand auf die Champions-League-Plätze beträgt vier Punkte. Das ist auch das Verdienst von Labbadia. Er hat nicht nur die junge Mannschaft weiterentwickelt - sondern auch sich selbst. Und trotzdem dürften Klub und Trainer im Sommer getrennte Wege gehen.

Kein leichtes Verhältnis zu Geschäftsführer Schmadtke

Der "Kicker" und Wolfsburger Medien berichten, dass Labbadia und VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke kein allzu gutes Verhältnis pflegen. Zudem gibt es unterschiedliche Auffassungen über die tatsächliche Stärke des Teams. Labbadias Vertrag läuft im Sommer aus, Gespräche über eine Weiterbeschäftigung wurden bisher nicht geführt. Schmadtke soll sich bereits mit anderen Trainerpersonalien beschäftigen. Und Labbadia? Der genießt seine Eigenständigkeit und könnte schnell neue Angebote bekommen. Denn seinen Marktwert hat er in Wolfsburg enorm gesteigert.

Als Labbadia beim VfL begann, haftete ihm noch der Ruf eines Feuerwehrmanns an. Er könne eine Mannschaft zwar kurzfristig motivieren und vor dem Abstieg retten, weiterentwickeln könne er sie aber nicht, hieß es.

Zunächst wirkte der 53-Jährige diesem Ruf auch nicht entgegen. Im Gegenteil. Er forderte von seiner Mannschaft, sie solle "geschlossen arbeiten" und "kompakt auftreten". Typische Abstiegskampf-Floskeln. Für seine Spieler führte er den Zehn-Stunden-Tag ein und verbot Smartphones beim gemeinsamen Mittagsessen. Typische Abstiegskampf-Maßnahmen. Auf dem Platz kratzten, bissen und kämpften seine Wolfsburger. Typischer Abstiegskampf-Fußball. Taktische Weiterentwicklung? Zunächst Fehlanzeige. Erst über die Relegation gegen Kiel gelang dem VfL der Klassenerhalt.

Wolfsburg ist plötzlich eine Ballbesitz-Mannschaft

Labbadia sagte zu seinem Amtsantritt jedoch auch etwas, was nicht so recht passen wollte zu seinem Ruf als Abstiegskampf-Trainer: Die Wolfsburger Mannschaft verfüge über viele gute Fußballer - "es wäre falsch, diese Stärke außen vor zu lassen". Zur neuen Saison arbeitete er genau an dieser Facette. Er ließ seine Spieler ein 4-3-3-System eintrainieren, das auf schnellem Passspiel und hoher Dominanz fußt. Nach Jahren des Konterspiels setzte der VfL nun auf Ballbesitz-Fußball. In der Hinrunde hatten die Wölfe den dritthöchsten Wert in dieser Kategorie (55 Prozent), nur Bayern München und Borussia Dortmund kamen auf mehr.

Labbadia belebte vor allem das Flügelspiel. Die weit nach vorne stoßenden Außenverteidiger suchten dort die Stürmer mit Flanken. In Wout Weghorst hat der VfL genau jenen Stürmertypen, den Labbadia für diese Art von Fußball benötigt. Neun Tore erzielte der Niederländer bereits, alle innerhalb des Strafraums.

Taktisch flexibler aufgestellt

Das Team spielt aber keinen Tiki-Taka-Fußball. Labbadias große Stärke bleibt es, einer Mannschaft das kompakte Verschieben gegen den Ball einzuimpfen. Auch seine Wolfsburger beherrschen ein aggressives Pressing. In 8 von 23 Saisonspielen blieben sie ohne Gegentreffer. Labbadia verbindet den typischen Kampffußball mit mehr Ballbesitz-Anteilen - eine Mischung aus Abstiegskampf- und Europapokal-Fußball.

Der Coach selbst ist flexibler geworden. Im Herbst stellte er auf ein System mit einer Mittelfeld-Raute um. Somit konnte neben Weghorst mit Daniel Ginczek auch ein zweiter Stürmer agieren. Das Duo harmonierte glänzend, bis Ginczek sich verletzte. Also kehrte Wolfsburg problemlos zum 4-3-3 zurück. Diese Systemwechsel mitten in der Saison sind ungewöhnlich für Labbadia.

DPA Josuha Guilavogui (l.)

Zudem entwickelt er zahlreiche Wolfsburger Spieler weiter. Vor allem Admir Mehmedi, 27, hat sich deutlich verbessert. Labbadias wichtigster Spieler ist indes ein anderer: Josuha Guilavogui.

Als Sechser bringt er Balance in die Mannschaft. Sein Wert für das Team lässt sich belegen: Ohne Guilavogui, 28, gewann der VfL vier Partien, spielte dreimal unentschieden und verlor achtmal. Mit Guilavogui gewannen die Wolfsburger sieben Partien, spielten zweimal unentschieden und verloren kein Spiel.

Vor allem defensiv überzeugt der Franzose. Das belegt auch der SPIX, der datenbasierte Bewertungsalgorithmus: Von allen defensiven Mittelfeldspielern der Liga verfügt Guilavogui über den zweithöchsten Wert in der Kategorie "Balleroberung", nur Bayerns Thiago übertrumpft ihn.

Der große Wolfsburger Held dieser Tage aber heißt Bruno Labbadia. Vor allem ihm ist die Verwandlung des VfL vom Abstiegskandidaten zum Europa-League-Anwärter zu verdanken. Dass es für ihn hier womöglich dennoch nicht weitergeht, ist eine spezielle Wolfsburger Geschichte. Bis hierhin aber war es eine Erfolgsstory: für den Klub und den Trainer.