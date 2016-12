Wintersport Rebensburg überrascht mit Platz fünf

Abfahrt der Damen in Lake Louise

Viktoria Rebensburg hat bei der Weltcup-Abfahrt mit einem fünften Platz überzeugt. Sie hielt trotz großen Trainingsrückstands wegen einer Knieverletzung mit den Besten mit. Ihren ersten Sieg im Weltcup holte sich überraschend die Slowenin Ilka Stuhec vor der Italienerin Sofia Goggia und Kajsa Kling aus Schweden. Rebensburg hatte vor dem Speed-Wochenende kaum Abfahrtstraining bestritten, nachdem sie sich Anfang Oktober am Schienbeinkopf verletzt hatte. Neben ihr fuhr auch noch Michaela Wenig als 25. in die Punkte. Patrizia Dorsch und Kira Weidle landeten auf den Plätzen 37 und 38. Am Samstag und Sonntag stehen noch eine Abfahrt und ein Super-G an.

Super-G der Herren in Val d'Isère

Andreas Sander ist beim Super-G als Neunter in die Weltcup-Saison gestartet. Auf Sieger Kjetil Jansrud aus Norwegen fehlten ihm 0,91 Sekunden. Zweiter wurde bei seinem Comeback der Norweger Aksel Lund Svindal (+0,17). Rang drei ging an Dominik Paris aus Italien (+0,41). Thomas Dreßen belegte Platz 26, Klaus Brandner belegte am Freitag Rang 34, Josef Ferstl schied aus.

Nordische Kombination in Lillehammer

Das deutsche Team hat den Weltcup in Lillehammer gewonnen. Björn Kircheisen, Eric Frenzel, Fabian Rießle und Johannes Rydzek waren bereits nach dem Springen als Führende auf die Laufstrecke gegangen und bauten ihren Vorsprung in der Loipe weiter aus. Im Ziel lag die DSV-Staffel 31,5 Sekunden vor Norwegen und 1:23,7 Minuten vor Österreich.

Eisschnelllauf in Astana

Patrick Beckert ist in Astana über 5000 Meter sein bestes Rennen in diesem Winter gelaufen und kam in 6:22,09 Minuten auf Rang zwei. In Abwesenheit von Rekord-Weltmeister Sven Kramer aus den Niederlanden sicherte sich der Neuseeländer Peter Michael in 6:21,58 Minuten den Sieg. Moritz Geisreiter aus Inzell belegte in 6:25,83 Minuten den fünften Platz.

Die 44 Jahre alte Claudia Pechstein belegte über 3000 Meter Rang sechs und setzte sich in 4:06,50 Minuten im direkten Duell mit der 23 Jahre jüngeren sechsmaligen Junioren-Weltmeisterin Melitta Wijfje aus den Niederlanden durch. Den Erfolg sicherte sich Seriensiegerin Martina Sablikova aus Tschechien in neuer Bahnrekordzeit von 4:02,90 Minuten. Bente Kraus wurde in 4:06,74 Neunte.

Skispringen in Lillehammer

Anna Rupprecht wurde beim Saisonauftakt in Lillehammer mit Weiten von zweimal 90,5 Metern und 229,1 Punkten Dritte. Für einen japanischen Doppelsieg sorgten Sara Takanashi (271,3 Punkte) und Yuki Ito (251,4). Das gute deutsche Ergebnis rundeten Katharina Althaus als Siebte (235,0) und Svenja Würth (229,9) als Neunte ab. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Carina Vogt verbesserte sich im zweiten Durchgang mit 89,5 Metern noch vom 18. auf den 13. Rang. Ramona Straub wurde 17., auf Platz 29 kam Juliane Seyfarth.

Rodeln in Lake Placid

Toni Eggert und Sascha Benecken haben im Doppelsitzer den dritten Sieg im dritten Saisonrennen gefeiert. Zweite wurden Matt Mortensen und Jayson Terdiman aus den USA, Platz drei ging an die Deutschen Robin Geueke/David Gamm. Die Olympiasieger und Weltmeister Tobias Wendl/Tobias Arlt kamen nur auf Platz acht, im Einsitzer wurde Felix Loch auf der schwierigen Bahn Sechster. Den Sieg sicherte sich Lokalmatador Tucker West, der beim Auftakt in Winterberg noch wegen Übergewichts disqualifiziert worden war. Wie schon im Vorjahr schaffte es kein deutscher Athlet auf das Podium. Loch bleibt somit bei 33 Erfolgen im Weltcup und kann erst beim kommenden Rennen in Whistler Georg Hackl sowie den Österreicher Markus Prock vom zweiten Platz der ewigen Rangliste verdrängen. In Führung liegt mit 57 Siegen der Italiener Armin Zöggeler.