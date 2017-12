Ehemaliger Fußballchef Mutko tritt auch als Cheforganisator der Fußball-WM 2018 zurück

Der russische Vizepremier Witali Mutko tritt als Cheforganisator der Fußball-WM 2018 in Russland zurück. Das teilte Mutko am Mittwoch in Moskau mit, wie die staatliche Agentur R-Sport meldete. Der bisherige Generaldirektor Alexej Sorotkin soll die Leitung des Organisationskomitees übernehmen.

"Ich konzentriere mich auf meine Arbeit in der Regierung", sagte Mutko. Der 59-Jährige gilt als eine der Schlüsselfiguren im russischen Dopingskandal und war deshalb vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) lebenslang gesperrt worden.

Gegen diese Entscheidung hat Mutko beim internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch eingelegt. Am Montag hatte er erklärt, sein Amt als Chef des russischen Fußballverbands vorübergehend ruhen zu lassen. "Damit die WM-Vorbereitungen nicht durch die juristischen Ermittlungen gestört werden, habe ich darum gebeten, meine Pflichten für bis zu sechs Monate auszusetzen", hatte Mutko gesagt.

Die russische Politik weist den Vorwurf systematischen Dopings weiter zurück. Der Weltverband Fifa hatte sich nach der Olympia-Sperre zunächst hinter Mutko gestellt, ist aber in der Frage des Umgangs mit Doping selbst unter Druck geraten.

Mutko ist ein langjähriger sportpolitischer Weggefährte Wladimir Putins. Wie der Kreml-Chef begann er seine Karriere in St. Petersburg. Den Fußballverband führte Mutko bereits von 2005 bis 2009. Im Jahr 2015 ließ er sich erneut an die Spitze wählen.