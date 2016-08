Ermittlungen gegen Beckenbauer, Niersbach & Co.: Hausdurchsuchungen in Österreich und der Schweiz

Im Rahmen der Ermittlungen gegen die Mitglieder des früheren Organisationskomitees der WM 2006, Franz Beckenbauer, Horst R. Schmidt, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, sind an acht Orten in Österreich und der Schweiz gleichzeitig Hausdurchsuchungen oder "begleitete Editionen" durchgeführt worden. Letzteres ist eine "softere Form" der Hausdurchsuchung, bei der die betroffene Person laut Schweizer Behörde "eingeladen" wird, "die sicherzustellenden Dokumente und Daten herauszugeben".

Wie die Schweizer Bundesanwaltschaft bekannt gab, haben die Durchsuchungen in "enger Koordination und Zusammenarbeit" mit den zuständigen Behörden in Österreich und Deutschland stattgefunden. Unterstützt wurden sie dabei vom Bundesamt für Polizei (fedpol). Zusätzlich zu den Durchsuchungen wurden demnach verschiedene Beschuldigte vernommen.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung, der Geldwäsche sowie der Veruntreuung gegen Beckenbauer, Schmidt, Zwanziger und Niersbach.

Eine Reaktion von Beckenbauer oder seinem Management zu den Ermittlungen gab es vorerst nicht. Zwanziger sagte der Deutschen Presse-Agentur zum Strafverfahren, er sehe dem mit großer Gelassenheit entgegen und betonte: "Das hat keine Substanz." Er habe von den fraglichen Vorgängen nichts gewusst.

Grund für die Ermittlungen ist eine Reihe dubioser Zahlungsströme über zehn Millionen Schweizer Franken, die ihren Anfang 2002 nahm und 2005 endete. Der SPIEGEL hatte sie im vergangenen Jahr aufgedeckt. Die Vorgänge darum wurden als WM-Affäre bekannt. In deren Verlauf musste der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach zurücktreten.

Anmerkung der Redaktion: In einer ursprünglichen Version dieses Artikels stand, dass die Hausdurchsuchungen in Deutschland und Österreich stattgefunden hätten. Wie die Schweizer Bundesanwaltschaft SPIEGEL ONLINE bestätigte, wurden sie jedoch in Österreich und der Schweiz durchgeführt.