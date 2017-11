Hattrick gegen Honduras Jedinak schießt Australien zur WM

Die australische Fußball-Nationalmannschaft hat sich zum vierten Mal in Folge für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Im Playoff-Rückspiel gegen Honduras siegte Australien 3:1 (0:0) und steht als 31. Teilnehmer der WM in Russland fest. Das Hinspiel in Honduras war 0:0 ausgegangen.

In einer hart umkämpften Partie avancierte Mittelfeldspieler Mile Jedinak mit einem Hattrick zum Matchwinner. Der Profi des englischen Zweitligisten Aston Villa erlöste die Zuschauer in Sydney mit einem schlecht geschossenen, aber unhaltbar abgefälschten Freistoß (54. Minute) und verwandelte zwei Foulelfmeter (72./85.). Maynor Figueroa konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen.

Bei den Socceroos stand Matthew Leckie von Hertha BSC in der Startelf, in der 77. Minute wurde noch Bochums Robbie Kruse eingewechselt. Für das Team von Trainer Ange Postecoglou ist es die insgesamt fünfte Qualifikation für eine Weltmeisterschaft. Honduras, das in der Concacaf-Gruppe überraschend die USA hinter sich gelassen hatte, hatte nach 1982, 2010 und 2014 auf die insgesamt vierte Teilnahme gehofft.

Den letzten WM-Platz spielen in der Nacht zu Donnerstag (3.15 Uhr MEZ) Peru und Neuseeland aus.