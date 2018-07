Im Spiel um Platz drei hat Belgien gegen England gewonnen. Das Team von Roberto Martínez gewann 2:0 (1:0). Schon in der vierten Minute erzielte Thomas Meunier die belgische Führung, Eden Hazard traf in der Schlussphase (83. Minute). Es ist das beste Ergebnis, das die Nation in der Geschichte der Fußballweltmeisterschaft erreicht hat. 1986 war Belgien Vierter geworden. England hat seine erfolgreichste WM seit 1990 gespielt. Auch damals wurden die Three Lions Vierter.

Schon in der Gruppenphase hatte Belgien die Engländer geschlagen - damals aber waren beide Teams mit B-Mannschaften aufgelaufen, weil sie bereits fürs Achtelfinale qualifiziert gewesen waren. Nun boten die Trainer weitestgehend ihr Stammpersonal auf, so auch die Top-Stürmer Romelu Lukaku und Harry Kane, die noch um den Titel des WM-Torschützenkönigs kämpften.

Nach der Partie bleibt Kane nun mit sechs Toren an der Spitze vor Lukaku (vier Treffer). Im Finale zwischen Frankreich und Kroatien am Sonntag (17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF) können wohl höchstens Antoine Griezmann oder Kylian Mbappé den Engländer noch einholen. Beide stehen allerdings erst bei drei Treffern.

Belgien kontert und trifft

Kane hätte gegen Belgien sogar noch nachlegen können. Weil er aber ausrutschte, ging sein Abschluss neben das Tor (23.). Schon zuvor hatte Meunier den ersten Treffer erzielt: Lukaku spielte den Ball auf die linke Seite und Meunier verwertete die Flanke von Nacer Chadli direkt (4.). Kevin de Bruyne verpasste kurz darauf das zweite Tor: Englands Torwart Jordan Pickford parierte seinen abgefälschten Schuss (12.).

Auch in der zweiten Hälfte zeigte Belgien die bessere Spielanlage, oft fehlte es aber im entscheidenden Moment an Genauigkeit. England verteidigte zudem gut. So gab es nur wenige Torraumszenen. Die größte Chance hatte zunächst England: Eric Dier spielte einen Doppelpass mit Marcus Rashford, überlupfte dann Torwart Thibaut Courtois, aber Toby Alderweireld grätschte den Ball von der Linie (70.).

Belgien hatte in diesem Turnier bereits gezeigt, wie stark dieses Team kontert. Gegen England zeigten die Belgier erneut einen fantastischen Gegenangriff: Über zahlreiche Stationen gelangte der Ball zu Meunier, dessen Schuss aber parierte Pickford (80.). Wenig später sorgte Hazard nach einem belgischen Ballgewinn im Mittelfeld und einem guten Zuspiel von de Bruyne für die Entscheidung (83.)

Belgien - England 2:0 (1:0)

1:0 Meunier (4.)

2:0 Hazard (83.)

Belgien: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Tielemans (78. Dembélé), Witsel, Chadli (39. Vermaelen) - De Bruyne, E. Hazard - Lukaku (60. Mertens)

England: Pickford - Jones, Stones, Maguire - Trippier, Dier, Rose (46. Lingard) - Loftus-Cheek (84. Alli), Delph - Sterling (46. Rashford), Kane

Schiedsrichter: Faghani (Iran)

Gelbe Karten: Stones, Maguire / Witsel

Spielort: St. Petersburg

Zuschauer: 64.000