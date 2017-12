Weltmeisterschaft 2018 Deutschland trifft bei WM auf Mexiko, Schweden und Südkorea

Die Gruppen der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland stehen fest. Deutschland trifft in der Vorrundengruppe F auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Das ergab die Auslosung im Moskauer Kreml. Das Eröffnungsspiel der Endrunde findet am 14. Juni 2018 in Moskau statt. Dann stehen sich Gastgeber Russland und Saudi-Arabien gegenüber.

Bundestrainer Joachim Löw sprach von "sportlich sehr interessanten Gegnern", der derzeit verletzte Manuel Neuer kommentierte: "Wir haben Gegner zugelost bekommen, die uns nicht unbekannt sind. Das ist mir immer am liebsten, wenn wir wissen, was auf uns zukommt." Die deutsche Mannschaft bekommt es in ihrem ersten Spiel mit Mexiko zu tun (17. Juni). Am 23. Juni ist Schweden in Sotschi der nächste Kontrahent, bevor am 27. Juni in Kasan gegen Südkorea die Vorrunde abgeschlossen wird (Hier geht's zum kompletten WM-Spielplan).

In einem möglichen Achtelfinale könnte das Team von Bundestrainer Löw auf Brasilien treffen, das in die Gruppe E gelost wurde. Ein Duell gegen Spanien ist frühestens im Halbfinale möglich. Der Weltmeister von 2010 muss in der Vorrunde gegen Portugal, Marokko und Iran spielen.

Alle Gruppen in der Übersicht: