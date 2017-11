Fußball-WM in Russland Auslosung und Spielplan in der Übersicht

Zum ersten Mal findet eine Fußball-WM in Russland statt. Das Turnier wird vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 ausgetragen. Erneut nehmen 32 Mannschaften teil, sie ermitteln in insgesamt 64 Spielen den neuen Fußball-Weltmeister.

Der komplette Spielplan im Überblick, alle Gruppen und weitere Informationen rund um die WM 2018 finden Sie hier.

Die Gruppen werden am 1. Dezember 2017 im Moskauer Kreml ausgelost. Dafür gibt es vier Lostöpfe, die Teams wurden anhand ihrer Weltranglistenpositionen eingeteilt. Deutschland ist im ersten Lostopf und kann in der Gruppenphase damit nicht auf Europameister Portugal, Frankreich, Brasilien oder Argentinien treffen.

AUSLOSUNG

Lostopf 1: Russland (Gastgeber), Deutschland (Weltranglistenplatz 1), Brasilien (2), Portugal (3), Argentinien (4), Belgien (5), Polen (6), Frankreich (7)

Lostopf 2: Spanien (8), Peru (10), Schweiz (11), England (12), Kolumbien (13), Mexiko (16), Uruguay (17), Kroatien (18)

Lostopf 3: Dänemark (19), Island (21), Costa Rica (22), Schweden (25), Tunesien (28), Ägypten (30), Senegal (32), Iran (34)

Lostopf 4: Serbien (38), Nigeria (41), Australien (43), Japan (44), Marokko (48), Panama (49), Südkorea (62), Saudi-Arabien (63)

In der Vorrunde können nur maximal zwei Teams aus Europa in einer Gruppe aufeinandertreffen. Aus den anderen Konföderationen können die jeweiligen Teams nicht in eine Gruppe gelost werden.

Diese Teams fahren nach Russland Argentinien

WM-Teilnahmen: 17

Größter WM-Erfolg: Weltmeister (1978, 1986)

Top-Star: Lionel Messi (FC Barcelona)

Trainer: Jorge Sampaoli

Auslosungstopf: Eins Brasilien

WM-Teilnahmen: 21

Größter WM-Erfolg: Weltmeister (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Top-Star: Neymar (Paris Saint-Germain)

Trainer: Tite

Auslosungstopf: Eins Belgien

WM-Teilnahmen: 13

Größter WM-Erfolg: Halbfinale (1986)

Top-Star: Kevin De Bruyne (Manchester City)

Trainer: Roberto Martínez

Auslosungstopf: Eins Deutschland

WM-Teilnahmen: 19

Größter WM-Erfolg: Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014)

Top-Star: Manuel Neuer (FC Bayern München)

Trainer: Joachim Löw

Auslosungstopf: Eins Frankreich

WM-Teilnahmen: 15

Größter WM-Erfolg: Weltmeister (1998)

Top-Star: Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Trainer: Didier Deschamps

Auslosungstopf: Eins Polen

WM-Teilnahmen: Acht

Größter WM-Erfolg: Halbfinale (1974, 1982)

Top-Star: Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Trainer: Adam Nawalka

Auslosungstopf: Eins Portugal

WM-Teilnahmen: Sieben

Größter WM-Erfolg: Halbfinale (1966, 2006)

Top-Star: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Trainer: Fernando Santos

Auslosungstopf: Eins Russland

WM-Teilnahmen: Vier

Größter WM-Erfolg: Vorrunde

Top-Star: Igor Akinfeev (ZSKA Moskau)

Trainer: Stanislaw Cherchesov

Auslosungstopf: Eins England

WM-Teilnahmen: 15

Größter WM-Erfolg: Weltmeister (1966)

Top-Star: Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Trainer: Gareth Southgate

Auslosungstopf: Zwei Kolumbien

WM-Teilnahmen: Sechs

Größter WM-Erfolg: Viertelfinale (2014)

Top-Star: James Rodríguez (FC Bayern München)

Trainer: José Pekerman

Auslosungstopf: Zwei Kroatien

WM-Teilnahmen: Fünf

Größter WM-Erfolg: Halbfinale (1998)

Top-Star: Luka Modric (Real Madrid)

Trainer: Zlatko Dalic

Auslosungstopf: Zwei Mexiko

WM-Teilnahmen: 16

Größter WM-Erfolg: Viertelfinale (1970, 1986)

Top-Star: Javier Hernández (West Ham United)

Trainer: Juan Carlos Osorio

Auslosungstopf: Zwei Peru

WM-Teilnahmen: fünf

Größter WM-Erfolg: Viertelfinale (1970)

Top-Star: Paolo Guerrero (Flamingo Rio de Janeiro, derzeit wegen Dopings gesperrt)

Trainer: Ricardo Gareca

Auslosungstopf: Zwei Schweiz

WM-Teilnahmen: Elf

Größter WM-Erfolg: Viertelfinale (1934, 1938, 1954)

Top-Star: Granit Xhaka (FC Arsenal)

Trainer: Vladimir Petkovic

Auslosungstopf: Zwei Spanien

WM-Teilnahmen: 15

Größter WM-Erfolg: Weltmeister (2010)

Top-Star: Sergio Ramos (Real Madrid)

Trainer: Julen Lopetegui

Auslosungstopf: Zwei Uruguay

WM-Teilnahmen: 13

Größter WM-Erfolg: Weltmeister (1930, 1950)

Top-Star: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)

Trainer: Óscar Tabárez

Auslosungstopf: Zwei Ägypten

WM-Teilnahmen: Drei (1934, 1990, 2018)

Größter WM-Erfolg: Achtelfinale (1934)

Top-Star: Mohamed Salah (FC Liverpool)

Trainer: Héctor Cuper

Auslosungstopf: Drei Costa Rica

WM-Teilnahmen: Fünf

Größter WM-Erfolg: Viertelfinale (2014)

Top-Star: Bryan Ruíz (Sporting Lissabon)

Trainer: Paulo Wanchope

Auslosungstopf: Drei Dänemark

WM-Teilnahmen: Fünf

Größter WM-Erfolg: Viertelfinale (1998)

Top-Star: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

Trainer: Age Hareide

Auslosungstopf: Drei Iran

WM-Teilnahmen: Fünf

Größter WM-Erfolg: Vorrunde

Top-Star: Sardar Azmoun (Rubin Kazan)

Trainer: Carlos Queiroz

Auslosungstopf: Drei Island

WM-Teilnahmen: Premiere 2018

Größter WM-Erfolg: -

Top-Star: Gylfi Sigurdsson (FC Everton)

Trainer: Heimir Hallgrimsson

Auslosungstopf: Drei Schweden

WM-Teilnahmen: Zwölf

Größter WM-Erfolg: Finale (1958)

Top-Star: Andreas Granqvist (FK Krasnodar)

Trainer: Janne Andersson

Auslosungstopf: Drei Senegal

WM-Teilnahmen: Zwei

Größter WM-Erfolg: Viertelfinale (2002)

Top-Star: Sadio Mané (FC Liverpool)

Trainer: Aliou Cissé

Auslosungstopf: Drei Tunesien

WM-Teilnahmen: Fünf

Größter WM-Erfolg: Vorrunde (1978, 1998, 2002, 2006)

Top-Star: Aymen Abdennour (Olympique Marseille)

Trainer: Nabil Maaloul

Auslosungstopf: Drei Australien

WM-Teilnahmen: Fünf

Größter WM-Erfolg: Achtelfinale (2006)

Top-Star: Tim Cahill (Melbourne City FC)

Trainer: Ange Postecoglou

Auslosungstopf: Vier Japan

WM-Teilnahmen: Sechs

Größter WM-Erfolg: Achtelfinale (2002, 2010)

Top-Star: Yuto Nagatomo (Inter Mailand)

Trainer: Vahid Halilhodzic

Auslosungstopf: Vier Marokko

WM-Teilnahmen: Fünf

Größter WM-Erfolg: Achtelfinale (1986)

Top-Star: Medhi Benatia (Juventus)

Trainer: Hervé Renard

Auslosungstopf: Vier Nigeria

WM-Teilnahmen: Sechs

Größter WM-Erfolg: Achtelfinale (1994, 1998, 2014)

Top-Star: John Obi Mikel (Tianjin Teda)

Trainer: Gernot Rohr

Auslosungstopf: Vier Panama

WM-Teilnahmen: Premiere 2018

Größter WM-Erfolg: -

Top-Star: Felipe Baloy (CSD Municipal)

Trainer: Hernán Dario Gómez

Auslosungstopf: Vier Saudi Arabien

WM-Teilnahmen: Fünf

Größter WM-Erfolg: Achtelfinale (1994)

Top-Star: Nawaf Al-Abed (Al-Hilal Riad)

Trainer: Edgardo Bauza

Auslosungstopf: Vier Serbien

WM-Teilnahmen: Zwei

Größter WM-Erfolg: Vorrunde (2010)

Top-Star: Branislav Ivanovic (Zenit St. Petersburg)

Trainer: Mladen Kristajic

Auslosungstopf: Vier Südkorea

WM-Teilnahmen: Zehn

Größter WM-Erfolg: Halbfinale (2002)

Top-Star: Son Heung-Min (Tottenham Hotspur)

Trainer: Shin Tae-yong

Auslosungstopf: Vier

SPIELPLAN

Gruppe A

14.06., 17 Uhr: Russland - A2 (Moskau, Olympiastadion Luschniki)

15.06., 14 Uhr: A3 - A4 (Jekaterinburg)

19.06., 20 Uhr: Russland - A3 (Sankt Petersburg)

20.06., 17 Uhr: A4 - A2 (Rostow am Don)

25.06., 16 Uhr: A4 - Russland (Samara)

25.06., 16 Uhr: A2 - A3 (Wolgograd)

Gruppe B

15.06., 20 Uhr: B1 - B2 (Sotschi)

15.06., 17 Uhr: B3 - B4 (Sankt Petersburg)

20.06., 14 Uhr B1 - B3 (Moskau, Olympiastadion Luschniki)

20.06., 20 Uhr: B4 - B2 (Kasan)

25.06., 20 Uhr: B4 - B1 (Saransk)

25.06., 20 Uhr: B2 - B3 (Kaliningrad)

Gruppe C

16.06., 12 Uhr: C1 - C2 (Kasan)

16.06., 18 Uhr: C3 - C4 (Saransk)

21.06., 14 Uhr: C1 - C3 (Jekaterinburg)

21.06., 17 Uhr: C4 - C2 (Samara)

26.06., 16 Uhr: C4 - C1 (Moskau, Olympiastadion Luschniki)

26.06., 16 Uhr: C2 - C3 (Sotschi)

Gruppe D

16.06., 15 Uhr: D1 - D2 (Moskau, Spartak-Stadion)

16.06., 21 Uhr: D3 - D4 (Kaliningrad)

21.06., 20 Uhr: D1 - D3 (Nischni Nowgorod)

22.06., 17 Uhr: D4 - D2 (Wolgograd)

26.06., 20 Uhr: D4 - D1 (Sankt Petersburg)

26.06., 20 Uhr: D2 - D3 (Rostow am Don)

Gruppe E

17.06., 20 Uhr: E1 - E2 (Rostow am Don)

17.06., 14 Uhr: E3 - E4 (Samara)

22.06., 14 Uhr: E1 - E3 (Sankt Petersburg)

22.06., 20 Uhr: E4 - E2 (Kaliningrad)

27.06., 20 Uhr: E4 - E1 (Moskau, Spartak-Stadion)

27.06., 20 Uhr: E2 - E3 (Nischni Nowgorod)

Gruppe F

17.06., 17 Uhr: F1 - F2 (Moskau, Olympiastadion Luschniki)

18.06., 14 Uhr: F3 - F4 (Nischni Nowgorod)

23.06., 17 Uhr: F1 - F3 (Sotschi)

23.06., 20 Uhr: F4 - F2 (Rostow am Don)

27.06., 16 Uhr: F4 - F1 (Kasan)

27.06., 16 Uhr: F2 - F3 (Jekaterinburg)

Gruppe G

18.06., 17 Uhr: G1 - G2 (Sotschi)

18.06., 20 Uhr: G3 - G4 (Wolgograd)

23.06., 14 Uhr: G1 - G3 (Moskau, Spartak-Stadion)

24.06., 14 Uhr: G4 - G2 (Nischni Nowgorod)

28.06., 20 Uhr: G4 - G1 (Kaliningrad)

28.06., 20 Uhr: G2 - G3 (Saransk)

Gruppe H

19.06., 14 Uhr: H1 - H2 (Moskau, Spartak-Stadion)

19.06., 17 Uhr: H3 - H4 (Saransk)

24.06., 20 Uhr: H1 - H3 (Kasan)

24.06., 17 Uhr: H4 - H2 (Jekaterinburg)

28.06., 16 Uhr: H4 - H1 (Wolgograd)

28.06., 16 Uhr: H2 - H3 (Samara)

Achtelfinale

30.06., 16 Uhr: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D (Kasan, Kasan-Arena)

30.06., 20 Uhr: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (Sotschi, Olympiastadion Sotschi)

01.07., 16 Uhr: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A (Moskau, Olympiastadion Luschniki)

01.07., 20 Uhr: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C (Nischni Nowgorod)

02.07., 16 Uhr: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F (Samara)

02.07., 20 Uhr: Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H (Rostow am Don)

03.07., 16 Uhr: Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E (Sankt Petersburg)

03.07., 20 Uhr: Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G (Moskau, Spartak-Stadion)

Viertelfinale

06.07., 16 Uhr: Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 2 (Nischni Nowgorod)

06.07., 20 Uhr: Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6 (Kasan)

07.07., 20 Uhr: Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 4 (Sotschi)

07.07., 16 Uhr: Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 (Samara)

Halbfinale

10.07., 20 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 (Sankt Petersburg)

11.07., 20 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 (Moskau, Olympiastadion Luschniki)

Spiel um Platz 3

14.07., 16 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (Sankt Petersburg)

Finale

15.07., 17 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 (Moskau, Olympiastadion Luschniki)