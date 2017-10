WM-Qualifikation Pulisic führt die USA zum Sieg gegen Panama

Nach einer bisher verkorksten WM-Qualifikation haben die USA am vorletzten Spieltag einen wichtigen Sieg gefeiert und stehen kurz davor, das Ticket nach Russland zu lösen. Wegbereiter des 4:0 (3:0)-Erfolgs gegen den direkten Konkurrenten Panama war der Dortmunder Christian Pulisic, der zur Führung traf (8. Minute) und einen weiteren Treffer vorbereitete. Die anderen Tore erzielten Jozy Altidore (19./43. Foulelfmeter) und HSV-Stürmer Bobby Wood (63.)

Pulisic drang in Orlando nach einem Zuspiel von Altidore in den Strafraum ein, umspielte noch Torhüter Jaime Penedo und schob aus spitzem Winkel ein. Es war bereits der achte Länderspiel-Treffer des 19-Jährigen im 19. Spiel.

Nur etwas mehr als zehn Minuten später revanchierte sich Pulisic mit einem Pass von der linken Seite - Altidore musste den Ball nur noch einschieben. Der Stürmer vom FC Toronto lupfte kurz vor dem Pausenpfiff einen Strafstoß in die Mitte des Tores, Wood (64.) machte den wichtigen Sieg mit einem Drehschuss perfekt. Pulisic wurde in der 57. Spielminute ausgewechselt.

Mit zwölf Punkten liegen die USA in der Qualifikationsgruppe des Kontinentalverbandes Concacaf auf dem dritten Tabellenplatz. Beim abschließenden Spiel gegen Trinidad und Tobago am kommenden Dienstag können die US-Boys mit einem Sieg das Ticket zur WM-Endrunde in Russland im kommenden Jahr lösen. Panama befindet sich mit zehn Punkten auf dem vierten Platz. Honduras ist mit einem Punkt Rückstand Fünfter. Nur die drei besten Mannschaften der Gruppe qualifizieren sich automatisch für die WM-Endrunde. Das viertplatzierte Team muss in zwei Playoff-Spielen gegen den Sieger der asiatischen Playoffs zwischen Syrien und Australien antreten.

Für die USA könnte es das Happy End einer weitgehend verkorksten Qualifikation sein. Im November 2016 hatte sich der Verband nach zwei Pleiten zum Auftakt gegen die mittlerweile bereits qualifizierten Teams aus Mexiko und Costa Rica vom früheren Bundestrainer Klinsmann getrennt.